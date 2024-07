North America Tour 24: continua il Tour oltreoceano dell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori emozionano il Nord America

Continua NAT 24, il Tour del Nord America che l’Aeronautica Militare, con le Frecce Tricolori, ha iniziato lo scorso mese di giugno toccando già alcune delle località più belle ed iconiche degli Stati Uniti e del Canada – dalle cascate del Niagara, a Montreal e Ottawa, il Grand Canyon e Las Vegas, Sacramento e San Francisco – luoghi dai quali la Pattuglia Acrobatica Nazionale mancava da oltre 30 anni, l’ultima esperienza oltreoceano della PAN risale infatti al Columbus 92, per le celebrazioni dei 500 anni della scoperta dell’America.

Air show, sorvoli ed eventi in diretta in un programma ricco di date che hanno già regalato al pubblico oltreoceano emozioni e tanto divertimento, per un’esperienza indimenticabile che proseguirà per tutto il mese di agosto.

La prima tappa del North America Tour è stata, il 22 giugno, a Bagotville, in Quebec (Canada), dove le Frecce Tricolori hanno reso omaggio alla Royal Canadian Air Force, che quest’anno celebra i suoi primi 100 anni di storia, prendendo parte allo Spectacle Aèrien International sotto lo sguardo curioso e pieno di affetto di circa 150.000 visitatori. Nell’occasione, alla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, il personale dell’Aeronautica Militare ha avuto modo di incontrare il Console Generale di Montreal, Dottor Enrico Pavone. Presente tra il pubblico anche Roger, la mascotte del Centenario dell’Aeronautica Militare, che ha incantato e divertito i tanti bambini presenti all’air show.

Dopo Bagotville si sono susseguiti diversi altri appuntamenti nei cieli del Canada, come lo spettacolo acrobatico durante il Quinte Air Show (29 e 30 giugno), sulla base della Canadian Air Force di Trenton, in Ontario, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, del suo omologo della Royal Canadian Air Force, Lieutenant General Eric Kenny, e del Console di Toronto, Dottor Luca Zelioli, e i sorvoli sulle Cascate del Niagara, su Montreal e sulla capitale Ottawa, dove agli MB-339PAN si sono aggiunti – in un’unica grande formazione – i CT-114 Tutors della pattuglia acrobatica canadese, gli SnowBirds, per uno spettacolo davvero inedito. Ad assistere al sorvolo anche l’Ambasciatore italiano a Ottawa, Dott. Andrea Ferrari.

Dal 1° luglio il personale dell’Aeronautica Militare in tour si è trasferito negli Stati Uniti, atterrando sull’aeroporto di Los Alamitos – Los Angeles, dove nei giorni seguenti l’Aeronautica ha tra l’altro curato e organizzato la conferenza “Space economy exploration: opportunities and prespective for Italy” all’interno di Villaggio Italia. Da qui gli aerei sono poi decollati per alcuni dei sorvoli sulle località più iconiche del posto: la gola del Grand Canyon, la Monument Valley e Las Vegas.

A seguire, il tour è proseguito verso Sacramento dove, dopo un sorvolo sulla città di San Francisco il 12 luglio, alla presenza del Console Generale italiano a San Francisco, Dottor Strozzi, e un passaggio sul Golden Gate Bridge, la PAN ha partecipato al California Capital Air Show (13 e 14 luglio), una delle più note manifestazioni aeree statunitensi, per uno air show caratterizzato non solo dalle affascinanti acrobazie dei 10 Pony, che ancora una volta hanno commosso il pubblico disegnando in cielo il Tricolore più lungo del mondo, ma anche dai successivi spettacoli pirotecnici e dalle esibizioni di piccoli droni che hanno formato, sulla città, meravigliose figure dedicate ai partecipanti. In particolare, l’apertura dello spettacolo è stata un vero e proprio omaggio all’Italia e all’Aeronautica Militare: i droni hanno infatti formato nel cielo di Sacramento una grande e luminosissima bandiera italiana, affiancata a quella americana, per poi diventare, cambiando colore, dieci MB-339PAN in formazione ad alona, il tutto accompagnato da brani musicali dei più noti artisti italiani, tra cui Volare di Domenico Modugno e la magistrale esecuzione del Nessun Dorma da parte del Maestro Luciano Pavarotti. Il Dottor Strozzi, presente anche alla seconda giornata di manifestazione, ha voluto incontrare e ringraziare il personale dell’Aeronautica Militare per la professionalità e passione mostrata. Presente a Sacramento, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Gen. S.A. Francesco Vestito (Direttore della D.I.P.M.A. – Direzione Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica), che ha incontrato gli organizzatori, le autorità locali e la numerosa comunità italiana che nei giorni precedenti all’air show, presso il Centro Culturale italiano cittadino, ha tributato una accoglienza calorosa ed una vera e propria festa al team dell’Aeronautica Militare.

Da martedì 16 luglio, il programma del NAT 24 ha visto il personale ed i mezzi dell’Aeronautica Militare trasferirsi nuovamente in Canada, questa volta nello stato dell’Alberta: gli MB-339PAN sono decollati da Sacramento e dopo uno scalo tecnico a Eugene, in Oregon, hanno raggiunto la più occidentale delle province canadesi, la British Columbia, fino ad arrivare al capoluogo Vancouver, dove con alcuni passaggi in formazione hanno tenuto con gli occhi al cielo un’intera città prima di atterrare. Tra loro anche il Console Generale d’Italia a Vancouver, Paolo Miraglia, e centinaia di cittadini italo canadesi accorsi per l’occasione nell’area di Stanley Park per godersi appieno il Tricolore più lungo del mondo, rimasto per diversi minuti ben visibile sulla baia di Vancouver. Prossima tappa il 18 luglio a Edmonton, per poi continuare con un’esibizione a Cold Lake (20 e 21 luglio) e tantissime altre località per tutto il mese di agosto.

Oltre alle esibizioni acrobatiche, il North America Tour costituisce anche un’importante opportunità per promuovere le competenze militari aeronautiche e aerospaziali del Paese e l’eccellenza della Difesa italiana, riconosciuta in tutto il mondo per il suo impegno operativo, ma anche per la bellezza dei suoi simboli più iconici, proprio come sono le Frecce Tricolori, ambasciatori italiani nel mondo del Made in Italy.

Parte integrante e fondamentale del Tour, che si configura anche come una vera e propria attività addestrativa per la capacità di pianificazione e conduzione di operazioni aeree che coinvolgono mezzi e personale lontano dai confini nazionali, un team di militari e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare, che oltre al necessario supporto fornito agli MB-339 delle Frecce Tricolori durante il lungo volo di trasferimento dall’Italia, stanno garantendo il sostegno logistico ed il trasporto del personale e dei materiali nelle diverse località di manifestazione. Due velivoli C-130 della 46^ Brigata Aerea di Pisa, in particolare, assicurano il trasporto di materiali e personale per tutto il NAT 24. Il tour è iniziato il 10 giugno dalla base aerea di Rivolto (Udine), sede delle Frecce Tricolori, con un trasferimento durato oltre quattro giorni che ha previsto diversi scali tecnici nei Paesi Bassi, in Scozia, in Islanda, in Groenlandia e in Canada.

Per conoscere le prossime tappe del tour: https://www.aeronautica.difesa.it/nat2024it/.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Troupe Azzurra – Aeronautica Militare)