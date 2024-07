I Paesi Bassi acquisiranno nove Embraer C-390 Millennium in un ordine congiunto con l’Austria

Il Ministero della Difesa olandese ha firmato oggi il contratto per l’acquisizione di nove aerei Embraer C-390 Millennium durante una cerimonia al Farnborough Airshow. Nell’ambito del progetto ‘Replacement of Tactical Airlift Capacity’, il contratto prevede l’acquisto congiunto, in collaborazione con l’Austria, di cinque velivoli per la Royal Netherlands Air Force e quattro aerei per l’Austrian Air Force.

“Con questo ordine congiunto, entrambi i paesi mirano ad aumentare la loro capacità di dispiegare o evacuare rapidamente attrezzature e personale in tutto il mondo, anche in condizioni operative difficili. La migliorata capacità di trasporto aereo tattico fornita dal C-390 aumenta la flessibilità operativa e la reattività, fornisce supporto logistico in varie missioni e operazioni e consente un’ampia gamma di compiti umanitari e medici.

L’acquisto congiunto consentirà inoltre ad entrambe le nazioni – così come agli operatori attuali e futuri – di cooperare e beneficiare di sinergie in aree come l’addestramento, la logistica e la crescita futura della piattaforma, insieme agli altri operatori C-390 nelle nazioni NATO.

Il C-390 migliorerà la capacità operativa offrendo migliori prestazioni, maggiore affidabilità e maggiore capacità di trasporto. Inoltre, la scelta del C-390 garantisce che le forze aeree olandesi e austriache siano dotate di tecnologia all’avanguardia per soddisfare le esigenze delle missioni del futuro”, afferma Embraer.

“È fantastico poter firmare questo accordo sia per l’Austria che per i Paesi Bassi. Sono felice di vedere che possiamo acquistare questi aerei con le stesse specifiche. Questo è un buon esempio di collaborazione in Europa tra i paesi. Il sostegno costruttivo di Embraer ha svolto un ruolo cruciale nella riuscita realizzazione di questo accordo. Apprezziamo il contributo di Embraer e attendiamo con impazienza una cooperazione di successo”, ha affermato il Vice-Admiral Jan Willem Hartman, National Armaments Director of the Netherlands.

“Diamo il benvenuto ai Paesi Bassi e all’Austria come nuovi membri del crescente gruppo di nazioni che hanno ordinato il C-390 Millennium”, ha affermato Bosco da Costa Jr, President and CEO, Embraer Defense & Security. “Questo aereo è la scelta migliore sul mercato, offrendo una combinazione imbattibile di alte prestazioni, tecnologia avanzata e bassi costi del ciclo di vita”.

“Da quando è entrato in servizio con l’aeronautica brasiliana nel 2019 e con l’aeronautica portoghese nel 2023, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le prestazioni. L’attuale flotta di aeromobili ha accumulato più di 13.000 ore di volo, con mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, servizi medici evacuazione, ricerca e salvataggio, lotta antincendio e missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate. L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la denominazione KC-390, può operare sia come tanker che come receiver, in questo caso anche ricevendo carburante da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)