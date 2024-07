Boeing: gli ordini e gli accordi durante il primo giorno del Farnborough Airshow

Korean Air: impegno fino a 50 Boeing Widebody per rafforzare la futura Long-Haul Fleet

Boeing e Korean Air hanno annunciato l’intenzione della compagnia aerea di acquistare fino a 50 aerei widebody di Boeing, tra cui 20 777-9 e 20 787-10, con opzioni per altri 10 aerei della variante più grande del 787 Dreamliner.

“La selezione dei 777-9 e 787-10 da parte di Korean Air supporta la crescita e il rinnovamento pianificati della sua flotta in termini di dimensioni, range e capacità, per raggiungere i mercati ad alta domanda in Europa e Nord America, nonché le rotte regionali più popolari in Asia. Il vettore sfrutterà l’efficienza e la versatilità leader di mercato di questi jet widebody per migliorare la propria flotta, aggiungendo flessibilità alla propria rete globale prima della prevista fusione con Asiana Airlines“, afferma Boeing.

“L’aggiunta dei Boeing 777-9 e 787-10 segna una pietra miliare significativa nel nostro obiettivo strategico di espandere e aggiornare la nostra flotta”, ha affermato Walter Cho, Presidente e CEO, Korean Air. “Questo investimento sottolinea il nostro impegno nel fornire un’esperienza di volo migliore della categoria. Questi nuovi aerei aumenteranno il comfort dei passeggeri e miglioreranno l’efficienza operativa, riducendo significativamente le emissioni di carbonio, supportando il nostro impegno a lungo termine per l’aviazione sostenibile”.

“Una volta finalizzato e pubblicato sul sito Web Orders & Deliveries di Boeing, Korean Air sarà l’ultimo cliente ad acquistare il jet bimotore più grande ed efficiente in termini di consumo di carburante del mondo.

Il 777-9 può ospitare 426 passeggeri in una configurazione a due classi con un’autonomia di 13.500 km (7.285 miglia nautiche), mentre il 787-10 può trasportare fino a 336 passeggeri con un’autonomia di 11.730 km (6.330 miglia nautiche)”, prosegue Boeing.

“Siamo onorati che Korean Air abbia selezionato i nostri aerei widebody più grandi ed efficienti per aggiungere capacità alla sua rete globale”, ha affermato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Gli aerei Boeing hanno svolto un ruolo fondamentale per Korean Air negli ultimi 50 anni e il 777X e il 787 Dreamliner continueranno a sostenere gli obiettivi a lungo termine della compagnia aerea per la sostenibilità e la crescita continua”.

“Il 777-9 è dotato delle tecnologie avanzate della famiglia 787 Dreamliner, tra cui nuove carbon-fiber composite wings e nuovi motori, che consentiranno all’aereo di ottenere fuel efficiency, emissioni di CO2 e costi operativi migliori del 10% rispetto alla concorrenza. Nel frattempo, la fuel efficiency del 787 ha aiutato gli operatori a evitare più di 169 miliardi di libbre di emissioni di CO2 da quando è entrato in servizio.

Korean Air continua a ottimizzare la sua rete di rotte globali e cerca di mantenere il suo status di compagnia aerea leader a livello mondiale. La compagnia aerea offrirà nuove suite di classe business e funzionalità Wi-Fi a bordo dei suoi nuovi 787-10, migliorando ulteriormente il suo pluripremiato servizio di bordo.

La Korean Air Aerospace Division attualmente fornisce componenti per il programma 787, inclusa l’esclusiva raked wing-tip del modello. Il fornitore produce anche parti per numerosi aerei Boeing, tra cui 737 MAX, 767 e 777“, conclude Boeing.

Luxair ordina fino a quattro Boeing 737-10

Boeing e Luxair hanno annunciato oggi che il vettore europeo sta nuovamente ordinando un nuovo membro della famiglia 737 MAX per alimentare la sua crescita sostenibile. Un anno dopo aver acquistato i modelli 737-7 e 737-8, Luxair ha ora effettuato un ordine per due aerei 737-10, con opzioni per altri due. Il 737-10 è il modello più grande della famiglia MAX.

“L’acquisto del 737-10 è un altro passo verso il posizionamento di Luxair per il suo futuro, con l’investimento nella più recente tecnologia aeronautica che supporterà i piani di crescita di Luxair e la decarbonizzazione della nostra flotta. C’è un’elevata commonality tra i modelli 737 MAX, e questo consente notevoli risparmi operativi per la compagnia aerea”, ha affermato Gilles Feith, CEO di Luxair. “Oltre a ridurre il consumo complessivo di carburante e le emissioni, i 737 MAX contribuiranno a ridurre l’impronta acustica del 50%, riducendo il rumore generato dai decolli e dagli atterraggi all’aeroporto di Lussemburgo”.

“La famiglia 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20% rispetto all’aereo che sostituisce, fornendo agli operatori una maggiore efficienza insieme.

Luxair prevede di utilizzare i suoi nuovi 737-10 per offrire ai passeggeri una distanza minima tra i sedili di 30 pollici. In questa configurazione, la compagnia aerea può trasportare fino a 213 passeggeri su rotte che si estendono per 5.740 km (3.100 miglia nautiche), con conseguente maggiore capacità e autonomia per capitalizzare la crescita dei viaggi”, afferma Boeing.

“Con tre membri della famiglia 737 MAX nella sua flotta, Luxair avrà la flessibilità di utilizzare l’aereo della giusta dimensione in base alla domanda del mercato”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Apprezziamo Luxair per aver scelto il 737-10 per sostenere la sua crescita e migliorare l’esperienza per i passeggeri, realizzando al tempo stesso i vantaggi derivanti dalla gestione di una flotta sempre più efficiente in termini di consumo di carburante”.

Luxair attualmente opera una flotta di 21 aerei, inclusi due 737-8 in leasing e otto 737 Next-Generation. Luxair ha ampliato la propria rete di rotte del 30% negli ultimi due anni, servendo 94 destinazioni.

Japan Airlines modernizzerà la flotta con un massimo di altri 20 Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Japan Airlines (JAL) hanno annunciato oggi un accordo per un massimo di altri 20 787 Dreamliner. L’accordo comprende 10 787-9 con opzioni per altri 10, che si aggiungono all’attuale flotta di JAL di oltre 50 jet widebody.

“Siamo lieti di annunciare l’aggiunta dei 787 Dreamliner alla nostra flotta. Questo ordine sottolinea il nostro impegno ad accelerare l’introduzione di aerei moderni e più efficienti nei consumi, per fornire un servizio senza pari ai nostri clienti e ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. Apprezziamo molto il forte rapporto e supporto da parte di Boeing, che è stato determinante nei nostri sforzi per modernizzare la nostra flotta ed espandere le nostre rotte internazionali”, ha affermato Yukio Nakagawa, JAL Executive Officer of Procurement.

“Una volta che l’ordine sarà finalizzato e pubblicato sul sito web Orders & Deliveries di Boeing, il vettore avrà in ordine 10 787 e 21 737 MAX.

Negli ultimi anni, JAL ha sfruttato la versatilità del 787 per aprire nuovi mercati punto a punto da Tokyo a San Diego, Boston e Bangalore. Con un’autonomia fino a 7.565 miglia nautiche (14.010 km), il 787-9 possiede la più elevata range capability della famiglia 787 Dreamliner, consentendo a JAL di aprire nuove rotte e aggiungere flessibilità alla sua rete esistente”, afferma Boeing.

“Japan Airlines continua a essere un ambasciatore globale per il 787 Dreamliner e questo ultimo accordo è una testimonianza della versatilità e dell’efficienza del 787-9 per le principali rotte a lungo raggio della compagnia aerea,” ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Japan Airlines e siamo lieti che abbiano riselezionato il 787 Dreamliner, mentre continuano a modernizzare la loro flotta di livello mondiale”.

“Dall’inizio del servizio nel 2011, la famiglia 787 ha aperto più di 400 nuove rotte non-stop in tutto il mondo e ha ricevuto più di 1.900 ordini da 87 clienti, più della metà da clienti abituali, come Japan Airlines che opera sia il 787-8 che il 787-9“, conclude Boeing.

National Airlines seleziona quattro Boeing 777 Freighter per espandere la flotta globale

Boeing e National Airlines hanno annunciato che la compagnia aerea si è impegnata a effettuare il suo primo ordine per quattro 777 Freighter.

“Siamo entusiasti di questo straordinario ordine di quattro Boeing 777 Freighter. Ciò dimostra il nostro impegno nell’offrire air freight services efficienti e moderni, per supportare le crescenti richieste di trasporto dei nostri clienti globali”, ha affermato Christopher Alf, presidente di National Airlines. “L’ordine conferma il nostro piano di crescita della flotta mentre entriamo nel prossimo capitolo di National. Apprezziamo sinceramente il supporto di Boeing e di tutti i team associati in questo viaggio che ci aspetta”.

“Una volta finalizzato, il primo acquisto diretto di aerei Boeing da parte di National Airlines verrà pubblicato sul Boeing Orders & Deliveries website.

Il 777 Freighter può volare più lontano (9.200 km / 4.970 nmi) e trasportare più merci (107 tonnellate) rispetto a qualsiasi twin-engine cargo jet odierno. Questa capacità consente agli operatori di trasportare più merci su più rotte senza scali, con una migliore economia operativa”, afferma Boeing.

“Apprezziamo National Airlines per la fiducia riposta in Boeing e nel 777 Freighter per far crescere la flotta globale del vettore e offrire maggiore valore ai suoi clienti”, ha affermato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Con la sua capacità di carico, il range e l’affidabilità, gli operatori continuano a fare affidamento sul 777 Freighter per costruire le loro future flotte, rendendolo il cargo più venduto di tutti i tempi”.

“I 777 Freighter si uniranno alla flotta in espansione di National Airline, composta da nove 747-400 Freighter. Progettato per integrarsi perfettamente con le 747 operations esistenti, il 777 Freighter consente ai vettori di trasferire facilmente il carico tra i due aerei, per ottimizzare la logistica di terra e sfruttare ulteriori risparmi sui costi attraverso la fleet commonality.

Boeing ha consegnato fino ad oggi più di 270 777 Freighter“, conclude Boeing.

Lufthansa Technik e Boeing firmano un License Agreement per 787 Dreamliner Cabin Modifications

Boeing e Lufthansa Technik hanno annunciato un accordo per designare Lufthansa Technik come primo Boeing-licensed Service Center (BLSC) for cabin modifications sugli aerei 787 Dreamliner, portando maggiore scelta e capacità sul mercato.

In qualità di BLSC, Lufthansa Technik è autorizzata a eseguire modifiche interne sul 787 come external MRO (maintenance, repair and overhaul) service provider.

“Siamo lieti di offrire ulteriore capacità di modifica degli interni ai proprietari e agli operatori del 787 designando Lufthansa Technik come Boeing Licensed Service Center. Attraverso questa nuova collaborazione, i clienti beneficeranno dei decenni di esperienza MRO di Lufthansa Technik e della familiarità con la piattaforma 787”, ha affermato Doug Backhus, vice president of Boeing Cabins, Modifications and Maintenance.

Operatori, lessor e altre aziende con esigenze di modifica della cabina del 787 potranno ora scegliere di collaborare con Lufthansa Technik. In qualità di BLSC per le modifiche della cabina del 787, Lufthansa Technik può progettare un nuovo interno della cabina, fornire l’ingegneria associata ed eseguire l’integrazione secondo i desideri del cliente. Oltre alla licenza concessa da Boeing, Lufthansa Technik coprirà anche la certificazione dei progetti di modifica. Le modifiche alla cabina del popolare widebody a lungo raggio verranno eseguite presso una delle strutture del global network del fornitore MRO.

“Si tratta di un grande riconoscimento da parte di Boeing degli eccezionali cabin modification services di Lufthansa Technik. I clienti che desiderano modificare gli interni del loro Dreamliner potranno trovare da noi l’intera gamma di servizi. In qualità di Boeing’s licensed Service Center for cabin modification sul 787, siamo lieti di contribuire con la nostra esperienza in questo settore e di creare ulteriore capacità sul mercato come più grande fornitore di MRO al mondo”, ha affermato Harald Gloy, chief operating officer at Lufthansa Technik.

Le due parti continueranno a fare i preparativi necessari per consentire a Lufthansa Technik di avviare il suo primo 787 cabin modification project nel 2025. Il BLSC integrerà le attuali 787 Interior Modifications offerings con capacità aggiuntiva per il mercato.

Questo accordo su 787 cabin modifications fa seguito al completamento del primo base maintenance event su un 787 Dreamliner questo aprile presso Lufthansa Technik Malta.

