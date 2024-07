News Brevi – 17.07.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 3° STORMO DI VILLAFRANCA DI VERONA – Si è svolto martedì 16 luglio presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare, alla presenza del Generale di Brigata Francesco De Simone, Capo del Servizio dei Supporti, lo storico passaggio di consegne tra il Comandante uscente, Colonnello Paolo Tamburro e il subentrante, Colonnello Francesco Russo. Tra i presenti all’evento, il Prefetto di Verona, Dott. Demetrio Martino, e diverse autorità civili, militari e religiose della provincia scaligera. Come da tradizione, sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i Gonfaloni della Provincia veronese, della Città di Villafranca e del Comune di Sommacampagna, nonché il Gonfalone della Città di Verona decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare. “Permettetemi prima di tutto di onorare la Bandiera di Guerra del 3° Stormo, custode della nostra Storia e dei valori che essa rappresenta”, le parole del Colonnello Tamburro nel suo discorso di commiato, in cui ha ringraziato il personale del Reparto per aver affrontato, in questi due anni di comando, ogni sfida con professionalità e orgoglio, con l’augurio di continuare a essere sempre di supporto alla collettività. “A voi donne e uomini del 3° Stormo, dico grazie per la fiducia, la lealtà, l’abnegazione e l’indiscutibile professionalità che mi avete costantemente dimostrato. Voi mi avete confermato che siete una realtà unica in Italia, la vostra dedizione e il vostro amore per il 3° Stormo si percepiscono in ogni angolo del Reparto”. Il Colonnello Russo, prendendo a sua volta la parola, ha ringraziato il Comandante uscente e si è detto onorato di assumere il comando di uno Stormo che ha fatto la storia dell’Aeronautica Militare: “Siamo assoluti protagonisti della logistica di proiezione, in territorio nazionale e all’estero, impegnati attivamente negli innumerevoli scenari operativi in cui è presente la nostra Forza Armata, a supporto del mantenimento della sicurezza in patria e in ambito internazionale. Essere al servizio del Paese è un credo, è una fede ed è il nostro credo e la nostra fede”. Ha infine preso la parola il Generale De Simone: “Se questo Reparto gode di grande apprezzamento da parte della leadership della Forza Armata, il merito è, senza alcun dubbio, vostro; voi che siete sempre pronti a intervenire, anche con breve preavviso, portando la vostra competenza ovunque sia richiesta, onorando il brand capacitivo che ormai contraddistingue i quattro gatti”. Il 3° Stormo, Ente alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, rappresenta in Italia e all’estero una Squadra agile e coesa, proiettata al sostegno logistico delle operazioni multi-dominio della componente aerospaziale, pronta ad affrontare e vincere le sfide del futuro. La sua attività è determinante nella costituzione dei primi rischieramenti con gli equipaggiamenti campali a supporto della popolazione civile in caso di calamità, nonché per l’impiego in teatri esteri quali gli Emirati Arabi Uniti, l’Iraq, il Kuwait, la Libia, l’Eritrea, la Lituania, la Polonia, la Bulgaria e la Romania (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI DI POGGIO RENATICO – Martedì 16 luglio, nella Base Operativa di Poggio Renatico (FE), si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reparto Supporto Servizi Generali (RSSG) tra il Tenente Colonnello Roberto Ruaro, Comandante uscente e il Colonnello Salvatore Lombardi, Comandante subentrante. Alla presenza del Comandante del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), Generale di Squadra Aerea Claudio Gabellini, la cerimonia ha visto i suoi momenti più significativi nella rassegna delle rappresentanze militari e civili del Reparto e nella lettura dell’Ordine del Giorno che ha sancito il passaggio del testimone. Il Reparto Supporto Servizi Generali, posto alle dipendenze del Comando Operazioni Aerospaziali, assicura i fondamentali servizi di supporto tecnico, logistico e amministrativo agli enti coubicati sul sedime di Poggio Renatico, tanto nazionali, come il COA, che internazionali, come il DACCC (Deployable Air Command and Control Centre), l’NCIA (NATO Communications and Information Agency), l’EPRC (European Personnel Recovery Center) – necessari al funzionamento e all’operatività degli stessi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ELETTI I NUOVI VERTICI DEL GRUPPO SOGAER – SOGAER informa “Nei giorni scorsi si sono riunite le Assemblee dei Soci di SOGAER, SOGAERDYN e SOGAER SECURITY che hanno provveduto al rinnovo degli organi sociali. I Soci delle società del Gruppo SOGAER hanno espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a coloro che hanno ricoperto un ruolo apicale in questi anni. Di seguito, i componenti dei nuovi consigli d’amministrazione delle società del Gruppo con i relativi incarichi. SOGAER – Monica Pilloni: Presidente; Fabio Mereu: Amministratore Delegato; Consiglieri: Giorgio Delpiano, Giorgio Efisio Demurtas, Gigliola Boi. SOGAERDYN – Gianfrancesco Lecca: Presidente; Martino Moreddu: Amministratore Delegato; Consiglieri: Cesello Vito, Patrizio Putzu, Norella Orrù, Cristiana Vinci. SOGAER SECURITY – Roberto Bolognese: Presidente; Gian Luigi Molinari: Amministratore Delegato; Consiglieri: Elisabetta Secci, Giovanni Filippino, Marta Musso”.

AIR CANADA FOUNDATION PUBBLICA IL SUO 2023 IMPACT REPORT – Air Canada Foundation ha lanciato il suo 2023 Impact Report, che descrive in dettaglio programmi e partnership che hanno fatto la differenza nella vita dei bambini in tutto il Canada. “Il report include programmi chiave, partnership di beneficenza, aiuti umanitari e iniziative di volontariato dei dipendenti di Air Canada. La Fondazione aiuta i bambini a spiccare il volo attraverso i suoi tre pilastri: Salute, sostenendo le organizzazioni che stanno facendo la differenza nella salute e nel benessere dei bambini; Protezione, sostenendo i bisogni primari dei bambini e salvaguardando l’infanzia; Dreams, lavorando con organizzazioni che forniscono speranza e resilienza ai bambini che affrontano le avversità”, afferma Air Canada. “L’Impact Report 2023 cattura vividamente l’attenzione della Air Canada Foundation nel sostenere gli enti di beneficenza registrati in Canada che cercano di migliorare la salute e il benessere dei bambini”, ha affermato Priscille Leblanc, Chair of the Air Canada Foundation. “Tra le tante iniziative del 2023, siamo orgogliosi di aver dato speranza ai bambini collegandoli con esperienze divertenti e irripetibili”. “Nel 2023, siamo stati in grado di donare più di 1,3 milioni di dollari, nonché punti Aeroplan e oltre 2.000 biglietti aerei a organizzazioni in tutto il Canada per sostenere i bambini bisognosi di aiuto”, ha affermato Valérie Durand, Head of Investor Relations and Corporate Sustainability, and spokesperson for the Air Canada Foundation.

EASA PUBBLICA LE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNICAL SPECIFICATION FOR AIR TAXIS WITH TILOTING ROTORS – L’EASA ha pubblicato la versione finale delle Environmental Protection Technical Specifications (EPTS) for Vertical Take-Off and Landing-capable aircraft (VCA), a seguito della fase di consultazione pubblica avviata nel dicembre 2023. Queste EPTS sono applicabili ai VCA con tilting rotors, come il Lilium Jet. Le risposte a tutti i commenti ricevuti durante la consultazione pubblica sono pubblicate nelle EPTS. L’EASA ha pubblicato due sets di Environmental Protection Technical Specifications for VCA. Il primo EPTS (per VCA con non-tilting rotors, come il VC2-1 “VoloCity” di Volocopter) è stato pubblicato per la consultazione pubblica nel maggio 2023 e la versione finale pubblicata nel dicembre 2023. In un sondaggio a livello europeo sulla Urban Air Mobility pubblicato nel 2021, il rumore è stato evidenziato come una delle maggiori preoccupazioni per quanto riguarda gli air taxis. Entrambi i documenti EPTS si basano sugli international noise standards for conventional aircraft, adattati per accogliere le caratteristiche specifiche dei VCA. Oltre a misurare il rumore durante approach, take-off and overflight (ATOO), contengono anche un hover noise assessment, per aiutare a valutare l’impatto acustico delle operazioni vicino ai vertiport, le strutture di terra da cui opereranno tali aeromobili.

TEXTRON PUBBLICA IL 2023 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT – Textron Inc. ha annunciato oggi la pubblicazione del suo 2023 Corporate Responsibility Report, evidenziando gli sforzi compiuti dall’azienda nell’ultimo anno per ridurre la propria impronta ambientale, sostenere la salute, la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti, sostenere i più alti standard di etica e condotta aziendale in tutte le sue operazioni globali. Il report descrive i progressi compiuti nell’ambito delle Environmental, Social and Governance (ESG) prioroties dell’azienda nel corso del 2023. Scott C. Donnelly, Textron chairman & CEO, ha dichiarato: “Desidero ringraziare i nostri 35.000 dipendenti per il loro impegno nel perseguire le nostre priorità ESG ed estendere il mio apprezzamento ai nostri stakeholder, clienti, comunità, fornitori e partner industriali, che hanno lavorato con noi per costruire un futuro più sostenibile”. Con le principali aree di interesse in materia di sustainability, social responsibility and corporate governance, i punti salienti del report includono: Environmental – Entro la fine del 2023, Textron aveva già superato il suo obiettivo di emissioni di gas serra (con una riduzione del 29%) e il suo obiettivo di intensità di produzione di rifiuti (con una riduzione del 18%). Social – Nel 2023 Textron ha ospitato circa 900 studenti universitari che hanno svolto tirocini presso varie unità aziendali. Oltre il 65% degli stagisti del 2023 si è convertito in posizioni a tempo pieno presso Textron o è tornato nel 2024 per un secondo stage. Governance – Nel corso del 2023 Textron ha adottato Business Conduct Guidelines aggiornate per aiutare dipendenti, manager e direttori a trovare la strada giusta di fronte a dilemmi etici. Il report include anche indici che allineano le informative della Società con le Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD) e i Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Il full 2023 Corporate Responsibility Report di Textron è pubblicato nella Corporate Responsibility section del suo sito Web.

EASYJET LANCIA NUOVE ROTTE DAL REGNO UNITO, TRA CUI LUXOR – easyJet ha annunciato il lancio di cinque nuove rotte da quattro aeroporti del Regno Unito, tra cui Luxor in Egitto per la prima volta in oltre un decennio. “L’annuncio fa seguito al rilascio del mese scorso di 36 nuove rotte dal Regno Unito, il che significa che la compagnia aerea offre ora 41 nuove rotte questo inverno attraverso l’Europa e il Nord Africa, comprese nuove destinazioni come l’aeroporto della città di Derry in Irlanda del Nord, Tromsø in Norvegia e Strasburgo in Francia. I voli per Luxor verranno lanciati l’11 novembre da London Gatwick con partenze due volte settimanali il lunedì e il giovedì. Per la prima volta easyJet Holidays offrirà un pacchetto vacanza con crociera fluviale a Luxor, con crociere di sette notti sul Nilo in collaborazione con Jaz Hotels and Resorts. È inoltre possibile prenotare con easyJet Holidays hotel selezionati a 4* e 5* stelle a Luxor. easyJet sta inoltre espandendo ulteriormente i propri servizi verso l’Egitto con nuovi servizi invernali per Sharm El Sheik da Liverpool, il che significa che easyJet opererà più posti per l’Egitto dal Regno Unito rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Il volo inaugurale per Sharm El Sheik decollerà il 14 febbraio e sarà operativo due volte a settimana il lunedì e il venerdì per tutto l’inverno. La compagnia aerea sta inoltre lanciando due nuove rotte verso Oslo da Manchester dal 15 novembre e Liverpool dal 29 novembre, espandendo i collegamenti della compagnia aerea con la Norvegia dopo il lancio di nuove rotte per Tromsø, nel nord della Norvegia, da London Gatwick, Bristol e Manchester lo scorso anno. mese. Entrambi i percorsi saranno operativi due volte alla settimana durante l’inverno, il lunedì e il venerdì”, afferma easyJet.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL PRIMO C-130J SUPER HERCULES ALLA OHIO YOUNGSTOWN AIR RESERVE STATION – Lockheed Martin ha consegnato il primo degli otto C-130J-30 Super Hercules tactical airlifters assegnati alla Ohio Youngstown Air Reserve Station, segnando l’aggiunta di una nuova capacità di missione per il Super Hercules: l’aerial spray mission. Il 910th Airlift Wing ha la particolarità di mantenere l’unica large area, fixed-wing aerial spray capability del Dipartimento della Difesa, per eliminare insetti portatori di malattie e insetti parassiti e per disperdere fuoriuscite di petrolio in grandi specchi d’acqua. Caratterizzato dalla sua versatilità, il C-130J Super Hercules ora supporta 19 capacità di missione uniche, inclusa l’aerial spray mission. “Lockheed Martin è onorata di fornire il Super Hercules più avanzato mai costruito al 910th Airlift Wing, fornendo tecnologia all’avanguardia e consentendo una missione fondamentale per la U.S. Air Force Reserve”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of business. “Il C-130J è in continua evoluzione, come si evince dalla sua 19th mission capability, garantendo che il Super Hercules rimanga pronto per il futuro attraverso una versatilità senza pari e tactical airlift power”. Operatore di lunga data del C-130 Hercules, il 910th Airlift Wing ha ricevuto il suo primo C-130 nel 1981 e ha operato diverse varianti per più di 40 anni. Questa nuova flotta di C-130J preserverà le tactical airlift and aerial spray mission dell’unità, fornendo allo stesso tempo più spazio, velocità, range e versatilità per i decenni a venire. La U.S. Air Force Reserve opera una flotta mista di C-130J e aerei legacy. L’aggiunta del C-130J Super Hercules garantisce che la flotta sia pronta per la missione in qualsiasi momento. La flotta globale di C-130J comprende 26 operatori in 22 nazioni con oltre 20 certificazioni di aeronavigabilità. Con quasi 3 milioni di ore di volo registrate nella flotta globale di oltre 545 C-130J, le preziose informazioni acquisite dalle missioni in ogni scenario equipaggiano il C-130J per il futuro.

VUELING E NASONI AND FRIENDS ODV INSIEME PER L’INTERNATIONAL DOG DAY – Vueling informa: “Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del Cane: sensibile, intelligente, affettuoso, a pelo lungo o corto, piccolo o grande, in questa data si festeggiano proprio tutti. Introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni, questa ricorrenza fu ideata dall’addestratrice cinofila americana Colleen Paige, per ricordare il giorno in cui i suoi genitori adottarono il cane di famiglia. Per l’occasione Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario, ha collaborato con l’associazione Nasoni and Friends ODV a un progetto per sensibilizzare sul tema delle adozioni dei quattro zampe in difficoltà. Vueling è, infatti, una compagnia aerea pet-friendly che consente agli animali domestici di peso fino a 8 kg (compreso il peso del trasportino omologato) di viaggiare in cabina con i loro proprietari. Sempre con un particolare occhio di riguardo per gli amici a quattro zampe, Vueling è stata la prima compagnia aerea europea a vendere petfood sui propri voli, introducendone alcune opzioni nel Menù invernale del 2023 disponibili ancora per l’estate 2024. La compagnia ha deciso di supportare Nasoni and Friends ODV, che si appoggia a due rifugi in Spagna per salvare i galgos, levrieri spagnoli (i “Nasoni”), addestrati per la caccia e spesso poi uccisi quando non servono più, ma anche altri cani bisognosi di aiuto di ogni età, taglia e razza (i “Friends”). Come Kimberly, una piccola pincher di 3 anni abbandonata per strada e richiusa in una perrera per due settimane, dove condivideva il suo box con molti altri cani; tramite il rifugio “Galgos del Sol” di Murcia, dopo altri dieci giorni, le volontarie di Nasoni and Friends ODV hanno recuperato Kimberly per portarla in Italia con un volo Vueling dalla sua famiglia adottiva di Verona, Nancy e Giuliano, che già avevano una cagnolina di 16 anni”. “Abbiamo collaborato con Vueling, in vista della Giornata Internazionale del Cane per dimostrare che possiamo condividere tutti i momenti della nostra giornata e del nostro tempo libero, con i nostri cani e portarli dove vogliamo, anche in volo”, ha commentato Paola Turati, Presidente di Nasoni and Friends ODV. “Vueling è orgogliosa di essere una compagnia aerea pet-friendly: è per questo che scende in campo attivamente con iniziative come questa speciale partnership con Nasoni and Friends ODV, un chiaro esempio del proprio impegno nei confronti non solo dei suoi passeggeri, ma anche dei loro amici a quattro zampe”, conclude Vueling.

IL CONTENUTO COMPLETO DI AIR CANADA ORA DISPONIBILE TRAMITE SABRE NDC – Sabre Corporation, un fornitore leader di software e tecnologia che alimenta l’industria globale dei viaggi, e Air Canada, la più grande compagnia aerea del Canada, hanno annunciato oggi il lancio del contenuto completo di Air Canada tramite NDC nel mercato globale digitale di viaggi di Sabre. Questo lancio consente alle agenzie di viaggi di accedere alle offerte e ai servizi espansi di NDC di Air Canada, permettendo loro di fornire un’esperienza più personalizzata ai clienti. A partire dal 17 luglio 2024, gli agenti di viaggio e altri venditori possono acquistare, prenotare e gestire le offerte NDC di Air Canada insieme al contenuto EDIFACT tradizionale e alle opzioni XML a basso costo e accessorie. Questo contenuto NDC è ora disponibile nei seguenti mercati: Canada, Australia, Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Dopo il lancio in questi paesi, l’attenzione si concentrerà sull’attivazione di nuovi mercati in base alla domanda.

DELTA: IL GROUP SUPPORT EQUIPMENT PERMETTE OPERAZIONI SICURE E AFFIDABILI – Delta informa: “Il Ground Support Equipment team è responsabile della manutenzione dei macchinari Delta a terra negli aeroporti di tutto il mondo. Quando guardi fuori dal finestrino dell’aeroporto, vedrai un intero ecosistema che lavora insieme per portarti a destinazione. Delta dispone di oltre 400.000 singole apparecchiature che, se utilizzate insieme, contribuiscono a garantire un’operazione senza intoppi. Tuttavia, questa apparecchiatura necessita di manutenzione periodica per garantirne il funzionamento sicuro e affidabile. È qui che entra in gioco il nostro team dietro le quinte. Il nostro team di meccanici e tecnici GSE qualificati lavora 24 ore su 24 per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti, il funzionamento dei nostri sistemi e la soddisfazione dei nostri clienti”. “Il team GSE è composto da Ground Maintenace Mechanics (GMM) e Ground Maintenace Technicians (GMT). Si tratta di ruoli altamente qualificati che implicano una profonda esperienza nei sistemi elettrici, meccanici e idraulici. Le loro competenze svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere basso il nostro Mishandled Bag Rate e permettere partenze nei tempi previsti. Il GSE dispone inoltre di team di supporto centrali che abbracciano le discipline di ingegneria, gestione delle risorse, analisi, sicurezza e pianificazione della manutenzione”, conclude Delta.