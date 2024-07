Air France e Alltheway estendono i loro baggage drop-off and delivery services a Parigi e nella Paris region

Da quasi un anno, i clienti Air France possono depositare e registrare i propri bagagli in luoghi di Parigi e della Paris region, prima di arrivare in aeroporto. Ora la compagnia offre anche un nuovo servizio di consegna bagagli a un indirizzo nella greater Paris region all’arrivo del volo.

Questi servizi opzionali sono forniti in collaborazione con Alltheway, che fornisce un deposito bagagli sicuro e un servizio di trasferimento da e per l’aeroporto. Prima o dopo il viaggio, i clienti della compagnia possono viaggiare leggeri e con maggiore tranquillità, senza doversi preoccupare dei propri bagagli.

Con Alltheway, Air France offre ora ai suoi clienti la nuova possibilità di farsi consegnare il bagaglio registrato all’arrivo del volo a Paris-Charles de Gaulle. Alltheway ritira direttamente il bagaglio dal nastro trasportatore nella sala “arrivi” e lo consegna all’indirizzo di casa o in un luogo a scelta a Parigi o nella Paris region.

Gli agenti Alltheway si prendono cura dei bagagli dei clienti e ne garantiscono la sicurezza in ogni fase del processo, collaborando con le autorità doganali. I clienti possono monitorare il proprio bagaglio in ogni fase del percorso. Non dovranno più attendere il bagaglio all’arrivo, potranno viaggiare leggeri e ritirare il bagaglio direttamente a casa o in albergo.

Il bagaglio viene consegnato tra le 6 e le 12 ore dopo l’arrivo del volo, a seconda del luogo di ritiro del bagaglio e della preferenza del cliente, e il servizio costa da 65 euro per due bagagli, poi 15 euro per bagaglio aggiuntivo. Questo servizio è disponibile su tutti i voli operati da Air France in arrivo a Paris-Charles de Gaulle.

Prima della partenza del volo a Paris-Charles de Gaulle o Paris-Orly, i clienti Air France possono depositare e registrare il proprio bagaglio direttamente da casa, all’indirizzo che preferisce o in uno dei tanti baggage drop-off points disponibili.

Quest’estate sono ora disponibili nuovi baggage drop-off points in luoghi strategici e di facile accesso a Parigi e nella Paris region. Questo servizio è ora disponibile presso la stazione ferroviaria Gare du Nord, nel Wojo coworking space vicino alla stazione ferroviaria di Saint Lazare e nel New York hotel a Disneyland Paris.

Questi nuovi punti di consegna si aggiungono a quelli già disponibili in sei hotel ACCOR: Novotel Tour Eiffel, Mercure Tour Eiffel, Novotel Les Halles, Pullman La Défense, Pullman Bercy e Novotel Paris-Est. Il baggage drop-off è disponibile anche presso i principali siti espositivi delle principali fiere come Paris Expo Porte de Versailles, Villepinte Exhibition Centre e Palais des Congrès convention centre.

Alltheway prende in carico i bagagli dei clienti presso punti di riconsegna facilmente accessibili e li consegna direttamente al banco check-in della compagnia aerea in aeroporto. Il bagaglio viene sottoposto a rigorosi controlli di sicurezza in ogni fase del processo prima di essere caricato sul volo del cliente. Dal proprio account personale Alltheway, i clienti possono tracciare il proprio bagaglio in tempo reale fino all’aeroporto.

Questo servizio è disponibile da 30 ore fino a 5 ore prima della partenza del volo, a seconda del luogo di deposito dei bagagli, e costa 25 euro per un bagaglio, poi 15 euro per bagaglio aggiuntivo. È disponibile su tutti i voli operati da Air France in partenza da Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, esclusi i voli per Tel Aviv.

(Ufficio Stampa Air France)