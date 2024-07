Qatar Airways lancia la campagna “Late Summer Escapes”, ideale per gli amanti dell’avventura

Qatar Airways annuncia il lancio della sua nuova campagna “Late Summer Escapes”, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di approfittare di sconti esclusivi per le loro prossime avventure.

“Con la nuova offerta i passeggeri di Qatar Airways riceveranno sconti fino al 16% (Tariffe promozionali “a partire da” soggette a termini e condizioni, su periodi di viaggio specifici in base alla disponibilità) su moltissime destinazioni, sia per viaggi in Economy che in Business Class per le prenotazioni effettuate dal 15 al 21 luglio 2024 per viaggi che avranno luogo tra il 10 agosto 2024 e il 31 maggio 2025 (Si applicano date di blackout e termini e condizioni).

Con offerte per voli a partire da 443€, la nuova promozione consente di volare da Milano, Roma e Venezia verso le destinazioni da sogno del network a prezzi convenienti, attraverso l’Hamad International Airport, il Migliore Aeroporto del Mondo secondo Skytrax.

Questa promozione è valida su alcune selezionate destinazioni servite dalla compagnia aerea, con un’attenzione particolare per le mete dedicate agli amanti dell’avventura. Tra queste, spiccano la Nuova Zelanda, conosciuta per i suoi scenari spettacolari e l’ampia scelta di attività adrenaliniche, la Malesia, paradiso per chi ama la natura e l’avventura, con le sue foreste pluviali, ideali per il trekking e l’osservazione della fauna selvatica, il Vietnam, destinazione perfetta per gli avventurieri che amano esplorare culture diverse e paesaggi naturali, il Sud Africa, famosa per safari emozionanti che permettono di avvistare i “Big Five” e l’Australia, una delle destinazioni più amate al mondo per i viaggiatori avventurosi, grazie alla sua vasta gamma di attività all’aperto tra cui snorkelling, surf, trekking ed escursioni nell’Outback. Che si tratti di esplorare paesaggi mozzafiato, immergersi in culture esotiche o vivere esperienze uniche, “Late Summer Escapes” offre la possibilità di farlo con tariffe vantaggiose”, afferma Qatar Airways.

“Queste destinazioni, servite da Qatar Airways, sono solo alcune delle mete ideali per chi cerca avventure indimenticabili. Ogni luogo offre un’esperienza unica, pronta a soddisfare la voglia di esplorazione e adrenalina di ogni viaggiatore avventuroso.

Per ulteriori informazioni sulle tariffe promozionali e le destinazioni visitare il sito: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/late-summer-escapes.html?iid=ALL32451830“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)