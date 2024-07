Drukair aggiunge alla flotta gli aeromobili Airbus A320neo e A321XLR per espandere il network internazionale

Drukair – Royal Bhutan Airlines, la compagnia di bandiera del Regno del Bhutan, società interamente controllata dalla holding statale Druk Holding and Investments Limited (DHI), ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per tre A320neo e due A321XLR, per espandere il proprio network internazionale.

“La consegna dei nuovi aeromobili è prevista per il 2030. Il vettore prevede di operare gli aeromobili dall’aeroporto internazionale di Paro e dal nuovo aeroporto di Gelephu Mindfulness City (GMC), destinato a diventare il futuristico polo economico del Bhutan. Da qui, Drukair espanderà la propria connettività verso l’Europa, il Sud-Est asiatico e l’Australia.

Drukair opera già quattro aeromobili della Famiglia Airbus A320, nello specifico, tre A319 e un A320.

Sulla base della visione di Sua Maestà Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, GMC, situato nelle pianure meridionali del Bhutan, sta emergendo come nuovo motore economico del Regno. In qualità di vettore nazionale, Drukair svolge un ruolo fondamentale nel favorire la prosperità di GMC e del Bhutan, soddisfacendo in modo efficiente e affidabile le crescenti esigenze di trasporto e logistica.

Drukair, che ha sede a Paro, in Bhutan, opera voli di linea verso 10 destinazioni internazionali, tra cui cinque Paesi della regione dell’Asia meridionale. Drukair opera anche verso tre destinazioni domestiche”, afferma Airbus.

“L’A321neo è il componente più grande della Famiglia A320neo, la più venduta di Airbus, e offre un’autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie ai motori di nuova generazione e alle Sharklets, l’A321neo riduce del 50% il rumore e di oltre il 20% i consumi di carburante e le emissioni di CO2 rispetto alla precedente generazione di aeromobili a corridoio singolo, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia disponibile. A oggi sono stati ordinati oltre 6.400 A321neo da più di 90 clienti in tutto il mondo.

L’A321XLR è il prossimo passo evolutivo dell’A320neo che risponde alle esigenze del mercato di avere un’autonomia e un carico utile ancora maggiori, creando più valore per le compagnie aeree. Offrirà un’autonomia Xtra Long Range senza precedenti, fino a 4.700 nm, il 15% in più rispetto all’A321LR, con un consumo di carburante per posto a sedere inferiore del 30% rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente, oltre a ridurre le emissioni di NOx e il rumore. Per i passeggeri, la nuova cabina Airspace dell’A321XLR garantirà la migliore esperienza di viaggio, offrendo poltrone in tutte le classi con gli stessi elevati livelli comfort di un widebody per il lungo raggio, con i costi ridotti di un aeromobile a corridoio singolo. A oggi, sono più di 500 gli ordini ottenuti da Airbus per questo aeromobile”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)