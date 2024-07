News Brevi – 20.07.2024

IL GRUPPO AIR ASTANA ESPANDE LA SUA FLOTTA – Riduzione del consumo di carburante, maggiore autonomia e minori emissioni acustiche: questi sono gli obiettivi ambientali e di efficienza perseguiti costantemente dal Gruppo Air Astana, che comprende Air Astana e la compagnia aerea low cost FlyArystan. Per raggiungere questi obiettivi, le due compagnie aeree hanno ora aggiunto tre nuovi aeromobili Airbus A320 alle loro flotte. Con queste nuove aggiunte, la flotta totale del Gruppo Air Astana è ora composta da 54 aeromobili, 47 dei quali sono modelli Airbus. Grazie a questa continua crescita, il Gruppo può aumentare i servizi attraverso una rete internazionale e nazionale in espansione. Recentemente Air Astana ha ricevuto un altro moderno jet a corto e medio raggio, un Airbus A320neo. L’Airbus A320neo è dotato di una tecnologia all’avanguardia, caratterizzata da un’elevata autonomia e da un ridotto consumo di carburante. Air Astana è stata nominata “Migliore compagnia aerea dell’Asia centrale e della CSI” per il dodicesimo anno consecutivo ai World Airline Awards 2024. Cresce anche la flotta di FlyArystan con due nuovi aeromobili: un Airbus A320neo da 188 posti e un Airbus A320ceo da 180 posti. La flotta della compagnia aerea low cost conta attualmente 22 aerei Airbus A320. Dal suo primo anno di attività nel 2019, la compagnia aerea ha aumentato il numero di passeggeri di oltre cinque volte, trasportando circa 3,6 milioni di persone solo nel 2023, con un passeggero su dieci che volava con FlyArystan per la prima volta. FlyArystan è stata nominata “Miglior compagnia aerea low cost dell’Asia centrale e della CSI” per la seconda volta ai World Airline Awards 2024. Richard Ledger, presidente ad interim di FlyArystan, afferma: “La consegna del nuovo aereo riflette il nostro impegno per la crescita dei viaggi aerei da, verso e all’interno del Kazakistan. Ci consente di sviluppare una rete di rotte ancora più estesa e densa sia a livello nazionale che internazionale. Quest’estate abbiamo ripreso e aumentato i voli internazionali per Bishkek, Baku e Istanbul e continuiamo la crescita interna per soddisfare la domanda proveniente da tutte le regioni del Kazakistan. Questa connettività nazionale è una delle nostre priorità chiave, contribuendo al turismo, agli affari e sviluppo sociale”.

WIZZ AIR: I SERVIZI ONLINE SONO ORA ATTIVI – Wizz Air informa: “A seguito degli sforzi del team di Wizz Air in risposta ai blackout dei sistemi a livello mondiale causati da un fornitore esterno, Wizz Air è lieta di confermare che i sistemi si stanno ora riprendendo. Secondo la nostra politica, anche se la causa del disservizio è stata al di fuori del nostro controllo, i clienti i cui voli sono stati cancellati riceveranno automaticamente un rimborso del 120% in crediti WIZZ entro 24 ore dalla partenza del volo programmato. Se un cliente desidera riprenotare il proprio volo invece di ricevere un rimborso, è a disposizione la linea del call center. Inoltre, i clienti possono ora riprenotare un volo o richiedere un rimborso tramite il nostro sito ufficiale o l’app mobile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Wizz Air. Continueremo a lavorare finché sarà necessario per supportare tutti i clienti coinvolti e vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione dimostrate in questo periodo”.

DELTA ESTENDE IL TRAVEL VAIWER E IL SUPPORTO DOPO I PROBLEMI IT DI VENERDI’ 19 LUGLIO – Delta informa: “Più di 1.200 Delta mainline and Delta Connection flights sono stati cancellati venerdì a causa di un vendor technology issue che ha colpito compagnie aeree e società di tutto il mondo. Ulteriori ritardi e cancellazioni sono previsti venerdì e potenzialmente durante il fine settimana. Ci scusiamo per questo inconveniente: la cancellazione di un volo è sempre la nostra ultima risorsa e non è una cosa da prendere alla leggera. Delta prende sul serio la fiducia riposta in noi nel fornire l’affidabilità e le esperienze che i clienti hanno imparato a conoscere e si aspettano da noi”. “Emissione di un travel waiver: Delta ha esteso la sua esenzione a tutti i clienti che hanno prenotato voli in partenza venerdì 19 luglio. Consente ai clienti di gestire le proprie modifiche al viaggio tramite delta.com e l’app Fly Delta. La differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato avviene entro il 25 luglio, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Contattiamo i clienti in merito a cancellazioni e opzioni per nuove prenotazioni: Delta avvisa i clienti di ritardi e cancellazioni nel loro itinerario tramite l’app Fly Delta e un messaggio di testo e offre opzioni di nuova prenotazione che possono essere gestite online. Sebbene i clienti possano monitorare e gestire i propri itinerari su Delta.com o sull’app Fly Delta, questi strumenti online sono stati inondati di traffico, causando problemi, con prestazioni intermittenti. I team Delta stanno lavorando per stabilizzare questi strumenti. Tieni inoltre presente che la nostra capacità di rispondere ai messaggi di servizio sulle piattaforme di social media come X è limitata. Inoltre, non consentiamo ai minori di 18 anni (minori non accompagnati) di viaggiare da soli fino a domenica 21 luglio. Copertura di pasti e alloggio: ai clienti interessati verranno forniti buoni pasto e sistemazioni in hotel”, conclude Delta.

DELTA PROSEGUE LA RIPRESA DAI PROBLEMI IT DEL 19 LUGLIO – Delta informa: “Alle 10:00 EDT, più di 600 voli Delta e Delta Connection sono stati cancellati sabato, principalmente al mattino e nel primo pomeriggio. Sono previste ulteriori cancellazioni, mentre Delta continua a riprendersi dal problema IT di venerdì mattina. Delta avvisa i clienti di ritardi e cancellazioni nel loro itinerario tramite l’app Fly Delta e messaggi di testo e offre opzioni per nuove prenotazioni che possono essere gestite online. I clienti sono incoraggiati a controllare delta.com o l’app Fly Delta per le informazioni più recenti sul loro itinerario. Ci scusiamo con i clienti i cui piani di viaggio sono stati interrotti a causa di questo problema tecnologico. La cancellazione di un volo è sempre la nostra ultima risorsa. Ecco perché il personale Delta lavora 24 ore su 24 per portare i clienti dove devono essere. Interruzioni impreviste come queste sono difficili e non riflettono l’affidabilità operativa e le esperienze che i clienti hanno imparato a conoscere e si aspettano da noi. Continueremo a offrire buoni pasto e sistemazioni alberghiere, ove disponibili, per i clienti i cui voli subiscono ritardi significativi o vengono cancellati sabato”.

AIRBUS HELICOPTERS SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE NELL’UK HEMS – Airbus informa: “Un punto chiave di orgoglio per i dipendenti di Airbus Helicopters nel Regno Unito è la fornitura da parte dell’azienda di due terzi degli helicopter emergency medical services (HEMS) della nazione. In un paese in cui l’HEMS network – conosciuto in UK come air ambulances – è finanziato quasi interamente da 21 enti di beneficenza locali, il ruolo dell’HEMS è di alto profilo e supportato con passione nella regione di ciascun operatore. Il mantenimento delle operazioni, con una media di 126 missioni al giorno, richiede circa 200 milioni di sterline di finanziamenti, la maggior parte dei quali proviene da donazioni di beneficenza. Airbus e i suoi predecessori hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo delle operazioni HEMS nel Regno Unito sin dal suo inizio nel 1987, quando un vecchio elicottero Bo 105 iniziò le operazioni di prova nella remota penisola sud-occidentale della Cornovaglia. Oggi, dei 48 elicotteri operativi o ordinati, in totale, 31 provengono da Airbus Helicopters: quasi la metà sono H145 e praticamente tutto il resto sono H135”. “Negli ultimi anni si è assistito a una tendenza verso l’H145 poiché gli operatori cercano di installare a bordo apparecchiature mediche sempre più sofisticate, ma gli enti di beneficenza più piccoli potrebbero trovare l’H135 più adatto. L’Air Ambulance di Londra ha selezionato l’H135 per la sua attenzione alla sicurezza della folla e per la frequente necessità di atterrare in luoghi urbani limitati. Presso Airbus, nella sede centrale di Oxford, Regno Unito, l’azienda fornisce anche supporto per la manutenzione degli elicotteri della Yorkshire Air Ambulance e della Devon Air Ambulance. Tale attività sarà presto trasferita nella nuova struttura dell’azienda dall’altra parte dell’aerodromo, che sarà operativa a luglio fornendo condizioni di lavoro all’avanguardia, con una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio”, prosegue Airbus. “Come in altri paesi, l’introduzione del nuovo five-bladed H145 nel 2019 è stata accolta con grande favore nella comunità HEMS, con operatori come Yorkshire Air Ambulance e Midland Air Ambulance che già hanno optato per questo modello, e East Anglia Air Ambulance che ha adottato il five-bladed retrofit. Solo in Scozia – con il suo terreno montuoso, le isole remote e la popolazione ampiamente dispersa – il modello di finanziamento/operativo è diverso. Lo Scottish Air Ambulance Service è un ramo dell’ ambulance service finanziato dal governo, che opera con H145. Anche in questo scenario, la fornitura è integrata dalla Charity Air Ambulance (SCAA) scozzese con due H135”, conclude Airbus.

F-35: INIZIANO LE TR-3 DELIVERIES – L’F-35 Joint Program Office (JPO) e Lockheed Martin, prime contractor dell’F-35 Lightning II, hanno annunciato che le consegne dei primi Technology Refresh-3 (TR-3) configured F-35 aircraft sono iniziate. Sono stati consegnati due F-35A Lightning II, uno a Dannelly Field, Alabama, e uno alla Nellis Air Force Base, Nevada. “Abbiamo avviato un approccio graduale alla consegna dei TR-3 F-35 aircraft”, afferma il Lt. Gen. Mike Schmidt, the JPO’s Program Executive Officer. “La prima fase consegnerà jet con initial training capability a luglio e agosto. Entro la fine di agosto, consegneremo jet con una robust combat training capability, mentre proseguiamo verso la consegna delle full TR-3 combat capabilities nel 2025. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti velivoli stabili, capaci, e mantenibili, e questo approccio graduale fa proprio questo”. Gli aerei appena consegnati seguono le procedure standard di accettazione governative che includono final airworthiness certifications and check-out flights. “TR-3 e Block 4 rappresentano un’evoluzione critica in termini di capacità e il loro pieno sviluppo rimane una priorità assoluta per noi”, ha affermato Bridget Lauderdale, vice president and general manager of the F-35 Program, Lockheed Martin. “Questi e ulteriori aggiornamenti software nel corso della durata del programma garantiranno che l’F-35 continui a essere un deterrente efficace e la pietra angolare delle operazioni congiunte in tutti i domini, ora e nei decenni in futuro”. “Sono estremamente orgoglioso di tutto il duro lavoro che il governo e il team industriale hanno dedicato alla consegna dei TR-3 configured F-35. Questo è un primo passo importante e, sebbene rimanga ancora molto lavoro, sono fiducioso che il nostro team lavorerà instancabilmente per ottenere i risultati desiderati e necessari che i nostri alleati e clienti richiedono”, ha concluso Schmidt (Fonte: F-35 Joint Program Office Public Affairs).

L’ICAO ELOGIA LA LEADERSHIP DEL GABON NEL PROMUOVERE LA CONNETTIVITA’ AEREA IN AFRICA – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano, President of the International Civil Aviation Organization (ICAO) Council, è stato ricevuto dal Transitional President of Gabon, General Brice Clotaire Oligui Nguema, presso il Palazzo Presidenziale il 17 luglio 2024. I colloqui bilaterali ad alto livello si sono incentrati sullo sviluppo sostenibile del settore dell’aviazione in Gabon e in tutto il continente africano. Uno dei focus principali delle discussioni è stata la Single African Air Transport Market (SAATM) initiative e le opportunità più ampie presentate per migliorare la connettività aerea complessiva in Africa. Il Sig. Sciacchitano ha espresso il suo apprezzamento per le politiche adottate dalle Gabon’s transitional authorities per sostenere la crescita del settore aeronautico nel Paese. L’ICAO Council President si è impegnato a sostenere il Gabon attraverso l’attuazione di high-technology capacity-building mechanisms for aviation professionals. Inoltre, ha offerto assistenza nell’analisi dei bisogni e nello sviluppo di un piano generale per la costruzione del nuovo aeroporto di Libreville. Questo incontro fa seguito alla nona edizione della Africa and Indian Ocean Aviation Week (AFIWEEK 2024), tenutasi di recente a Libreville, alla quale ha partecipato il Vice-President of Gabon. Il coinvolgimento ad alto livello sottolinea l’impegno del Gabon nel far avanzare il settore dell’aviazione del paese. La visita di Sciacchitano sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nello sviluppo delle infrastrutture aeronautiche africane e nell’attuazione di iniziative come SAATM, che mira a creare un single unified air transport market in Africa, stimolando l’integrazione economica e la crescita del continente. Mentre le nazioni africane lavorano per migliorare la loro connettività aerea, tali discussioni tra la leadership dell’ICAO e le autorità nazionali sono cruciali per allineare gli standard aeronautici globali con gli obiettivi di sviluppo locale.