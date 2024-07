United Airlines annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre 2024

United Airlines (UAL) ha riportato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2024.

“United ha registrato pre-tax earnings pari a 1,7 miliardi di dollari, con pre-tax margin dell’11,6%. Adjusted pre-tax earnings pari a 1,8 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin del 12,1%.

La compagnia prevede che il pre-tax margin sarà vicino ai vertici del settore. United ha inoltre conseguito un diluted earnings per share pari a 3,96 dollari. Adjusted diluted earnings per share pari a 4,14 dollari, in linea con la second-quarter 2024 guidance fornita all’inizio del trimestre.

La compagnia continua a prevedere un full-year 2024 adjusted diluted earnings per share compreso tra 9 e 11 dollari.

Per quasi due anni United ha anticipato domestic capacity reductions recentemente annunciate da una serie di compagnie aeree statunitensi quest’estate e metà agosto è un punto di flessione, con modifiche agli orari pubblicati che mostrano un calo di circa 3 punti nel tasso di crescita della capacità del settore.

La compagnia aerea prevede un’ulteriore accelerazione dei vantaggi critici legati alla diversità dei ricavi che l’hanno portata ai vertici del settore durante questo periodo difficile”, afferma United.

“I vantaggi della diversità dei ricavi che abbiamo costruito con i nostri premium customers, Basic Economy customers e domestic road warriors, oltre al miglior programma fedeltà del mondo e un servizio clienti leader, hanno spinto i nostri margini quasi ai vertici del settore”, ha affermato Scott Kirby, United Airlines CEO. “Guardando al futuro, vediamo che diverse compagnie aeree hanno iniziato a cancellare la capacità in perdita. Prevediamo unit revenue performance leader tra i nostri concorrenti più grandi nella seconda metà del terzo trimestre. United si sta preparando da tempo per il momento in cui la domestic capacity a livello di settore si adeguerà: ora è chiaro che il punto di svolta è a soli 30 giorni di distanza”.

“In United, abbiamo gestito in modo efficace costi, liquidità e capacità in un contesto industriale difficile, perché siamo concentrati nel fare ciò che è necessario per raggiungere i nostri obiettivi finanziari. Grazie ai leader di tutta la compagnia per aver adottato un approccio ‘senza scuse’ per gestire la nostra attività, questo mi dà fiducia nella nostra capacità di raggiungere il nostro EPS goal di $9 – $11 per il 2024, nonostante le sfide che il settore ha dovuto affrontare quest’anno”, ha concluso Kirby.

Risultati finanziari del secondo trimestre 2024



Capacità in aumento dell’8,3% rispetto al secondo trimestre 2023.

Total operating revenue pari a 15,0 miliardi di dollari, in crescita del 5,7% rispetto al secondo trimestre 2023.

Pre-tax earnings di 1,7 miliardi di dollari, con pre-tax margin dell’11,6%; adjusted pre-tax earnings di 1,8 miliardi di dollari, con adjusted pre-tax margin del 12,1%.

Net income di 1,3 miliardi di dollari; adjusted net income di 1,4 miliardi di dollari.

Diluted earnings per share pari a 3,96 dollari; adjusted diluted earnings per share pari a 4,14 dollari.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)