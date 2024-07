Diamond Aircraft presenta il DA62 MPP Guardian, una state-of-the-art airborne reconnaissance platform progettata per law enforcement, border patrol, maritime surveillance e altre missioni governative. “Sfruttando le prestazioni e l’efficienza in termini di costi del Diamond market-leading DA62 aircraft, il DA62 MPP Guardian unisce immagini ad altissima definizione con il più recente real-time augmented reality mapping, offrendo al contempo capacità di comunicazione e trasmissione dati”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo davvero entusiasti di presentare il nostro DA62 MPP Guardian, l’ultima configurazione della nostra innovativa gamma DA62 MPP. Il Guardian rappresenta un significativo passo avanti nella airborne surveillance technology, destinato a fornire soluzioni complete per missioni governative di intelligence, sorveglianza e ricognizione”, ha affermato Markus Fischer, Director of Diamond Aircraft’s Special Mission Division. “Il Guardian ha dimostrato di cosa è capace in una serie di recenti test flights e siamo lieti di portarlo al Farnborough Airshow alla fine di luglio per la sua prima esposizione pubblica”.

“Il DA62 MPP Guardian è dotato dello Shotover M2 EO/IR camera system, che fornisce immagini video ad alte prestazioni tramite un sensore Ultra HD 4K. L’M2 può essere commutato senza soluzione di continuità tra la modalità elettro-ottica e quella a infrarossi, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi gamma di condizioni ambientali difficili, e il suo esclusivo six-axis gimbal offre stabilità e precisione eccezionali.

Il Guardian include anche il next-generation Augmented Reality System (ARS) di Shotover: un multi-mission mapping software che sovrappone nomi di strade, indirizzi, infrastrutture, posizioni dei veicoli e altre informazioni critiche direttamente sul video del sensore in tempo reale. L’ARS combina tutte le informazioni rilevanti sulla missione su un unico display, consentendo di concentrarsi interamente sulla propria missione anziché dividere la propria attenzione su più schermi. Il design intuitivo del sistema supporta varie opzioni di visualizzazione dei dati della mappa e nuovi controlli dell’interfaccia basati sul feedback dei clienti.

Inoltre, questo velivolo avanzato è dotato dell’UDT-04 airborne transmitter di SVP Aerospace. Questo potente trasmettitore supporta vari formati video e può inviare video 4K ad altissima definizione a distanze superiori a 150 km con un ritardo minimo, in genere utilizzando una rete privata sicura. La sua radio 4G bidirezionale con trasmissione dati crittografata consente agli operatori di controllare la telecamera in volo da terra o trasmettere video in aree senza line-of-sight coverage.

Per communication beyond line-of-sight, il DA62 MPP Guardian è dotato di un proprio STC per trasportare un large satellite uplink radome. Questa modifica consente l’installazione di diversi tipi di antenne satellitari, che coprono diverse bande, produttori e fornitori di servizi satellitari”, prosegue Diamond Aircraft.

“Il DA62 MPP è una piattaforma aerea versatile che si basa sui vantaggi competitivi del rinomato modello DA62 di Diamond Aircraft. Questi vantaggi includono la manovrabilità dell’aeromobile e l’impareggiabile safety record di Diamond; Jet-A fueled diesel engines che assicurano i costi operativi più bassi per classe; basse rumorosità e IR signature grazie all’ engines on-top exhaust system; eccellente aerodinamica e immunità alla corrosione fornite dalla struttura interamente composita dell’aereo.

Oltre all’ISR, ulteriori casi d’uso per il DA62 MPP includono search and rescue, disaster management, environmental monitoring, photogrammetry and aerial survey, airborne laser scanning, solo per citarne alcuni.

Diamond Aircraft esporrà il DA62 MPP Guardian al pubblico per la prima volta al Farnborough International Airshow, in Inghilterra, dal 22 al 26 luglio 2024″, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)