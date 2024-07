Flying Blue e Uber annunciano una partnership

Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM Group, e Uber, la più grande ridesharing company al mondo, hanno annunciato oggi una nuova partnership strategica, per consentire ai membri Flying Blue di guadagnare Miglia quando utilizzano Uber in Francia e nei Paesi Bassi.

“A partire da oggi Uber diventerà official ride-hailing partner di Flying Blue. I membri che collegano il proprio account all’app Uber avranno ora diritto a raccogliere 1 miglio per ogni euro speso per le corse Uber, che saliranno a 2 miglia per ogni euro speso per i clienti Uber che effettuano quattro o più corse ogni mese.

La partnership sarà disponibile sia per i residenti locali che per i visitatori che collegano il proprio account Flying Blue all’app Uber e prenotano corse in qualsiasi città della Francia e dei Paesi Bassi.

Questa nuova partnership si aggiunge all’ampio elenco di vantaggi per i soci Flying Blue, inclusa la possibilità di guadagnare e riscattare Miglia con oltre 40 compagnie aeree e oltre 100 partner commerciali. Le Flying Blue Miles possono essere utilizzate per acquistare alternative aviation fuel (SAF), prenotare o effettuare upgrade di voli, prenotare camere d’albergo, fare acquisti con i marchi partecipanti o donare a organizzazioni di beneficenza.

Air France-KLM Group è uno dei principali gruppi aerei in Europa e conta oltre 24 milioni di membri Flying Blue che potranno usufruire del legame con Uber“, afferma Air France-KLM Group.

“Siamo entusiasti di unire le forze con Uber per offrire ai nostri membri ulteriori modi per guadagnare Miglia nella loro vita quotidiana”, ha affermato Benjamin Lipsey, SVP Customer Loyalty and President of Flying Blue at Air France and KLM. “In Flying Blue, il nostro obiettivo è fornire vantaggi tangibili che si adattino allo stile di vita dei nostri 24 milioni di soci in tutto il mondo. Con Uber come nostro esclusivo ride-hailing partner, stiamo rafforzando il nostro impegno nell’accompagnare i clienti Air France e KLM prima, durante e dopo il viaggio con noi”.

“Siamo entusiasti di poter aiutare i nostri clienti ad accumulare Flying Blue Miles durante i loro viaggi Uber”, ha affermato Anabel Diaz, Vice President of Uber Mobility, EMEA. “Quindi, che tu sia un residente locale in viaggio per lavoro o in visita dall’estero, ogni viaggio che fai con Uber ti aiuta a raggiungere un posto un po’ più esotico con Air France e KLM”.

Tutti i soci Flying Blue potranno accumulare Miglia tramite l’app Uber a partire dal 16 luglio 2024.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)