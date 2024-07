GE Aerospace e la NSPA completano il primo Next Generation Rotorcraft Powerplant Study

GE Aerospace, in collaborazione con la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), ha completato con successo il primo di cinque studi incentrati su Next Generation Rotorcraft Capability. Questa pietra miliare segna un passo significativo verso la progettazione e lo sviluppo di una prossima generazione di medium multi-role rotorcraft per i paesi della NATO.

“Lo studio iniziale – condotto da GE Aerospace e Avio Aero – ha analizzato diverse powerplant solutions, tra cui advanced gas turbines, hybrid electric systems, hydrogen fuel cells, hydrogen combustion engines. I team hanno esplorato molteplici combinazioni di powerplants and airframe configurations per valutare le performance necessarie per soddisfare le missioni della NATO. L’analisi comprendeva valutazioni esaustive di unit costs, operational costs, total life cycle costs, speed, payload and range, garantendo l’allineamento con gli obiettivi della NATO”, afferma GE Aerospace.

“Siamo orgogliosi di sostenere la NATO NSPA in questa iniziativa innovativa”, afferma John Martin, director of turboshaft advanced programs at GE Aerospace. “Il nostro studio fornisce preziose informazioni sulle capacità di varie powerplant options, avvicinandoci alla realizzazione del futuro next-generation, multi-capable helicopter della NATO”.

“I risultati del progetto forniranno informazioni alle NGRC nations, mentre procedono con lo sviluppo di advanced rotorcraft capabilities. Man mano che il progetto NGRC avanza, GE Aerospace e NSPA continueranno a lavorare insieme, sfruttando la propria esperienza per soddisfare le esigenze in evoluzione della NATO’s rotorcraft fleet”, prosegue GE Aerospace.

“L’NGRC Novel Powerplant final presentation event rappresenta una pietra miliare significativa nel NGRC Programme, poiché il primo studio concettuale da parte dell’industria giunge al termine”, ha affermato Kevin Luxford, NSPA NGRC principal officer. “Lo studio è stato un successo grazie alla stretta collaborazione e cooperazione tra NSPA e il nostro study partner, GE Aerospace, e alla volontà di GE Aerospace di condividere e discutere apertamente i risultati intermedi e di tenere conto delle nostre indicazioni, man mano che lo studio maturava. I risultati dello studio forniscono preziose conoscenze e comprensioni, mentre approfondiamo l’esplorazione dei potenziali NGRC concepts attraverso i successivi studi sulla piattaforma”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)