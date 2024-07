News Brevi – 16.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: L’AEROPORTO DI CAMERI HA UN NUOVO COMANDANTE – Si è tenuta martedì 9 luglio, presso lo storico Hangar del Comando Aeroporto Cameri appartenuto al 21° Gruppo, la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Colonnello Alessandro Pavesi, Comandante uscente, e il Colonnello Antonio Corrado, subentrante. L’evento, presieduto dal Brigadiere Generale Roberto Lo Conte, Comandante della 2^ Divisione del Comando Logistico, ha visto la partecipazione delle più alte autorità civili e militari del territorio nonché del personale militare e civile del Reparto. Il Colonnello Pavesi durante il suo intervento, oltre a ringraziare il personale del Reparto per la professionalità e l’impegno profusi durante i suoi due anni di Comando, ha sottolineato come l’attività di supporto operativo, sinergico ed efficace rivolta dal Comando Aeroporto verso il 1^ Reparto Manutenzione Velivoli e verso la realtà industriale, abbia portato l’Aeroporto di Cameri ad un altissimo livello, confermando inoltre il fortissimo legame tra l’Aeroporto e il territorio. Il Colonnello Corrado, Comandante subentrante, ha espresso la sua soddisfazione per il prestigioso incarico assegnatogli evidenziando come il lavoro svolto dal Comando Aeroporto Cameri, non solo sostenga le missioni in Italia e all’estero, ma rappresenti anche un esempio di eccellenza per l’intera comunità internazionale. Il Generale Lo Conte ha rivolto un sentito ringraziamento al Comandante uscente per i risultati ottenuti, evidenziando come oggi Cameri, ricca di storia e tradizioni, sia un presidio di grandissima importanza per la nostra Forza Armata in tutto il Nord-Ovest, sede del più grande Hub tecnico-logistico e manutentivo di Forza Armata, riferimento per tutte le flotte aerotattiche dell’Aeronautica Militare. Al Colonnello Corrado, infine, il Comandante della 2^ Divisione ha rivolto l’augurio di poter proseguire nel lavoro avviato dal Colonnello Pavesi per guidare il Comando Aeroporto verso nuovi e, se possibile, più alti traguardi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES NOMINATA BEST PLACE TO WORK FOR DISABILITY INCLUSION PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO – American Airlines ha ricevuto un punteggio massimo di 100 nel Disability Equality Index® (DEI) ed è stata nominata uno dei best places to work for disability inclusion nel 2024 per il nono anno consecutivo. Il DEI esiste per aiutare le imprese ad avere un impatto positivo sulla disoccupazione e sulla sottoccupazione delle persone con disabilità. “Siamo onorati di essere riconosciuti best place to work for disability inclusion e di ottenere un punteggio massimo nel Disability Equality Index”, ha affermato Cedric Rockamore, Chief Diversity Officer, American. “Questo riconoscimento riafferma il nostro costante impegno nel promuovere un ambiente in cui persone di ogni provenienza e abilità si sentono accolte, apprezzate e celebrate. Ci impegniamo a costruire e coltivare un ambiente in cui i membri del nostro team di tutte le abilità si sentano autorizzati a prosperare”. Il DEI è stato lanciato nel 2015 negli Stati Uniti come iniziativa congiunta di Disability:IN e dell’American Association of People with Disabilities (AAPD) ed è riconosciuto oggi come lo strumento di valutazione dell’inclusione della disabilità più valido. Completando il DEI, le aziende possono dimostrare il proprio impegno per l’inclusione e l’uguaglianza dei disabili, nonché per questioni sociali più ampie

VUELING PROPONE OFFERTE PER L’ESTATE – Vueling informa: “Con i saldi estivi ormai avviati, anche Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, propone alcune offerte imperdibili. Per chi non avesse ancora deciso dove passare le vacanze, la compagnia aerea spagnola propone diverse tratte dall’Italia verso destinazioni europee a prezzi più che convenienti. L’operativo di Vueling dell’estate 2024 prevede 39 collegamenti diretti dall’Italia verso 15 destinazioni in 6 paesi, di cui due importanti novità: la riapertura della Milano Linate – Barcellona (operativa fino al 2021) e l’apertura della Comiso-Barcellona (novità assoluta, non solo per Vueling). Tra tutti questi collegamenti, a chi volesse prendere al volo le migliori promozioni Vueling propone voli tra luglio, agosto e settembre in giro per l’Europa a prezzi vantaggiosi, anche a meno di €30 euro a tratta, verso mete che invitano a godere tutto il bello della stagione estiva, tra mare, cultura e arte. Partendo da Roma Fiumicino, quest’anno si possono raggiungere diverse mete a prezzi da non farsi scappare. In particolare: Spalato da €23,99; Palma di Maiorca da €24,99; Dubrovnik da €29,99; Mykonos da €33,99. Ad offrire prezzi vantaggiosi non è solo la capitale, ma anche Milano Malpensa, da dove si può raggiungere Bilbao con tariffe a partire da €17,99, e la città siciliana di Comiso, che collega la capitale catalana Barcellona con voli a partire da €37,99”.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE – Ryanair ha lanciato oggi una promozione flash di 48 ore con tariffe a partire da €21,99. “L’estate sta regalando un clima fantastico in tutta Europa, e quale migliore opportunità per godersela se non aggiudicandoti un volo Ryanair a prezzi vantaggiosi per una delle oltre 250 destinazioni Ryanair con la nuova promozione flash di 48 ore. Queste incredibili tariffe a partire da soli €21,99 sono disponibili per la prenotazione a fino alla mezzanotte di domani (17 luglio) per viaggi da luglio a settembre.

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE GENERALE ENAC INCONTRANO IL NUOVO DIRETTORE GENERALE SACBO – ll Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta hanno ricevuto l’Ing. Amelia Corti, nuovo Direttore Generale di SACBO S.p.A., gestore aeroportuale del Milan Bergamo Airport, insieme all’ex Direttore Generale della società, Dott. Emilio Bellingardi. “Ci congratuliamo con il nuovo Direttore Generale di SACBO S.p.A. – hanno affermato i vertici Enac – augurandole un proficuo lavoro alla guida della società. Un sentito apprezzamento anche al Dott. Emilio Bellingardi, per l’impegno profuso nell’interesse di SACBO S.p.A. e dell’Aeroporto di Milano Bergamo, che negli ultimi anni si è affermato come uno dei più importanti a livello europeo, affrontando, in un contesto di crescita di traffico esponenziale, sfide importanti per garantire la qualità dei servizi e assicurare la tutela dei diritti dei passeggeri. In questo, l’Enac condivide con la società di gestione un percorso volto a determinare la capacità aeroportuale per evitare disservizi nelle ore di picco del traffico”. Presente all’incontro anche il Vice Direttore Centrale Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero di Enac, Ing. Marco Trombetti e l’ing. Alberto Cominassi Direttore Operazioni SACBO S.p.A.

GULFSTREAM NOMINA SMITHA HARIHARAN VICE PRESIDENT AND CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER – Gulfstream Aerospace Corp. ha nominato Smitha Hariharan come vice president and chief sustainability officer, con effetto immediato. In questo ruolo appena creato, Hariharan contribuirà a guidare la trasformazione sostenibile di Gulfstream e gli obiettivi di settore dichiarati, allineando le sue strategie aziendali con i principi di sostenibilità e creando valore a lungo termine attraverso una leadership di pensiero di grande impatto. Più recentemente, Hariharan è stata global head of sustainability per Halliburton Energy Services. “Siamo incredibilmente lieti di dare il benvenuto a Smitha in Gulfstream per supervisionare la nostra strategia di sostenibilità e garantire che continuiamo a raggiungere i nostri obiettivi”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “La sostenibilità continua a essere un obiettivo importante per la nostra azienda e per il settore della business aviation. Gulfstream si impegna a sostenere l’obiettivo di General Dynamics di ridurre le emissioni di anidride carbonica Scope 1 and Scope 2 del 40% entro il 2034, rispetto al 2019. L’esperienza di Smitha ci aiuterà a elevare i nostri punti di forza, portando avanti la nostra strategia a un ritmo avanzato. Attendiamo con impazienza le intuizioni e le conoscenze che porterà, mentre continuiamo a guidare il settore nei nostri sforzi”. La flotta di aerei di nuova generazione di Gulfstream offre guadagni in termini di fuel efficiency fino al 33% rispetto ai modelli precedenti. L’azienda ha ridotto le emissioni di gas serra del 18% dal 2014, ampliando le strutture del 30%. Nel novembre 2023 Gulfstream ha completato il primo volo transatlantico al mondo con 100% sustainable aviation fuel (SAF) in entrambi i motori. “Gulfstream sta innovando per un futuro sostenibile”, ha aggiunto Burns. “Siamo impegnati a fare la nostra parte nel far avanzare il settore per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità condivisi”. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha firmato un accordo come parte della International Aerospace Environmental Group (IAEG) supplier assessment initiative per gestire environmental, social and governance (ESG) risk and compliance guidando il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità della sua supply chain.

LOCKHEED MARTIN CONTINUERA’ A FORNIRE VALORE ALLA THAILANDIA TRAMITE UNA SOLIDA PARTECIPAZIONE INDUSTRIALE – Lockheed Martin ha annunciato che continuerà a fornire valore economico alla Thailandia attraverso una solida proposta di partecipazione industriale – nota anche come “offset” proposal – guidata dalla valutazione del governo thailandese degli F-16 Block 70/72 per il suo futuro fighter program. I progetti offerti nell’ambito della F-16 Block 70/72 proposal includono il sostegno alla creazione di un Research and Development Center per far avanzare le capacità della Thailandia in una serie di settori, tra cui l’industria manifatturiera e l’agricoltura; advanced aerospace engineering training per partner industriali in Thailandia e per la Royal Thai Air Force; manufacturing workforce development projects; assistenza tecnica per un advanced datalink upgrade, per garantire l’interoperabilità con la flotta esistente; advanced fighter maintenance training per la Royal Thai Air Force; studiare supply chain opportunities per l’industria thailandese; capacità di sostegno sviluppate in Thailandia. “Lockheed Martin apprezza la nostra partnership quarantennale e la nostra storia con la Thailandia e la Royal Thai Air Force, e siamo fiduciosi che l’F-16 Block 70/72 completerà la sua attuale F-16 fleet”, ha affermato Aimee Burnett, vice president, business development, Integrated Fighter Group at Lockheed Martin. “L’F-16 Block 70/72 fornirebbe le advanced 21st Century Security® capabilities and performance necessarie per soddisfare le esigenze di difesa più urgenti della Thailandia”. Ha aggiunto: “Lockheed Martin porta decenni di esperienza nel fornire valore alle industrie e alla forza lavoro locali, inclusa una storia di successo di executed offset projects con Thai industry partners e la Royal Thai Air Force. Siamo entusiasti di portare la stessa mentalità nell’F-16 Block 70/72 program”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA LE OFFERTE DI INIZIO AUTUNNO – Etihad Airways informa: “Etihad Airways annuncia una speciale offerta anticipata per rendere i viaggi autunnali più accessibili e divertenti per i suoi ospiti in tutto il mondo. Dal 15 al 19 luglio, gli ospiti potranno usufruire di sconti esclusivi sui voli verso alcune delle destinazioni più popolari della crescente rete globale di Etihad Airways, per viaggi tra il 1° settembre e il 30 novembre 2024. Che si tratti di pianificare una vacanza su una spiaggia assolata, di cercare un’avventura sulla neve o di esplorare una città vibrante, Etihad Airways invita gli ospiti a provare comfort e servizi senza pari a un valore eccezionale”. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “In Etihad Airways comprendiamo l’importanza di creare esperienze di viaggio memorabili, durante tutto l’anno. Con queste offerte di inizio autunno, miriamo a ispirare gli ospiti a scoprire nuove destinazioni o riunirvi con i vostri cari, il tutto godendo della nostra rinomata ospitalità e del nostro world-class service”. “L’offerta speciale arriva poco dopo che Etihad Airways ha annunciato l’incremento del suo servizio non-stop tra Boston e Abu Dhabi da quattro voli settimanali a uno giornaliero, lanciando inoltre i servizi non-stop verso la destinazione esotica di Bali, Al Qassim nel Regno dell’Arabia Saudita, Jaipur in India. Con le prenotazioni effettuate su etihad.com, gli ospiti tramite Abu Dhabi possono scegliere di aggiungere un soggiorno gratuito in hotel con il programma Abu Dhabi Stopover di Etihad. Gli ospiti possono approfittare delle delizie di Abu Dhabi, dalle spiagge e paesaggi desertici alle attrazioni culturali e ai ristoranti di prima classe. Gli ospiti interessati ad approfittare di questa offerta speciale sono incoraggiati a visitare il sito web ufficiale di Etihad Airways, a contattare il proprio agente di viaggio preferito o a prenotare tramite l’app per esplorare le destinazioni disponibili, pianificare il viaggio e garantire le prenotazioni prima della fine di questa promozione a tempo limitato. Gli ospiti possono anche beneficiare di una nuova funzionalità innovativa di chat online recentemente lanciata dalla compagnia aerea e progettata per garantire ai propri ospiti informazioni aggiornate e accurate sui documenti di cui hanno bisogno prima del viaggio. Guida i clienti attraverso una serie di domande e quindi elenca il visto, il biglietto e i documenti di viaggio di cui hanno bisogno, insieme a qualsiasi altro requisito”, conclude Etihad Airways.

BOMBARDIER COMPLETA L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PRESSO IL BIGGIN HILL SERVICE CENTRE DI LONDRA – Bombardier ha annunciato che più di 3.000 pannelli solari sono stati installati sul tetto del Biggin Hill Service Centre, presso London Biggin Hill Airport, sottolineando il suo impegno nel promuovere pratiche sostenibili nel settore dell’aviazione e nel ridurre il consumo di energia delle sue strutture nel mondo. Il progetto recentemente completato è stato sviluppato in collaborazione con Zestec Renewable Energy, finanziatore, sviluppatore e gestore patrimoniale di soluzioni rinnovabili e parte di Octopus Energy Group. I nuovi pannelli solari fotovoltaici genereranno più di 1.133 milioni di kWh, riducendo le emissioni annuali di carbonio fino a 252 tonnellate e fornendo fino al 32% della domanda energetica totale della struttura da una fonte rinnovabile in loco. “In Bombardier siamo attivamente impegnati a garantire che stiamo rendendo l’aviazione più sostenibile e ciò include la progettazione e l’implementazione di progetti legati alla sostenibilità nelle nostre service facilities in tutto il mondo”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Service & Strategy. “Questa recente installazione è in linea con l’obiettivo della nostra azienda di produrre e fornire assistenza agli aeromobili con il minor impatto ambientale possibile e dimostra il nostro impegno ad aprire la strada verso un settore più verde”. L’ampliamento del London Biggin Hill Service Centre si avvicina a 250.000 piedi quadrati e offre ai clienti complete heavy maintenance capabilities. È completamente attrezzato per eseguire scheduled and unscheduled maintenance, modifiche e installazioni avioniche per velivoli Bombardier Learjet, Challenger e Global. L’aggiunta dei pannelli solari al Biggin Hill Service Centre è solo l’ultimo esempio dell’impegno costante di Bombardier nel costruire e migliorare le proprie service facilities attraverso una lente sostenibile. Un altro esempio è il Singapore Service Centre di Bombardier. Situata nel crescente Seletar Aerospace Park di Singapore, la struttura di 290.000 piedi quadrati è stata costruita con la sostenibilità al centro. L’azienda è attivamente alla ricerca di nuove soluzioni rispettose dell’ambiente e si impegna a garantire una riduzione del 25% delle emissioni di gas serra entro il 2025 rispetto ai livelli del 2019. Dal 2023 Bombardier copre la totalità delle sue operazioni di volo con un sustainable aviation fuel blend, tramite un Book-and-Claim system, ed è diventato l’unico business jet OEM a divulgare pubblicamente l’impatto ambientale del suo intero portafoglio di prodotti attraverso la pubblicazione delle Environmental Product Declarations (EPD) per tutti i velivoli in produzione. Infine, il rivoluzionario EcoJet research project di Bombardier, iniziato oltre 15 anni fa, attualmente esplora i blended-wing-body aircraft configuration targets, per ridurre le business jets CO2 emissions fino al 50% rispetto all’attuale generazione di aeromobili.

CARGOLUX E ARTHUR WELTER COLLABORANO PER L’HYDROGEN-POWERED TRUCKING – Cargolux e Arthur Welter annunciano la loro collaborazione su un hydrogen-powered truck project. “I partner di lunga data stanno lavorando insieme su un two-year initial trial per un dedicated trucking service powered by hydrogen. L’Arthur Welter vehicle opererà per conto di Cargolux cinque volte alla settimana tra Lussemburgo e Francoforte. Le aziende, entrambe con sede in Lussemburgo, sono orgogliose di intraprendere insieme questo nuovo capitolo per dimostrare la fattibilità di tale trasporto nel settore della logistica”, afferma Cargolux. “Quando Cargolux ha avviato questo progetto, il nostro partner di lunga data Arthur Welter è stata una scelta naturale per la collaborazione. Le nostre aziende lavorano insieme da molti anni e questo progetto riflette la nostra ambizione condivisa per il futuro del nostro settore. Questa iniziativa mira a mostrare le opportunità esistenti e dimostrare che possono essere adattate a un settore dinamico come quello dell’air cargo. Non vediamo l’ora di testimoniare il successo di questo impegno e, si spera, di svilupparlo in futuro”, afferma Richard Forson, Cargolux President & CEO. “È un onore per noi realizzare questo ambizioso progetto insieme al nostro stimato partner Cargolux. Insieme vogliamo fare il passo successivo verso il trasporto stradale a zero emissioni e dimostrare che ciò è già possibile oggi nel trasporto aereo. Sebbene siamo consapevoli che dobbiamo svolgere un lavoro pionieristico nella mobilità a idrogeno, siamo fiduciosi di poter aprire la strada verso la transizione energetica nel nostro settore”, afferma Viviane Welter, CEO Arthur Welter Transports s.à.r.l. “Il veicolo, appositamente adattato per soddisfare le esigenze dell’air cargo, vanta un’autonomia di circa 400 chilometri. Il truck verrà rifornito di carburante ad entrambe le estremità del viaggio, poiché le strutture per il rifornimento di idrogeno sono attualmente scarse nella regione. Entrambe le parti sono fiduciose che questa iniziativa pionieristica costituirà una pietra miliare nelle operazioni di decarbonizzazione”, prosegue Cargolux. Nell’ambito di questa iniziativa, il Minister of Mobility and Public Works, Yuriko Backes, ha sottolineato: “L’introduzione dell’hydrogen-powered trucking rappresenta un importante progresso nei nostri sforzi collettivi per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza delle operazioni logistiche. Sono fiducioso che in futuro gli hydrogen powered trucks saranno immatricolati in Lussemburgo”.

EUROFIGHTER: INDRA E’ UN PARTNER FODNAMENTALE PER IL PROGRAMMA EUROFIGHTER – Eurofighter informa: “Nello stabilimento Indra di Torrejón, a nord di Madrid, un team di ingegneri lavora in speciali camere bianche realizzando minuscoli circuiti stampati, che vengono utilizzati nei sistemi radar degli aerei. Il coinvolgimento di Indra nel programma Eurofighter risale a più di due decenni fa. Indra è uno dei principali avionics systems suppliers di Eurofighter. Svolge un ruolo chiave nello sviluppo e nella produzione di tutti i sistemi dell’aereo, da sensors and communications a weapons systems. Ha contribuito allo sviluppo del Captor radar e del Praetorian DASS system, il fighter defensive aid package. L’impegno di Indra comprende anche lavori su communications system, flight control and navigation system, e sui test bench che monitorano lo stato della piattaforma per garantire la massima operabilità. In un’altra struttura vicino all’aeroporto internazionale di Madrid un team sta lavorando sui simulation systems su cui vengono addestrati i piloti”. L’Indra Defence managing director, Borja Ochoa, spiega: “Indra è il secondo fornitore più grande di sistemi avionici per l’Eurofighter Typhoon. Siamo orgogliosi di poter dire di essere una delle poche aziende coinvolte nell’evoluzione del self-protection system e nello sviluppo delle due nuove versioni del radar, evidenziando ancora una volta la capacità dell’azienda di accelerare lo sviluppo di tecnologie di nuova generazione che le forze armate europee richiedono”. “Oggi Indra sta lavorando al radar MK1 E-SCAN con Hensoldt (che sarà utilizzato da Germania e Spagna), e al radar MK2 con Leonardo, che sarà utilizzato dal Regno Unito. Sta inoltre contribuendo allo sviluppo delle nuove capacità del Praetorian DASS. Questi forniranno una maggiore larghezza di banda, che consentirà al Typhoon di volare in ambienti sempre più ostili. Borja afferma che il coinvolgimento nel programma Eurofighter è stato un importante trampolino di lancio nella crescita dell’azienda. La partecipazione ha dato a Indra una piattaforma per mostrare le sue capacità tecniche e costruire credibilità nel settore. La collaborazione con i partner europei ha prodotto grandi risultati, ma soprattutto ci ha preparato ad affrontare insieme nuove, ancora più grandi, sfide che nessuna azienda o Paese potrebbe affrontare da sola. Azienda tecnologica globale, presente in 140 paesi, Indra impiega più di 58.000 persone. Di questi circa 500 sono direttamente coinvolti in diversi progetti per l’Eurofighter”, conclude Eurofighter.