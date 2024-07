Qatar Airways presenta l’attesa “Qsuite Next Gen” durante il primo giorno del Farnborough International Airshow 2024

La prima mattina del Farnborough International Airshow 2024, il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha presentato la nuova “Qsuite Next Gen”.

“Quest’ultima versione della pluripremiata Qsuite di Qatar Airways porta la World’s Best Business Class in commercial aviation a nuovi livelli. L’evento si è svolto con la presenza di His Excellency Jassim bin Saif bin Ahmed Al Sulaiti, the Qatari Minister of Transport, e di Mr. Mohamed Faleh Alhajri, Acting President of Qatar Civil Aviation Authority.

Nella Discover Lounge di Qatar Airways al Farnborough International Airshow, l’Ing. Al-Meer ha presentato Qsuite Next Gen con Sama, il primo AI Digital Human cabin crew al mondo. Sama ha suscitato l’entusiasmo del pubblico attraverso una conversazione interattiva su come la migliore compagnia aerea al mondo ha ridefinito ancora una volta il lusso e l’innovazione, elevando il punto di riferimento del settore nelle esperienze di classe business.

Durante l’evento, l’Ing. Al-Meer ha evidenziato le funzionalità nuove e migliorate di Qsuite Next Gen, comprese le fully customisable Quad Suites; le Companion Suites nei window aisles; 4K OLED manoeuvrable in-flight entertainment (IFE) screens; insieme a maggiore spazio e privacy in ogni suite”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver finalmente rivelato la tanto attesa Qsuite Next Gen al Farnborough International Airshow. Qatar Airways ha alzato ancora una volta il livello per il suo prodotto pluripremiato, Qsuite. Non vediamo l’ora di accogliere media e partner al nostro stand per tutta la settimana per sperimentare il futuro dei viaggi in business class, con la migliore business class al mondo a bordo della migliore compagnia aerea al mondo”.

“La rivoluzionaria Qsuite Next Gen mira a facilitare un consapevole equilibrio tra lavoro e vita privata con le sue caratteristiche rivoluzionarie per tutti i professionisti, gli amici e le famiglie. La Quad Suite riprogettata è ora dotata di schermi mobili 4K OLED Panasonic Astrova IFE, una novità assoluta per qualsiasi compagnia aerea al mondo. Gli schermi possono essere riposizionati lateralmente per creare il più grande spazio sociale e di produttività nel cielo per un massimo di quattro passeggeri nella Quad Suite e fino a due passeggeri nella Companion Suite.

Anche il riposo e il relax a bordo della Quad Suite sono stati migliorati con un maggiore spazio per cenare insieme, un segno distintivo della tradizione del Qatar, oltre a una maggiore privacy con divisori più alti e controllati digitalmente. Con larger lie-flat and double beds, la nuova Quad Suite offrirà anche il 5-star Qatar Airways turn-down service, con una funzione dedicata “Make My Bed”.

La nuova Companion Suite ha caratteristiche simili alla Quad Suite, ora con il notevole rinnovamento di offrire lo stesso spazio condiviso nei window aisles.

Adottando nuove tecnologie per una maggiore comodità e connettività dei passeggeri, Qsuite Next Gen offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, che vanno dall’illuminazione ambientale ai controlli della privacy, attraverso le sue upgraded touchscreen Passenger Control Units.

La Qsuite Next Gen sarà presente a bordo dell’aereo Boeing B777-9 di Qatar Airways entro il 2025″, prosegue Qatar Airways.

Evidenziando i vari elementi dello stand di Qatar Airways all’airshow, l’Ing. Al-Meer ha dichiarato: “Qatar Airways presenta anche il suo Boeing B787-9 Dreamliner all’avanguardia e il nuovissimo Gulfstream G700 di Qatar Executive. Continuiamo a mantenere la nostra promessa di offrire un’eccellenza senza precedenti in ogni singola iterazione dei nostri prodotti e servizi. Diamo il benvenuto a tutti i visitatori che potranno vivere l’ultima era di Qatar Airways al prestigioso Farnborough International Airshow questa settimana”.

“Il Boeing 787-9 è entrato in servizio con la compagnia aerea nel 2021 e presenta la Adient Ascent Business Class Suite, dotata di porte scorrevoli per la privacy, ricarica wireless per dispositivi mobili e un 79-inch lie-flat bed.

Il Gulfstream G700 di Qatar Executive offre una cabina eccezionalmente spaziosa composta da quattro individual living areas, inclusa una cabina posteriore privata dedicata con un letto fisso permanente. Qatar Executive ha ampliato la propria flotta con quattro ulteriori aerei Gulfstream G700 e altri sei che entreranno in servizio entro i prossimi 18 mesi.

I due aerei presentati sono molto apprezzati per i loro standard eccezionali nel collegare i passeggeri di Qatar Airways verso oltre 170 destinazioni globali attraverso il suo pluripremiato hub, l’Hamad International Airport.

All’airshow, Qsuite Next Gen di Qatar Airways continua ad attirare l’attenzione dei media, dei professionisti dell’aviazione e degli appassionati per le sue eccezionali caratteristiche.

I visitatori del Farnborough International Airshow potranno trovare la mostra esterna di Qatar Airways presso lo Chalet C114 – 115, e lo stand espositivo interno presso la Discover Lounge di Qatar Airways nel padiglione 1 dal 22 al 26 luglio 2024″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)