ACI World conferma i 20 aeroporti più trafficati al mondo

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato l’ultimo ACI World Airport Traffic Dataset, confermando i 20 aeroporti più trafficati del mondo nel 2023.

I principali risultati confermano che il traffico passeggeri globale totale per il 2023 è stato vicino a 8,7 miliardi, guidato da una continua ripresa del traffico internazionale. Questo segmento è stato spinto da diversi fattori, tra cui i benefici attesi dalla riapertura dei mercati asiatici e una crescente propensione ai viaggi, nonostante le condizioni macroeconomiche.

L’ACI World Director General and CEO, Luis Felipe de Oliveira, ha dichiarato: “I risultati del dataset indicano che la domanda di viaggi aerei è più forte che mai. Il traffico passeggeri internazionale si è ormai quasi completamente ripreso dalla pandemia e le disparità regionali sono scomparse. La riapertura della Cina ha alimentato gran parte della forte crescita del 2023 e ha riportato il Guangzhou Baiyun International Airport nella Top 20. L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport di Atlanta continua a aprire la strada, ma il rilancio degli hub del Medio Oriente e dell’Asia-Pacifico è l’aspetto più significativo del 2023.

L’air cargo è leggermente diminuito anno dopo anno, ma è importante ricordare che il settore si sta ricalibrando rispetto ai massimi storici degli ultimi anni. Il cargo traffic è concentrato negli hub airports e Hong Kong mantiene il primo posto.

Tuttavia, qualunque sia la posizione nella classifica occupata da un aeroporto, ciascuno è parte integrante delle comunità che serve. Gli aeroporti sono resilienti, adattabili e sostengono lo sviluppo sociale ed economico. ACI World continua a sostenere gli aeroporti di tutto il mondo per garantire che i loro benefici sociali siano goduti da quante più persone possibile”.

ACI World raccoglie ogni anno il traffico aeroportuale attraverso il suo global network of airport operator members, investors and aviation stakeholders. Il dataset rivela gli airport passenger, cargo and aircraft movement rankings per oltre 2.700 aeroporti, in più di 185 paesi e territori. Consente agli utenti di filtrare numeri accurati e affidabili che possono essere segmentati a livello regionale, nazionale e aeroportuale e per tipo di traffico.

Passengers

I dati finali indicano che i passeggeri totali globali nel 2023 saranno vicini a 8,7 miliardi, con un aumento del 30,6% rispetto al 2022 o una ripresa del 94,3% rispetto ai risultati pre-pandemia (2019).

Il numero totale di passeggeri globali confermato per il 2023 rappresenta una notevole precisione del 99,99% rispetto alla cifra prevista nell’ACI World Annual Traffic Forecast 2023-2052 nel febbraio 2024, evidenziando l’affidabilità delle statistiche e delle previsioni di ACI World.

I primi 20 aeroporti, che rappresentano il 16% del traffico globale (1,41 miliardi di passeggeri), hanno registrato un aumento del 26,4% rispetto al 2022 o una ripresa del 96,8% rispetto al 2019 (1,46 miliardi di passeggeri nel 2019).

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport è in cima alla classifica 2023, seguito da Dubai International Airport e Dallas Forth Worth.

Dopo aver raggiunto la vetta della classifica nel 2020, il Guangzhou Baiyun International Airport è sceso al 58° posto nel 2022, per poi riconquistare il 12° posto nel 2023.

Otto aeroporti tra i primi 20 della classifica si trovano negli Stati Uniti. Quasi tutti hanno quote significative di passeggeri domestici (tra il 70% e il 95% di traffico domestico).

Il salto più grande nella top 20 della classifica è stato registrato da Incheon International Airport. L’aeroporto ha migliorato la sua classifica dalla 99° posizione nel 2022 al 20° posto nel 2023.

Air Cargo

Si stima che gli air cargo volumes siano diminuiti del -1,8% su base annua (-4,9% rispetto al 2019), finendo vicino a 115 milioni di tonnellate nel 2023.

L’air cargo traffic è più concentrato nei principali aeroporti. Gli air cargo volumes nei primi 20 aeroporti, che rappresentano circa il 42% (47,9 milioni di tonnellate) dei volumi globali nel 2023, sono diminuiti del -3,2% nel 2023 su base annua, ma hanno mantenuto un aumento del +1,6% rispetto a 1 milione di tonnellate nel 2019.

Il calo può essere attribuito alle continue tensioni geopolitiche e alle interruzioni del commercio globale e delle supply chain.

Hong Kong è rimasto al primo posto, seguito da Memphis e Shanghai Pudong.

Aircraft Movements

Nel 2023 i global aircraft movements sono stati vicini a 96 milioni, rappresentando un aumento del 12,6% rispetto ai risultati del 2022 o un recupero del 92,8% rispetto ai risultati pre-pandemia (2019).

I primi 20 aeroporti, che rappresentano quasi l’11% del traffico globale (10,5 milioni di movimenti), hanno registrato un guadagno del 12,2% rispetto ai risultati del 2022 o un recupero del 95,3% rispetto ai risultati del 2019 (11 milioni di movimenti nel 2019).

Undici aeroporti tra i primi 20 della classifica si trovano negli Stati Uniti.

ATL è in testa con 776.000 movimenti, in recupero dell’85,8% rispetto ai risultati del 2019 (904.000 movimenti nel 2019).

Chicago O’Hare è al 2° posto, dopo aver guidato su ATL nel 2018 e 2019, seguito da DFW.

Il salto più grande nella top 20 della classifica è stato registrato per PVG (Shanghai Pudong). L’aeroporto ha migliorato la sua classifica dall’83° posizione nel 2022 alla 18° nel 2023.

(Ufficio Stampa ACI World)