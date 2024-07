UMBRAGROUP e Airbus Helicopters insieme per il futuro dell’aviazione

UMBRAGROUP informa: “Si è tenuto oggi un evento presso la casa madre di UMBRAGROUP: l’atterraggio del nuovo elicottero Airbus H160, equipaggiato con 68 brevetti e che vede, tra gli altri, l’impiego della tecnologia di attuazione elettromeccanica made in Italy, sviluppata e prodotta proprio a Foligno. Questa visita speciale rappresenta un’altra milestone del rapporto di stretta collaborazione tra Airbus Helicopters e UMBRAGROUP, iniziata nel 2018.

Soltanto due anni fa, infatti, la multinazionale folignate, in occasione della Supplier Conference di Airbus Helicopters, era stata insignita dell‘Airbus Helicopters Innovation Award, per lo sviluppo di due importanti attuatori elettromeccanici innovativi: uno per i comandi di volo degli elicotteri e l’altro per la progettazione e sviluppo degli attuatori elettromeccanici dei landing gears proprio per l’elicottero H160. II prestigioso riconoscimento è stato attribuito ad UMBRAGROUP per l’eccezionale reattività, l’impegno e lo spirito di squadra dimostrati in questo progetto congiunto, che oggi ha condotto all’atterraggio dell’elicottero proprio su Foligno, presso UMBRAGROUP SPA, segnando un momento di grande emozione per tutti i partecipanti”.

“L’elicottero H160 vanta un design compatto ed è noto per la sua innovativa tecnologia e la sua efficienza operativa; si tratta del primo elicottero al mondo che sostituisce i tradizionali sistemi idraulici con degli attuatori elettromeccanici certificati Safety-Critical dall’EASA. Questa caratteristica, fa sì che i pesi ed i consumi si riducano drasticamente, inoltre, la tecnologia elettrica consente di risparmiare sulla manutenzione idraulica ed evita l’utilizzo di prodotti e fluidi inquinanti. Il progetto, infatti, è perfettamente in linea con la roadmap condivisa sia da Airbus Helicopters, che da UMBRAGROUP, con l’obiettivo comune di lavorare per un’aviazione che sia sempre più sostenibile.

Presenti all’evento, oltre alla Leadership di UMBRAGROUP, ai Dirigenti e collaboratori anche una delegazione di Airbus“, prosegue UMBRAGROUP.

“Come Amministratore Delegato è stato un vero onore accogliere l’elicottero Airbus H160 e il team Airbus qui a Foligno”, ha dichiarato Matteo Notarangelo, CEO di UMBRAGROUP. “Questo evento ha fatto sì che tutti toccassimo con mano come la nostra tecnologia stia contribuendo a trasformare il mondo dell’aviazione nel modo più sicuro e sostenibile. Siamo orgogliosi del contributo che stiamo dando all’industria aerospaziale e siamo grati ad Airbus per la fiducia che ha riposto in noi in questi anni di proficua e stimolante partnership”.

“L’elicottero H160 è il più innovativo della flotta Airbus Helicopters, non solo per l’avanguardia tecnologica, ma anche per i suoi elevati standard di sicurezza, la riduzione del rumore e il consumo di carburante ottimizzato. Siamo lieti di poter dire che l’H160 sia in parte anche italiano: il contributo di UMBRAGROUP è stato infatti determinante per la realizzazione di questo aeromobile straordinario, grazie all’incontro tra l’eccellenza delle soluzioni tecnologiche Airbus nel settore elicotteristico e l’alto livello di competenze tecniche e know-how dell’industria nazionale”, ha affermato Alexandre Ceccacci, General Manager Airbus Helicopters Italia.

(NdR: nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di volare sul nuovo H160 di Airbus Helicopters, durante un evento presso la sede di Airbus Helicopters Italia a Trento, dove stato presentato il primo H160 consegnato nel nostro Paese: leggi anche qui).

(Ufficio Stampa UMBRAGROUP – Photo Credits: UMBRAGROUP)