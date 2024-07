Emirates SkyCargo ordina cinque ulteriori Boeing 777 Freighter per modernizzare la flotta

Boeing ed Emirates SkyCargo hanno annunciato oggi un ordine per cinque ulteriori 777 Freighter, mentre l’operatore sceglie ancora una volta il twin-engine freighter per soddisfare la crescente cargo demand. Il nuovo acquisto porta il portafoglio ordini di Emirates a 245 Boeing widebody aircraft, inclusi 10 777 Freighter.

“Emirates SkyCargo è la divisione cargo di Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo. Il suo investimento nel 777 Freighter aumenterà la main deck cargo capacity del 30% entro il 2026. In totale, la freighter fleet di Emirates crescerà fino a raggiungere 17 aerei, inclusi 777 Freighter, 777 converted freighter e 747 Freighter“, afferma Boeing.

“La domanda per i nostri prodotti e servizi di livello mondiale sta crescendo in modo esponenziale, ulteriormente amplificata dall’Agenda Economica di Dubai che mira a raddoppiare il commercio estero e rafforzare la posizione della città come hub commerciale globale. Questo investimento in ulteriore Boeing 777 capacity ci consente di soddisfare la customer demand e segna un passo avanti nel nostro piano di crescita strategica a lungo termine”, ha affermato His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group. “La prossima fase della nostra strategia includerà una valutazione completa della nostra future freighter fleet, esaminando tutte le opzioni di aeromobili per garantire che saremo attrezzati al meglio per rispondere alle richieste in evoluzione del mercato e riaffermando la nostra fiducia nel ruolo dell’airfreight e, più specificamente, di Emirates SkyCargo, nel commercio globale.”

“Il 777 Freighter può volare più lontano (9.200 chilometri / 4.970 miglia nautiche) e trasportare più merci (102 tonnellate) rispetto a qualsiasi altro twin-engine cargo jet. Queste range and payload capability consentono agli operatori di offrire voli diretti a lungo raggio per collegare mercati come il Medio Oriente con gli Stati Uniti e l’Europa, collegando mercati cargo critici di alto valore senza rifornimento di carburante”, prosegue Boeing.

“Siamo onorati che Emirates SkyCargo, rinomata per l’eccellenza operativa e l’innovazione, abbia scelto ancora una volta il Boeing 777 Freighter per estendere la portata della sua rete globale”, ha affermato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Apprezziamo profondamente la fiducia di Emirates nella famiglia Boeing widebody e ci impegniamo a sostenere il loro piano di crescita strategica a lungo termine”.

“In qualità di market leader in cargo airplanes, Boeing fornisce oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity, compresi new production and converted airplanes. Il 777 Freighter è il best-selling freighter airplane dell’azienda, con oltre 265 consegne fino ad oggi”, conclude Boeing.

Emirates SkyCargo ordina 5 Boeing 777F. La consegna è prevista nell’esercizio 25/26

Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, ha annunciato un ordine per altri cinque Boeing 777 Freighter, con consegna immediata prevista tra il 2025 e il 2026. L’ordine da 1 miliardo di dollari porterà il portfolio ordini totale della compagnia aerea a 315 wide-body aircraft.

“Le prestazioni di Emirates SkyCargo nel primo trimestre dell’esercizio finanziario 2024-25 sono state eccezionali, con load factor costantemente elevati e tonnellaggi superiori ai dati del 2019. Una volta che i nuovi aeromobili entreranno in servizio, la available main deck cargo capacity aumenterà del 30%, consentendo alla compagnia aerea supportare i mercati chiave e di servire al meglio i clienti globali.

Con la consegna scaglionata dei nuovi aerei, Emirates SkyCargo eliminerà i freighters più vecchi, rafforzando l’impegno della compagnia aerea a operare una delle flotte più giovani ed efficienti”, afferma Emirates.

“Oltre ai 10 Boeing 777F previsti, le capacità cargo della compagnia aerea saranno rafforzate dai 10 777-300ER attualmente in fase di conversione in cargo, portando la Emirates freighter fleet a 17 aeromobili entro la fine del 2025. Sfruttando la Emirates passenger fleet, la divisione cargo continuerà a facilitare il trasporto veloce, affidabile ed efficiente delle merci in tutto il mondo, offrendo ai clienti una maggiore flessibilità con un mix di flotta composto da 777, 777F, 747F, A350 e A380“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Boeing – Emirates – Photo Credits: Boeing)