News Brevi – 22.07.2024

LA C-130J SUPER HERCULES GLOBAL FLEET RAGGIUNGE 3 MILIONI DI ORE DI VOLO – Lockheed Martin ha annunciato oggi al Farnborough International Airshow che la flotta mondiale di C-130J Super Hercules ha recentemente superato 3 milioni di ore di volo. “Con oltre 545 Super Hercules consegnati in tutto il mondo, questo risultato riflette la portata globale senza pari del C-130J, la versatilità e le comprovate capacità dell’aeromobile. Operatori ed equipaggi provenienti da 21 nazioni hanno contribuito a questo risultato, registrando ore attraverso 18 diversi requisiti di missione tra cui combat, transport, aerial refueling, Special Operations, medevac, humanitarian relief, search and rescue, weather reconnaissance, firefighting, commercial freight delivery”, afferma Lockheed Martin. “Dalla pista di atterraggio più alta del mondo alle piste innevate dell’Antartide e tutte le numerose località di missione nel mezzo, queste 3 milioni di ore rappresentano la potenza e la presenza ad ampio raggio della C-130J global fleet”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager of Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of business. “Nel celebrare questo risultato, onoriamo anche i numerosi membri dell’equipaggio, manutentori e partner che mantengono la flotta globale di Super Hercules pronta per qualsiasi esigenza di missione”. Queste ore sono state registrate a partire dal primo volo del C-130J il 5 aprile 1996 fino all’inizio di luglio 2024. I paesi in cui i C-130J contribuiscono a queste ore di volo includono (in ordine di consegna) Regno Unito, Stati Uniti (U.S. Air Force, Marine Corps and Coast Guard; Pallas Aviation), Australia, Italia, Danimarca, Norvegia, Canada, India , Qatar, Iraq, Oman, Tunisia, Israele, Kuwait, Corea del Sud, Regno dell’Arabia Saudita, Francia, Bahrein, Bangladesh, Indonesia e Germania. A queste ore di volo contribuiscono anche il team Lockheed Martin Flight Operations, i cui equipaggi sono i primi a far volare ogni C-130J prodotto, e gli equipaggi della U.S. Air Force Defense Contract Management Agency che supportano i voli di prova dei C-130J presso il sito di Lockheed Martin in Marietta, Georgia, sede della linea di produzione Super Hercules. Le varianti del Super Hercules utilizzate per registrare queste ore includono: C-130J and C-130J-30 (tactical airlifter), KC-130J (tanker), WC-130J (weather reconnaissance), EC-130J (information operations), MC-130J (Special Operations), HC-130J (search and rescue, U.S. Air Force and U.S. Coast Guard variants), AC-130J (gunship), LM-100J (commercial freighter). Le ore volate includono test, formazione e missioni operative in tutti e sette i continenti.

ANA GROUP ESPANDE LA FLOTTA CON SETTE ULTERIORI VELIVOLI DHC-8-400 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato oggi l’espansione della sua flotta De Havilland con sette ulteriori aerei DHC-8-400. L’aereo sarà modificato per soddisfare le specifiche della flotta DHC-8-400 esistente di ANA Group, garantendo che soddisfino i safety management standards and requirements con l’ANA maintenance system. De Havilland Aircraft of Canada Limited procurerà e ricondizionarà gli aerei, che saranno certificati secondo le specifiche originali del produttore e consegnati ad ANA in garanzia. “La nostra decisione di espandere la flotta DHC-8-400 riflette il nostro impegno costante verso velivoli affidabili ed economici che miglioreranno la nostra flotta esistente”, ha affermato Hidekazu Yoshida, executive vice president, procurement at ANA. “Il completo maintenance, repair and overhaul support di De Havilland Canada ci aiuterà a mantenere i nostri elevati standard di sicurezza e servizio, garantendo al contempo l’affidabilità a lungo termine”. L’aereo DHC-8-400 opera all’interno di ANA Group dal 1 novembre 2003. Per modernizzare la propria flotta e dare priorità alla comodità del cliente, ANA Group introdurrà gradualmente nuovi aeromobili a partire dal 2025 per garantire una struttura operativa sostenibile.

AIR CANADA FORNISCE I RISULTATI PRELIMINARI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 E AGGIORNA LA FULL YEAR 2024 GUIDANCE – Air Canada ha fornito i risultati preliminari per il secondo trimestre 2024 e ha aggiornato la sua 2024 financial and capacity guidance. “Risultati preliminari del secondo trimestre 2024: ricavi operativi pari a circa 5,5 miliardi di dollari, con un aumento del 6,5% della capacità gestita anno su anno, rispetto a circa 5,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2023; utile operativo pari a 466 milioni di dollari, con operating margin dell’8,4%, rispetto a 802 milioni di dollari nel secondo trimestre 2023: adjusted EBITDA pari a 914 milioni di dollari, rispetto a circa 1,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2023. Tutti i dati del secondo trimestre 2024 riportati sono stime preliminari. Air Canada sta ora aggiornando la sua full year 2024 guidance. ASM Capacity: aumento dal 5,5% al 6,5% rispetto al 2023 (precedente guidance: aumento dal 6% all’8% rispetto al 2023); Adjusted EBITDA: da 3,1 a 3,4 miliardi di dollari (precedente guidance: da 3,7 a 4,2 miliardi di dollari). Air Canada continua a vedere un contesto di domanda sana. I ricavi operativi del secondo trimestre rappresenterebbero un record per iltrimestre, con i load factor che rimarrebbero al di sopra delle medie storiche. Air Canada fornirà ulteriori dettagli quando pubblicherà i risultati del secondo trimestre 2024, mercoledì 7 agosto 2024”, informa Air Canada.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALL’AEROPORTO “UGO NIUTTA” DI CAPODICHINO – Venerdì 19 luglio, presso il sedime aeroportuale di Capodichino (NA), sede del Comando Aeroporto “Ugo Niutta”, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento alla guida del Reparto tra il Colonnello Alessandro Amatiello, Comandante uscente, e il Colonnello Massimo Maieron, Comandante subentrante. Il passaggio di consegne è stato presieduto dal Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, Comandante delle Forze per la Mobilità e Supporto. La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, e di tutto il personale del Reparto. Il Comando Aeroporto di Capodichino, a suo tempo progettato e costruito per divenire la sede dell’Accademia Aeronautica, poi base operativa del 4° Stormo e della 4^ Aerobrigata Intercettori, nonché del 86° Gruppo AntiSom, assicura oggi supporto logistico a diversi ivi ubicati (5° Gruppo Manutenzione Velivoli, Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli della Direzione Armamenti Aeronautici per la Aeronavigabilità, 6° Reparto Volo della Polizia di Stato, Sezione Aerea della Guardia di Finanza, Unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza) ed alla U.S. Naval Support Activity e a vari Comandi USA ospitati sul sedime militare dello scalo aereo, nei confronti dei quali garantisce l’esercizio della sovranità nazionale, sovrintende all’applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza dei reparti USA stanziali o rischierati sull’aeroporto, supervisionandone l’attività di volo e operativa, e funge da elemento di collegamento con le autorità nazionali a livello locale. Inoltre, nell’ambito dei servizi alla collettività, fornisce supporto di linea volo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, a voli militari e di Stato, nonché a quelli per il trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi di cure urgenti, spesso in imminente pericolo di vita. Attualmente l’Aeroporto di Capodichino è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando delle Forze per la Mobilità e il Supporto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA 137° SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI MEZZO GEGORIO – Giovedì 11 luglio si è svolta a Mezzo Gregorio (SR) la cerimonia di avvicendamento al comando della 137^ Squadriglia Radar Remota di Mezzo Gregorio, presieduta dal Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi DA/AV di Borgo Piave, Generale di Brigata Pietro Spagnoli, tra il Capitano Marco Iammarrone, Comandante uscente e il Capitano Francesco Maresca, Comandante subentrante (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ROLLS-ROYCE RICEVE UN FINANZIAMENTO DAL NATIONAL SPACE INNOVATION PROGRAMME PER SPACE NUCLEAR POWER – Rolls-Royce ha ottenuto finanziamenti dall’UK Space Agency sotto il National Space Innovation Programme (NSIP), che aggiunge ulteriore supporto per lo sviluppo della sua space nuclear power technology. Il nuovo finanziamento di 4,8 milioni di sterline assegnato da NSIP Major Projects contribuirà a far avanzare in modo significativo lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie chiave nello space nuclear Micro-Reactor. Il Rolls-Royce National Space Innovation Programme avrà un costo totale del progetto di 9,1 milioni di sterline e mira a far progredire il livello di preparazione tecnologica generale del Micro-Reactor, che avvicinerà il reattore a una full system space flight demonstration.

QANTAS E’ STATA LA DOMESTIC AIRLINE PIU’ PUNTUALE A GIUGNO – Qantas è stata la domestic airline più puntuale nel mese di giugno, con circa l’80% dei voli Qantas in partenza in orario. “Gli ultimi dati governativi mostrano che il 79,6% dei voli Qantas (domestici e QantasLink combinati) sono partiti in orario il mese scorso, il risultato più alto del Gruppo per giugno dal 2021 e vicino alle medie a lungo termine. Qantas ha cancellato il 3,3% dei voli del mese, con nebbia e ghiaccio che hanno colpito numerosi aeroporti, tra cui Melbourne e Canberra. La compagnia aerea sta cercando di estendere un’iniziativa di imbarco anticipato che ha sperimentato durante la prima ondata di partenze. Il 72% dei voli Jetstar è partito in orario a giugno e il 2,2% dei voli domestici Jetstar è stato cancellato a giugno”, afferma Qantas Group.

DELTA PROSEGUE IL RECUPERO DOPO LE INTERRUZIONI DI VENERDI’ – Delta sta proseguendo il suo recupero operativo a seguito del problema IT che ha spinto la compagnia aerea e molti altri a sospendere i voli per diverse ore venerdì. Durante tutta l’operazione, i team Delta negli aeroporti, a bordo dei voli, sui telefoni e nei canali di messaggistica hanno lavorato instancabilmente per prendersi cura dei clienti, mentre la compagnia aerea lavorava per rimettere in posizione gli equipaggi di volo e gli aerei dopo l’interruzione. Delta ha esteso il travel waiver per tutti i clienti con viaggio prenotato dal 19 al 21 luglio. La deroga offre ai clienti la possibilità di apportare una modifica una tantum al proprio itinerario. La differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato avviene entro il 26 luglio, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. I clienti sono incoraggiati a gestire le modifiche al loro viaggio tramite delta.com o l’app Fly Delta. Delta avvisa i clienti di ritardi e cancellazioni nel loro itinerario tramite l’app Fly Delta e messaggi di testo e offre opzioni per una nuova prenotazione che possono essere gestite online.

TEXTRON AVIATION ESPONE IL NEXT GENERATION MILITARY AIRCRES MULTI-ENGINE TRAINING AIRCRAFT AL FARNBOROUGH AIRSHOW 2024 – Textron Aviation Inc. ha annunciato oggi che il suo nuovo military multi-engine training aircraft, basato sul versatile e affidabile Beechcraft King Air 260, sta facendo il suo debutto europeo al Farnborough International Airshow (FIA). L’aereo sarà esposto da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio, presso lo Stand A031 per offrire alle delegazioni militari, ai membri dei media e agli appassionati di aviazione un primo sguardo al next-generation training aircraft della società. Questo state-of-the-art aircrew training aircraft è stato selezionato nel 2023 a seguito di un concorso per modernizzare l’aircrew training per l’United States Navy Multi-Engine Training System (METS) program. Le consegne a supporto di un massimo di 64 velivoli METS commissionati dal Naval Air Systems Command (NAVAIR) sono iniziate il 22 aprile 2024. Il 29 maggio, in occasione del Canadian Association of Defence and Security Industries annual defence industry tradeshow (CANSEC), il Canada ha annunciato che acquisirà il Beechcraft King Air 260 per la Royal Canadian Air Force (RCAF), a sostegno del Future Aircrew Training (FAcT) program in Canada. “Il Beechcraft King Air 260 offre un valore eccellente per il military multi-engine training grazie ai suoi acquisition and operation cost, combinati con eccellenti speed, range and payload capacity”, afferma Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales, Textron Aviation. “Questo state-of-the-art aircrew training aircraft è attualmente al servizio della flotta della U.S. Navy ed è pronto a supportare la modernizzazione del military multi-engine training in tutto il mondo”. Textron Aviation ritorna al FIA come leader del settore con oltre 1.700 turbine aircraft Cessna e Beechcraft con base in Europa e oltre 250.000 velivoli consegnati in tutto il mondo.

BOMBARDIER AGGIUNGE UNA NUOVA LINE MAINTENANCE STATION A FARNBOROUGH, REGNO UNITO – Bombardier annuncia di aver aggiunto una nuova line maintenance station a Farnborough, Regno Unito, integrando ulteriormente la propria customer service footprint in Europa. Situata presso l’aeroporto di Farnborough, la nuova Farnborough Line Maintenance Station porta a 9 il numero di line maintenance stations di Bombardier nel mondo, fornendo ai clienti light scheduled and unscheduled maintenance, così come Aircraft on Ground (AOG) support. Gli ingegneri che supportano la nuova sede sono certificati per tutti i business jet delle serie Learjet, Challenger e Global. “L’aggiunta della Farnborough Line Maintenance Station è parte integrante della nostra missione complessiva di fornire un supporto OEM semplice e migliorato ai nostri clienti in questa regione molto importante”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, Bombardier. “Siamo lieti di dimostrare ancora una volta il nostro impegno nell’offrire l’esperienza più elevata, fornendo più risorse e maggiore flessibilità ai nostri clienti, più vicini alla loro base operativa”. L’aggiunta della nuova line maintenance station in Farnborough estende l’impegno di Bombardier nel mercato europeo e si aggiunge al suo network di 10 service centres e 35 Mobile Response Team (MRT) in tutto il mondo, tutti attrezzati per supportare in modo rapido ed efficiente Bombardier Learjet, Challenger and Global business aircraft. I clienti con sede in Europa beneficiano anche del servizio presso i service centres in London Biggin Hill, nel Berlin Service Centre e nella Paris Line Maintenance Station.

BOEING DONA $250.000 PER LE ATTIVITA’ DI SOCCORSO A HOUSTON E NEL NEW MEXICO – Boeing si sta impegnando per 250.000 dollari con il Boeing Charitable Trust per assistere gli sforzi di recupero e soccorso a Houston in seguito all’uragano Beryl e nel New Mexico a seguito di devastanti incendi. “Estendiamo la nostra più sincera solidarietà a coloro che sono stati colpiti dall’uragano Beryl e dagli incendi nel New Mexico”, ha affermato Cheri Carter, vice president of Boeing Global Engagement. “Boeing resta impegnata a sostenere i nostri partner in queste regioni”. Gli sforzi di recupero e soccorso in caso di catastrofe sono in linea con l’impegno costante di Boeing nei confronti delle comunità in cui l’azienda è presente. Boeing impiega più di 7.000 persone in Texas.