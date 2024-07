Boeing prevede una domanda per quasi 44.000 nuovi aerei fino al 2043

Con la ripresa degli air travel che ha addirittura superato la domanda pre-pandemia, Boeing prevede oggi un aumento del 3% nelle consegne di aerei nei prossimi 20 anni, con i vettori che richiederanno quasi 44.000 nuovi aerei commerciali entro il 2043.

“In vista del Farnborough International Airshow, Boeing ha pubblicato il suo Commercial Market Outlook (CMO) 2024, prevedendo anche che i mercati emergenti e la global single-aisle market demand rimarranno i principali motori di crescita per il settore.

La global passenger and freighter fleet quasi raddoppierà nei prossimi 20 anni. I single-aisle airplanes rappresenteranno il 76% delle commercial deliveries. Circa la metà delle consegne sostituirà i jet più vecchi con modelli più fuel-efficient, migliorando la sostenibilità.

La domanda di viaggi aerei continua a superare la crescita economica in un mondo sempre più connesso. Quattro anni dopo che la pandemia ha messo a terra la maggior parte della flotta globale, la crescita del traffico aereo è tornata al trend a lungo termine previsto da Boeing 20 anni fa. Secondo il CMO, rispetto al 2023, nei prossimi vent’anni il passenger air traffic aumenterà in media del 4,7% annuo”, afferma Boeing.

“Questa è un’era stimolante per l’aviazione. Il ritorno alla crescita del traffico più tipica mostra quanto sia resiliente il nostro settore, anche se tutti lavoriamo attraverso supply chain and production constraints in corso in mezzo ad altre sfide globali”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing.

“Punti salienti del CMO forecast fino al 2043:

– Si prevede che la global commercial fleet crescerà del 3,2% annuo, più lentamente dell’air traffic poiché le compagnie aeree continuano ad aumentare la produttività aumentando i load factor e utilizzando gli aerei per più ore al giorno.

– La air cargo fleet, con velocità e affidabilità, supera costantemente le altre modalità di trasporto e aumenterà di due terzi entro il 2043, per supportare una crescita annua dell’air cargo traffic del 4,1%.

Air travel trends:

– La average global airline fare è più o meno la stessa di 20 anni fa, anche se i prezzi al consumo complessivi sono raddoppiati.

– Il numero di rotte globali servite dalle compagnie aeree commerciali è tornato ai livelli del 2019, anche se quasi il 20% di esse sono nuove, a dimostrazione dell’adattabilità dell’aviazione in un mercato dinamico.

Principali fattori di crescita:

– Il South Asia passenger traffic aumenterà del 7,4%, seguito da Southeast Asia (7,2%) e Africa (6,4%), poiché i mercati emergenti torneranno ai trend di crescita storici durante il periodo di previsione.

– Si prevede che l’Eurasia guiderà tutti i mercati con il maggior numero di consegne di aerei (22% del totale), seguita da Nord America (20%) e Cina (20%).

– I single-aisle airplanes costituiranno il 71% della 2043 fleet dopo 33.380 nuove consegne, servendo con versatilità short- to medium-haul routes.

– La global widebody fleet sarà più che raddoppiata, con i twin-aisles che costituiranno il 44% della Middle East fleet.

Servizi in aumento:

– Boeing prevede una domanda per commercial services del valore di 4,4 trilioni di dollari, guidata da maintenance and modification options e digital solutions che incrementano l’efficienza.

– Con l’espansione dei viaggi aerei soprattutto nei mercati emergenti, la commercial aviation industry richiederà quasi 2,4 milioni di nuovo personale, nonché training per supportare nuovi pilots, maintenance technicians and cabin crew”, prosegue Boeing.

“Mentre le compagnie aeree rispondono alla robusta passenger demand, il services market continua ad espandersi, non solo come risultato della crescita della flotta, ma anche con una maggiore attenzione alla riduzione dei costi operativi e all’implementazione di soluzioni efficienti e sostenibili”, ha affermato Dan Abraham, senior vice president of Boeing Global Services Commercial Sales and Marketing.

Nuove consegne (2024-2043):

– Regional Jet 1.525

– Single Aisle 33.380

– Widebody 8.065

– Freighter 1.005

– Totale 43.975

“Boeing pubblica annualmente il CMO dal 1961. Essendo la previsione più longeva nel suo genere, il CMO è considerata l’analisi più completa dell’commercial aviation industry. Il complete outlook è disponibile su: boeing.com/cmo“,conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)