Etihad Airways e Batik Air Malaysia lanciano una codeshare partnership

Etihad Airways e Batik Air Malaysia hanno rafforzato la loro cooperazione con il lancio di una codeshare partnership, per aumentare la connettività per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree.

Gli ospiti di Etihad possono ora accedere a otto località domestiche e internazionali tramite l’hub di Batik presso il Kuala Lumpur International Airport (KUL), godendo dei servizi e dei network combinati di entrambi i vettori, con un unico biglietto.

Inoltre, gli ospiti godono della comodità di trasferire i propri bagagli senza problemi alla destinazione finale.

L’accordo consente ora agli ospiti di Etihad di viaggiare comodamente verso cinque nuove destinazioni domestiche in codeshare in Malesia: Johor Bahru, Langkawi, Penang, Kota Kinabalu e Tawau, insieme a tre punti internazionali, Da Nang e Hanoi in Vietnam e Perth in Australia.

Con l’accordo, sia i passeggeri in entrata che quelli in partenza dalla Malesia avranno una più ampia scelta di voli sulle reti combinate.

La rete di Batik è ora facilmente accessibile ai clienti, che possono connettersi tramite il suo gateway a Kuala Lumpur, servito da voli Etihad due volte al giorno da Abu Dhabi.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad, ha dichiarato: “Questa collaborazione migliora significativamente il nostro codeshare network, offrendo ai viaggiatori un accesso senza soluzione di continuità a cinque destinazioni chiave in Malesia, tra cui l’idilliaca isola di Langkawi, la città ricca di cultura di Penang, e Kota Kinabalu, la porta d’accesso alla vetta più alta del Borneo, il Monte Kinabalu. Allo stesso modo, prevediamo di dare un caloroso benvenuto ai clienti asiatici che visitano la nostra casa ad Abu Dhabi, sperimentando la nostra rinomata ospitalità, così come ai passeggeri che si collegano alla crescente rete globale di Etihad in Medio Oriente, Africa ed Europa tramite il nostro hub di Abu Dhabi”.

Datuk Chandran Rama Muthy, Chief Executive Officer of Batik Air Malaysia, ha dichiarato: “Attraverso questa partnership, miriamo ad accogliere visitatori a livello globale per esplorare le diverse attrazioni della Malesia, insieme a destinazioni nel sud-est asiatico e altro ancora. Puntiamo a stabilire il Kuala Lumpur International Airport (KUL) come hub di transito, migliorando ulteriormente la connettività di Etihad per i suoi passeggeri, garantendo un’esperienza di viaggio più completa e conveniente”, ha affermato, aggiungendo che i passeggeri di Etihad possono facilmente transitare attraverso KUL per raggiungere vari destinazioni in Malesia, Sud-Est asiatico, Australia e oltre.

“Inoltre, questa partnership amplierà le scelte di volo per i viaggiatori malesi, offrendo opzioni di viaggio migliorate per scoprire nuove destinazioni internazionali oltre Abu Dhabi”.

Il nuovo codeshare è ora operativo, per i voli che iniziano il 16 luglio 2024. Batik diventa il 38esimo codeshare partner di Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)