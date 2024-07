Boeing si aggiudica un contratto per migliorare le capacità del KC-46A

L’U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un contratto da 16,8 milioni di dollari per KC-46A software and data enhancements, che miglioreranno ulteriormente mission readiness and performance envelope del multi-mission tanker.

“Il contratto include aggiornamenti all’Onboard Performance Tool software, con miglioramenti specifici per un efficiente cargo loading e takeoff and landing data management per il flight planning. Con questi miglioramenti, gli equipaggi saranno in grado di completare i calcoli del peso e del bilanciamento in modo più efficiente, caricare l’aereo e iniziare rapidamente le missioni”, afferma Boeing.

“L’U.S. Air Force e i suoi alleati stanno svolgendo missioni globali cruciali con la crescente KC-46A tanker fleet e stanno trovando modi per estrarre più capacità dalla piattaforma”, ha affermato Lynn Fox, KC-46 vice president and program manager. “Stiamo collaborando per integrare miglioramenti come questi e portare ulteriori capacità il più rapidamente possibile, per soddisfare le esigenze in evoluzione”.

“Nel 2023 l’Air Force ha assegnato a Boeing un Block 1 upgrade contract, migliorando ulteriormente advanced communications, data connectivity and situational awareness del KC-46A.

Il KC-46A può trasportare tre volte più cargo pallets, fino al doppio dei passeggeri e oltre il 30% in più di pazienti sottoposti a evacuazione aeromedica rispetto alla KC-135 aircraft fleet che sta sostituendo.

Ad oggi, Boeing ha consegnato 84 KC-46A alla U.S. Air Force e quattro alla Japan Air Self-Defense Force“, conclude Boeing.

