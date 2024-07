Boeing prevede una necessità globale di quasi 2,4 milioni di nuovi piloti, tecnici e cabin crew

Nel corso dei prossimi 20 anni, Boeing prevede una domanda continua e significativa di personale aeronautico, mentre la flotta globale di aerei commerciali continua ad espandersi.

“Il Pilot and Technician Outlook (PTO) 2024 mostra che il settore richiederà quasi 2,4 milioni di nuovi professionisti per supportare la flotta commerciale in crescita e far fronte all’aumento a lungo termine dei viaggi aerei.

Secondo l’ultimo PTO, i vettori commerciali avranno bisogno del seguente nuovo personale fino al 2043 per sostenere la flotta commerciale globale: 674.000 piloti; 716.000 maintenance technicians; 980.000 cabin crew members”, afferma Boeing.

“Spinta dal traffico aereo che tende al di sopra dei livelli pre-pandemia, dal ricambio del personale e dalla crescita della flotta commerciale, la domanda di personale aeronautico continua a crescere”, ha affermato Chris Broom, vicepresident, Commercial Training Solutions, Boeing Global Services. “Ci concentriamo sull’essere un partner affidabile e innovativo nel ciclo di vita della formazione aeronautica. Le nostre offerte sono radicate in programmi di formazione e valutazione basati sulle competenze per contribuire a garantire una formazione aeronautica di alta qualità a partire dalle scuole di volo e nelle operazioni commerciali, contribuendo al contempo a migliorare la sicurezza aerea attraverso soluzioni formative immersive e virtuali”.

“Fino al 2043, il PTO prevede:

– La domanda di nuovo personale è trainata principalmente da single aisle airplanes, ad eccezione di Africa e Medio Oriente, dove prevale la widebody airplane demand.

– L’Eurasia, la Cina e il Nord America guidano la domanda con oltre la metà del nuovo personale del settore.

– L’Asia meridionale, il Sud-est asiatico e l’Africa sono le regioni in più rapida crescita per quanto riguarda il personale, con una domanda di personale che dovrebbe più che triplicare in 20 anni.

– Due terzi del nuovo personale affronterà la sostituzione, mentre un terzo sosterrà la crescita della flotta commerciale”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)