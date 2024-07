Emirates apre il suo Travel Store a Hong Kong

Emirates ha ufficialmente aperto il suo Travel Store in Hong Kong, che rappresenta una pietra miliare significativa nella sua espansione nella città. Segna inoltre il primo Emirates Travel Store nella regione dell’Estremo Oriente, come parte di un progetto di vendita al dettaglio che verrà implementato in fasi nella più ampia regione dell’Estremo Oriente e nella rete globale della compagnia aerea.

“L’Emirates travel store è stato ufficialmente inaugurato da Orhan Abbas, Emirates Senior Vice President, Commercial Operations, Far East, con la presenza di Shaikh Saoud Al Mualla, UAE Consul General e Sultan Alriyami, Emirates Area Manager for Hong Kong. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato anche illustri ospiti, partner commerciali e media.

L’apertura dell’Emirates travel store in Hong Kong rafforza l’impegno della compagnia aerea nel fornire una retail travel experience reinventata, portando i suoi prodotti e servizi ancora più vicini ai clienti della città. Situato nel Nexxus Building, il concept store offre una gamma completa di servizi premium che comprendono prenotazioni di voli, biglietteria e assistenza clienti personalizzata”, afferma Emirates.

“Siamo lieti di inaugurare il primo travel store Emirates nella regione dell’Estremo Oriente, a Hong Kong, per offrire un servizio migliore ai nostri stimati clienti. La città è sempre stata strategicamente importante per noi e, lanciando il nostro primo travel store in Central Hong Kong, miriamo a offrire ai nostri stimati clienti una travel retail experience di livello elevato e a fornire l’ospitalità di Emirates in ogni fase del viaggio del cliente. In linea con la nostra promessa “Fly Better”, l’Emirates travel store combina tecnologia avanzata con un servizio personalizzato fornito dai nostri esperti consulenti di viaggio, per garantire un’esperienza fluida e arricchente per i nostri clienti”, ha affermato Orhan Abbas.

“Il retail space di 1.500 piedi quadrati è un ambiente rilassante, simile a un lounge, e consente ai clienti di prenotare i loro viaggi in tutta comodità presso i quattro dedicated customer service counters che si occupano di prenotazioni di voli, biglietteria e richieste generali. Consulenti di viaggio esperti offrono ai clienti la rinomata ospitalità Emirates e un’assistenza personalizzata dal momento dell’acquisto dei biglietti, consentendo loro di godere di un’esperienza fluida e arricchente nella pianificazione di itinerari di viaggio su misura per le loro esigenze.

Gli ampi schermi interattivi incoraggiano i clienti a scattare divertenti selfie con gli amici sullo sfondo degli iconici sfondi degli Emirati. Inoltre, gli schermi self-service basati sulla tecnologia intelligente riducono al minimo i tempi di attesa e facilitano un servizio più rapido, mentre gli schermi LED mostrano gli ultimi prodotti e le offerte promozionali di Emirates.

Un altro punto forte del nuovo retail store è l’esposizione dei posti Premium Economy Class per un periodo limitato, che offre ai clienti un’anteprima diretta dell’eccezionale comfort a bordo con questa ambita classe di cabina. I clienti sono inoltre liberi di esaminare una selezione curata di Emirates official merchandise and travel accessories”, prosegue Emirates.

“Emirates attualmente opera 21 voli settimanali tra Hong Kong e Dubai. Sottolineando il proprio impegno nel mercato di Hong Kong, la compagnia aerea ha recentemente firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’Hong Kong Tourism Board volto a incrementare il turismo in entrata nella città da varie aree chiave dell’Europa e del Medio Oriente. Inoltre, la rinnovata Emirates Lounge all’Hong Kong International Airport è stata riaperta ai passeggeri, mentre la copertura del suo complimentary Chauffeur-drive service è stata estesa per includere i passeggeri di Business Class a Hong Kong, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio.

Per rendere l’esperienza di viaggio al dettaglio Emirates ancora più gratificante, i clienti che si iscrivono al pluripremiato programma fedeltà Emirates Skywards utilizzando l’instore self-service kiosk da oggi al 31 luglio 2024, hanno diritto a un bonus di 2.000 Miglia Skywards. Nel frattempo, i membri esistenti possono guadagnare Miglia Skywards presso i partner globali di Emirates come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi al dettaglio e banche, che possono poi utilizzare per riscattare biglietti premio, upgrade o accesso a concerti ed eventi sportivi. Durante la visita a Dubai, i membri possono accumulare Miglia con i partner della compagnia aerea in tutta la città, tra cui Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holiday e altro ancora. Maggiori info su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/english/skywards/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)