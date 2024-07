Austrian Airlines collegherà Linz con Francoforte

Austrian Airlines tornerà a Linz e assumerà la rotta Linz-Francoforte, a partire dal winter flight schedule il 27 ottobre. Verrà utilizzato un aereo ATR 72-600 (72 posti) del partner di Austrian Airlines “Braathens Regional Airlines”. Inizialmente i voli saranno operati tre volte al giorno.

“Per noi è molto importante che l’Alta Austria sia ricollegata all’Europa e al mondo”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “Attraverso l’aeroporto di Francoforte sono possibili business travel efficienti. Inoltre gli abitanti dell’Alta Austria possono ora raggiungere facilmente molte European and long-haul vacation destinations. Siamo lieti di aver raggiunto questo importante traguardo con Linz Airport e lo stato dell’Alta Austria e di poter decollare a partire dal winter flight schedule”.

Il Provincial Counciller Markus Achleitner, Deputy Chairman of the Supervisory Board of the airport, sottolinea: “Subito dopo che Lufthansa ha annunciato la sospensione del collegamento aereo Linz-Francoforte, abbiamo avviato i colloqui con Austrian Airlines per ottenere una rapida ripresa del collegamento. Durante un incontro alla Borsa internazionale del turismo di Berlino a marzo ho sottolineato al dottor Trestl che l’aeroporto di Linz è indispensabile come hub logistico centrale per l’Alta Austria. Molte delle nostre aziende locali intrattengono rapporti commerciali globali e dipendono da una hub connection. Sono lieto Austrian Airlines abbia concordato con questo punto di vista e che la ripresa del collegamento con Francoforte sia stata finalmente confermata. Ciò garantisce ancora una volta che i viaggiatori d’affari del nostro Stato possano viaggiare velocemente e comodamente verso destinazioni in tutto il mondo”.

“Siamo lieti che l’Alta Austria sia nuovamente collegata all’importante hub di Francoforte e che siamo riusciti a convincere Austrian Airlines a rilevare la rotta. Per noi era importante che Francoforte fosse servita tre volte al giorno per poter coprire il maggior numero possibile di voli in coincidenza. Poiché i viaggi d’affari non sono ancora tornati ai livelli pre-crisi, è anche vantaggioso servire la rotta con una frequenza elevata ma con aerei più piccoli. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare sia Austrian Airlines che Lufthansa per le discussioni costruttive e orientate alla soluzione che hanno reso possibile la ripresa”, afferma Norbert Draskovits, Managing Director of Linz Airport.

Austrian Airlines opererà i collegamenti aerei in codeshare con Lufthansa. Ciò offre ai passeggeri l’opportunità di utilizzare una varietà di voli in coincidenza all’interno della Germania, nonché voli continentali e intercontinentali. Il servizio fa parte del programma Miles & More e consente ai frequent flyer di beneficiare dei suoi numerosi vantaggi.

L’orario dei voli pianificato sarà coordinato tra le varie parti interessate nei prossimi giorni, il che potrebbe comportare lievi modifiche agli orari. Una volta definito l’orario dei voli, i voli potranno essere prenotati su www.austrian.com e www.lufthansa.com o presso le agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)