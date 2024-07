Boeing consegna il secondo core stage dello Space Launch System alla NASA

Boeing ha fornito alla NASA il secondo core stage dello Space Launch System (SLS) rocket. Il core stage, alto 212 piedi, farà volare la missione Artemis II e sarà il primo a lanciare un equipaggio. Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e l’astronauta canadese Jeremy Hansen orbiteranno attorno alla Luna dopo il lancio con l’SLS (leggi qui riguardo alla prima missione Artemis, con il primo Boeing-built core stage).

“Costruito presso la Michoud Assembly Facility (MAF) della NASA, il core stage è progettato per inviare l’equipaggio dell’Artemis II in orbita lunare per la prima volta in 50 anni.

Il Boeing-built rocket stage, che è il componente più grande della Artemis II mission, sarà caricato sulla chiatta Pegasus e trasportato per 900 miglia al Kennedy Space Center della NASA. Una volta lì, sarà integrato con gli altri componenti di Artemis II, tra cui upper stage, solid rocket boosters e il NASA Orion spacecraft, all’interno del Vehicle Assembly Building. Questa integrazione è un passo cruciale nella preparazione al lancio di Artemis II, previsto per il 2025″, afferma Boeing.

“I prodotti costruiti da Boeing hanno contribuito allo sbarco dell’umanità sulla Luna nel 1969 e siamo orgogliosi di portare avanti questa eredità attraverso la Artemis generation”, ha affermato Dave Dutcher, vice president and program manager for Boeing’s SLS program. “Insieme con la NASA, i nostri partner e fornitori industriali, stiamo costruendo il razzo più potente del mondo e aprendo la strada verso lo spazio profondo attraverso l’America’s rocket factory in New Orleans”.

“La consegna del Core Stage 2 rappresenta un risultato importante nello sviluppo del razzo SLS. Questo core stage, alto oltre 200 piedi e dotato di quattro motori RS-25, insieme a due solid-fueled booster rockets, fornirà la spinta necessaria di 8,8 milioni di libbre per spingere Artemis II e le future missioni nello spazio.

SLS è l’unico razzo in grado di trasportare crew and large cargo sulla Luna e oltre in un unico lancio. Le sue ineguagliabili capacità consentiranno human-rated spacecraft, habitats and science missions sulla Luna, su Marte e oltre”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)