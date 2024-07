News Brevi – 18.07.2024

RYANAIR ED EXPEDIA GROUP ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP – Ryanair ha annunciato la sua nuova partnership “Approved OTA” con una delle più grandi società di tecnologia di viaggio del mondo, Expedia Group. Questa collaborazione consente a Expedia Group di offrire i voli low cost di Ryanair ai suoi clienti, migliorando le scelte e le esperienze di viaggio per coloro che cercano valore e convenienza. Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra ultima partnership “Approved OTA” con Expedia Group, leader globale nella tecnologia di viaggio. Grazie a questo nuovo accordo, i viaggiatori di Expedia Group saranno in grado di prenotare i voli low-cost di Ryanair come parte dei loro pacchetti vacanza o prenotazioni indipendenti, con la garanzia di piena trasparenza dei prezzi e pieno accesso alla loro prenotazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Expedia Group e di portare i loro clienti a bordo della nostra rete di voli Ryanair leader di mercato nei prossimi mesi”. Susan Spinney, SVP for Trips Partnerships di Expedia Group, ha dichiarato: “Questo segna un passo significativo nella nostra partnership con Ryanair. All’inizio di quest’anno, abbiamo collaborato a “Ryanair Rooms”, che consente ai viaggiatori Ryanair di prenotare senza problemi un hotel insieme al loro volo. Presto i voli Ryanair saranno disponibili direttamente sul marketplace di Expedia Group, ampliando il modo in cui i viaggiatori beneficiano di questa potente sinergia. L’ampia rete di voli economici di Ryanair, insieme all’offerta di viaggi completa di Expedia Group, crea una proposta di valore imbattibile per i viaggiatori che cercano convenienza e flessibilità”.

DASSAULT AVIATION AL 18th STUDENT AEROSPACE CHALLENGE – Il 27 giugno, il Musée de l’Air et de l’Espace di Le Bourget ha ospitato la giornata di chiusura del 18th Student Aerospace Challenge, una competizione co-organizzata con l’ESA, l’European Astronaut Club, ArianeGroup e il Musée de l’Air et de l’Espace. Permette agli studenti di partecipare allo studio di un veicolo suborbitale o addirittura orbitale riutilizzabile, con equipaggio, su un tema scelto tra dieci proposti. Quest’anno hanno accettato la sfida sedici squadre provenienti da scuole e università svizzere, inglesi, slovacche, greche, bulgare, spagnole, francesi e italiane. Il team OrbitOut dell’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna ha vinto il Dassault Aviation prize per la sua proposta di train crews for orbital spacecraft. Sylvain Chiron, il dodicesimo francese nello spazio, è stato il patron della giornata.

IL NUOVO AIR CANADA PARIS 2024 SPOT CELEBRA IL VIAGGIO DEL TEAM CANADA VERSO LE OLIMPIADI DI PARIGI – Air Canada ha lanciato Ticket to Dream, un nuovo e potente spot che celebra il viaggio del Team Canada verso i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. “Lo spot sarà pubblicato sulle piattaforme social di Air Canada il 17 luglio e sarà presentato in anteprima in TV, cinema e online il 26 luglio, contribuendo a suscitare entusiasmo tra il Team Canada e i suoi fan durante la cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi. Ticket to Dream rappresenta il fulcro della più ampia campagna olimpica e paralimpica di Air Canada, attraverso entusiasmanti attivazioni che condivideranno il meglio del Canada con il mondo”, afferma Air Canada. “Siamo immensamente orgogliosi di onorare gli atleti del Team Canada, il cui spirito implacabile e la spinta nel perseguire i propri sogni sono davvero fonte di ispirazione”, afferma Andy Shibata, Vice President, Brand at Air Canada. “Il nostro spot Ticket to Dream riunisce l’emozione di quel viaggio, rendendo omaggio alla resilienza sia dei nostri atleti che di molti canadesi che ispirano tutti noi, in vista dell’evento sportivo più prestigioso del mondo”. “Lo spot segue due Canadian journeys nel tempo: una giovane coppia che si trasferisce in Canada alla ricerca di un futuro migliore e un’atleta determinata a realizzare i suoi sogni olimpici, catturando magnificamente la loro comune resilienza mentre superano gli ostacoli per realizzare i propri sogni. Le due narrazioni corrono in parallelo prima di unirsi per rivelare una svolta inaspettata. Air Canada è Official Airline del Team Canada per i prossimi quattro Giochi Olimpici e Paralimpici, tra cui Parigi 2024, ed è Official Airline of the Canadian Olympic Team dal 1988 e del Canadian Paralympic Team dal 2007”, conclude Air Canada.

ANA OSPITERA’ L”AHA MELE’ FESTIVAL ALLE HAWAII – All Nippon Airways (ANA) ospiterà “ANA ‘Aha Mele'”, un festival che celebra la fusione di musica, cultura e tutela dell’ambiente, dal 13 al 17 novembre 2024 a Honolulu. “‘Aha Mele’ è una frase hawaiana che significa ‘concerto’ ed esprime il desiderio di ANA di approfondire gli scambi con le Hawaii e la sua comunità. A partire dal 18 luglio, il Dynamic Package tour di ANA dal Giappone sarà disponibile sul FLYING HONU, l’Airbus A380 di ANA con livrea speciale, noto per l’esposizione di tartarughe marine hawaiane. L’aereo opera tra il Giappone e Honolulu, consentendo a più clienti di partecipare all’evento e alle attività”, afferma ANA. “ANA ha lanciato ‘Aha Mele’ nel 2019 ed è ora parte integrante del nostro impegno a coltivare scambi culturali sostenibili tra il Giappone e le Hawaii”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, customer experience management and planning at ANA.

LOCKHEED MARTIN: LA SPAGNA SI UNISCE ALLA PAC-3 USER COMMUNITY – Funzionari di Stati Uniti e Spagna hanno formalizzato un accordo con la Spagna per l’acquisto dei Lockheed Martin Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) missiles e relativo support equipment. Con questo accordo, la Spagna diventa il 16° paese partner del PAC-3. “In Lockheed Martin ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a stare al passo con le minacce nuove e altamente contestate”, ha affermato Brian Kubik, vice president of PAC-3 Programs, Lockheed Martin. “Essendo l’air defense missile più avanzato al mondo, il PAC-3 migliorerà le capacità di difesa nazionale della Spagna e ne migliorerà l’efficacia nel 21st Century Security® battlespace”. Il PAC-3 MSE è dotato di capacità avanzate per difendersi dalle minacce in arrivo, tra cui tactical ballistic missiles, cruise missiles, hypersonics and aircraft. Aggiungendo il PAC-3 MSE, la Spagna migliorerà le sue air and missile defense capabilities. Lockheed Martin è un partner fidato del governo spagnolo e dell’industria della difesa spagnola da oltre due decenni.

L’EASA PUBBLICA LA REVISIONE DI LUGLIO 2024 DELLE EAR FOR CONTINUING AIRWORTHINESS – L’EASA ha pubblicato la revisione di luglio 2024 delle Easy Access Rules for Continuing Airworthiness. Questa revisione incorpora gli ultimi regolamenti adottati e le relative ED Decisions che modificano il Regulation (EU) No 1321/2014 e i relativi AMC e GM per quanto riguarda gli aeromobili utilizzati per sport and recreational aviation, l’introduzione di nuovi training methods and teaching technologies, la revisione della Part-66, nonché il management di information security risks con potenziale impatto sull’aviation safety (applicabile dal 22 febbraio 2026). Le EAR for Continuing Airworthiness sono disponibili per il download gratuito sul sito web dell’EASA. Verranno aggiornate regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

QANTAS DONA ALTRI 2 MILIONI DI DOLLARI ALLE COMUNITA’ REGIONALI IN AUSTRALIA – Altri ventotto regional community groups provenienti da tutta l’Australia beneficeranno di una quota di 2 milioni di dollari come parte del Qantas Regional Grants program. Giunte al terzo anno, le sovvenzioni hanno sostenuto 80 gruppi e progetti no-profit in tutta l’Australia regionale, donando 5 milioni di dollari in sovvenzioni da quando sono state lanciate nel 2019. I vincitori sono stati selezionati tra oltre 1.700 domande e riceveranno una combinazione di denaro, voli gratuiti e supporto marketing, a seconda delle esigenze dell’organizzazione. La maggior parte delle domande sono state presentate da organizzazioni con sede nel New South Wales e nel Queensland, con domande provenienti da Health and Wellbeing groups in aumento del 10% rispetto allo scorso anno. Il Captain David Nelson, QantasLink Chief Pilot and panel chair, ha affermato: “Sostenere le regioni che serviamo è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi in Qantas. I nostri turboelica fanno volare più di 3,5 milioni di persone ogni anno nella regional Australia, ovvero più del doppio dei nostri A380, quindi restituire qualcosa alle comunità che continuano a sostenerci è una parte vitale del nostro ruolo di compagnia di bandiera. Abbiamo ricevuto un altro numero record di richieste da parte di gruppi comunitari alla ricerca dei finanziamenti tanto necessari e i nostri membri del panel hanno avuto un duro lavoro da svolgere nel selezionare i ventotto destinatari finali”. Qantas è la più grande regional airline australiana, che collega più di 57 comunità regionali con le capitali. Le domande per il 2025 Regional Grants Program verranno aperte il 21 febbraio 2025.

ACCADEMIA CARRARA E SACBO PRESENTANO UN NUOVO PROGETTO NEGLI SPAZI HELLOSKY LOUNGE – Accademia Carrara e SACBO presentano un nuovo progetto negli spazi HelloSky Lounge dell’Aeroporto di Milano Bergamo, grazie al prestito di undici opere grafiche di Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908). L’aeroporto, soglia di accesso internazionale, si conferma così anche un luogo d’arte, attraverso la presenza delle opere e dunque il racconto dello straordinario patrimonio di Accademia Carrara, trasformando la sala Lounge in uno spazio di bellezza, oltre che di relax, e invitando a proseguire il viaggio anche direttamente nelle sale del museo. Le undici incisioni, tra ritratti e scene di genere, accompagnano i viaggiatori alla scoperta di storie, persone, luoghi, esperienze dell’antica vita agreste e militare. Discostandosi dalle rigide forme accademiche, Fattori ricerca negli umili aspetti del quotidiano una più genuina fonte d’ispirazione. Anche il mezzo tecnico dell’incisione, nella sua capacità di offrire iconografie essenziali e asciutte e in assenza di colore, contribuisce a restituire immagini poetiche che suggeriscono il richiamo alla vita nei campi, un ritorno alla natura e a quel sentimento, quasi religioso, che sa infondere. Con questa nuova mostra, Accademia Carrara e SACBO riavviano la collaborazione dopo Vette di Luce, realizzata in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Una sinergia rinnovata, che continua a vedere nello scalo aeroportuale un fondamentale punto di snodo per raggiungere la città e perdersi tra le meraviglie che la Carrara custodisce. “La collaborazione con SACBO offre ad Accademia Carrara una vetrina in un luogo inaspettato che speriamo possa incuriosire chi non ci conosce già. Al contempo i viaggiatori più ansiosi possono trovare un momento di pace e tranquillità nella contemplazione di opere di grande fascino”, afferma Martina Bagnoli, direttrice Accademia Carrara. “L’aeroporto di Milano Bergamo ha scelto da tempo di aprire le porte all’arte e proporre agli ospiti della HelloSky Lounge alcuni dei preziosi tesori della Pinacoteca. Un progetto artistico condiviso, che si sviluppa in un luogo di transito e diventa un biglietto da visita che si aggiunge al magnifico skyline della città di Bergamo visibile dall’aerostazione. L’esposizione delle opere grafiche di Giovanni Fattori non solo arricchisce il tempo in cui i passeggeri sostano nella HelloSky Lounge, ma è anche un invito a visitare i percorsi pittorici dell’dell’Accademia Carrara”, ha affermato Giovanni Sanga, presidente SACBO.

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 – Textron Inc. ha annunciato oggi un utile per il secondo trimestre 2024 pari a 1,35 dollari per azione, rispetto a 1,30 dollari per azione nel secondo trimestre 2023. Adjusted income from continuing operations pari a 1,54 dollari per azione per il secondo trimestre 2024, rispetto a 1,46 dollari per azione nel secondo trimestre 2023. “Nel trimestre il nostro team ha registrato revenue, earnings per share and cash flow più elevati”, ha affermato Scott C. Donnelly, Textron Chairman and CEO. “In Aviation e Bell abbiamo continuato a portare avanti programmi chiave, tra cui Citation Ascend e FLRAA”. Net cash generato dalle attività operative del gruppo per il secondo trimestre pari a 383 milioni di dollari, rispetto ai 314 milioni di dollari dello scorso anno. Nel trimestre Textron ha restituito 358 milioni di dollari agli azionisti attraverso il riacquisto di azioni. Da inizio anno Textron ha restituito 675 milioni di dollari agli azionisti attraverso riacquisti di azioni. I ricavi di Textron Aviation sono stati pari a 1,5 miliardi di dollari, in aumento di 113 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Textron Aviation ha consegnato 42 jet nel trimestre, in calo rispetto ai 44 del secondo trimestre 2023, e 44 commercial turboprops, in aumento rispetto ai 37 del secondo trimestre dello scorso anno. L’utile del segmento è stato di 195 milioni di dollari nel secondo trimestre, in aumento di 24 milioni di dollari rispetto a un anno fa, riflettendo un volume e un mix più elevati. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del secondo trimestre ammontava a 7,5 miliardi di dollari. I ricavi di Bell sono stati pari a 794 milioni di dollari, in aumento di 93 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2023, riflettendo in gran parte un maggiore volume militare. Bell ha consegnato 32 elicotteri commerciali nel trimestre, in calo rispetto ai 35 del secondo trimestre dello scorso anno. L’utile del segmento, pari a 82 milioni di dollari, è aumentato di 17 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del secondo trimestre ammontava a 4,2 miliardi di dollari.

RTX NOMINA TROY BRUNK PRESIDENTE DI COLLINS AEROSPACE – RTX ha annunciato oggi che Troy Brunk è stato nominato presidente di Collins Aerospace. Riferirà all’RTX president and chief executive officer, Christopher Calio. Brunk, un veterano da 30 anni nel settore aerospaziale e della difesa, succede a Stephen Timm, che ha deciso di andare in pensione. “Avendo guidato tre delle sei business unit strategiche di Collins Aerospace, Troy ha una profonda conoscenza del portfolio e dei suoi clienti”, ha affermato Calio. “I decenni di esperienza e leadership di Troy nel settore lo rendono la persona giusta per guidare Collins nella sua prossima fase di crescita”. Brunk ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali presso Collins Aerospace, tra cui president of the Avionics, Interiors and Mission Systems strategic business units. Brunk ha conseguito la laurea in ingegneria industriale e il master in amministrazione aziendale presso l’Università dell’Iowa. Stephen Timm rimarrà con l’azienda fino a marzo 2025 come special advisor, focalizzato sulla trasformazione aziendale presso Collins Aerospace, continuando a riferire a Calio. “La leadership di Steve è stata la forza trainante per la piena integrazione del business Collins”, ha affermato Calio. “Il progetto che ha sviluppato pone Collins Aerospace su solide basi per il successo futuro”. Nell’ambito della transizione pianificata della leadership, Heather Robertson diventa presidente della Collins Mission Systems strategic business unit.

RAYTHEON DIMOSTRA L’INTEGRAZIONE TRA SM-6, LTAMDS E IBCS – Al Valiant Shield 24, Raytheon, un’azienda RTX, ha dimostrato un simulated complex missile engagement sfruttando l’U.S. Army Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, o LTAMDS, e l’Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, IBCS, lanciando l’U.S. Navy premier, long-range effector, Standard Missile-6 (SM-6). Utilizzando i dati di tracciamento provenienti dagli Army LTAMDS simulators e l’operational SM-6 engagement control software interfacciato con IBCS, il test ha dimostrato la riuscita integrazione di queste capacità dei rispettivi programmi esistenti dell’Esercito e della Marina. “Il successo del test conferma un’opzione praticabile, dimostrando l’integrazione dell’SM-6 con IBCS e LTAMDS”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land & Air Defense Systems at Raytheon. “L’LTAMDS abbinato all’SM-6 aggiunge un’eccezionale capacità, fornendo una long range Army and Joint integrated air and missile defense”. Valiant Shield è un’esercitazione semestrale che riunisce alleati e partner in un ambiente pertinente e realistico.

LOT POLISH AIRLINES VOLERA’ A LARNACA NELL’OTTOBRE 2024 – LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, ha annunciato che riprenderà il servizio tra il suo hub globale di Varsavia e Larnaca, dopo una pausa di 2 anni. “La compagnia di bandiera polacca inizierà a volare verso il porto marittimo nel sud-est di Cipro il 28 ottobre 2024 con quattro voli a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato). Nell’estate 2025, LOT Polish Airlines aggiungerà altri due servizi e opererà questa rotta tutti i giorni tranne il martedì. I voli durano circa tre ore e mezza ciascuno e sono operati con Boeing 737. I nuovi voli fanno parte della strategia di crescita sostenibile di LOT Polish Airline e rafforzeranno ulteriormente la posizione della compagnia aerea come vettore leader nell’Europa centrale e orientale. All’inizio di quest’anno la compagnia aerea aveva annunciato nuovi voli verso destinazioni come Riyadh e Tashkent. Inoltre, LOT Polish Airlines ha aumentato la frequenza su rotte selezionate ad alta domanda, come il servizio tra Roma Fiumicino e Varsavia, che ora viene operato undici volte a settimana. Ulteriori informazioni sui voli LOT Polish Airlines possono essere trovate su www.lot.com”, afferma LOT Polish Airlines.

EASYJET SI PREPARA PER UN ESTATE IMPEGNATIVA – easyJet informa: “Con l’arrivo delle vacanze scolastiche estive in tutto il Regno Unito, easyJet si sta preparando per il periodo più trafficato dell’anno, che vedrà la compagnia aerea operare oltre 80.000 voli in tutta Europa e Nord Africa durante le vacanze. La compagnia aerea vedrà il suo giorno più trafficato dell’estate il 28 luglio, quando quasi 2.000 voli decolleranno per trasportare oltre 300.000 clienti, mentre migliaia di famiglie in tutto il Regno Unito partiranno per una meritata vacanza. Le destinazioni balneari di Palma, Faro e Malaga in Spagna, nonché Barcellona – che serve anche alcune delle località di svago più famose della Spagna – e Nizza nel sud della Francia si stanno rivelando tra le mete preferite di quest’anno per i turisti del Regno Unito. easyJet Holidays vedrà la stagione estiva più impegnativa di sempre, portando centinaia di migliaia di clienti con un pacchetto vacanza durante il periodo delle vacanze. Destinazioni popolari per le famiglie includono Antalya, Izmir, Minorca e Hurghada. Edimburgo, seguita da Belfast, sono le destinazioni domestiche più popolari per chi viaggia attraverso il Regno Unito”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “L’estate è sempre il periodo più impegnativo dell’anno e quest’anno non fa eccezione. Continuiamo a vedere sempre più persone scegliere easyJet per le loro vacanze estive. Facciamo tutto il possibile per rendere il viaggio il più semplice e, ovviamente, conveniente possibile”.