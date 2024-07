Rolls-Royce e easyJet eseguiranno hydrogen testing presso lo Stennis Space Center della NASA

Rolls-Royce ha annunciato di aver inaugurato un engine test site per eseguire outdoor, full-scale gas turbine hydrogen testing. Lo sviluppo del sito e gli engine testing sono in collaborazione con easyJet e saranno ubicati presso lo Stennis Space Center della NASA, Mississippi.

Questo sarà il terzo Rolls-Royce test stand presso NASA Stennis, espandendo un rapporto con la NASA che risale a decenni fa e include la ricerca congiunta su una varietà di tecnologie aerospaziali.

Questo programma fa parte dell’obiettivo di Rolls-Royce di sviluppare tecnologie in grado di soddisfare la crescente domanda mondiale, consentendo allo stesso tempo di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. I test dimostreranno l’integrazione delle tecnologie necessarie per 100% hydrogen fuel operation su un motore Rolls-Royce Pearl 15 modificato. Tata Consultancy Services (TCS) fornisce competenze ingegneristiche a Rolls-Royce per raggiungere questo traguardo.

Oltre alla ricerca sull’idrogeno, Rolls-Royce continua a concentrarsi su altri elementi chiave della sua strategia tecnologica, in particolare con il miglioramento dei gas turbine engines; con la promozione e l’integrazione di SAF; con altre forme di propulsione, inclusa una maggiore elettrificazione.

Deborah Robinson, Director – Test & Experimental Engineering for Rolls-Royce, ha dichiarato: “Rolls-Royce è in prima linea nello sviluppo delle tecnologie che saranno necessarie per raggiungere net zero entro il 2050. Siamo entusiasti di collaborare con altri leader globali come easyJet e la NASA per esplorare la fattibilità della decarbonizzazione dell’aviazione attraverso l’introduzione dell’idrogeno come carburante alternativo”.

David Morgan, Chief Operating Officer at easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti dei progressi compiuti dalla nostra partnership con Rolls-Royce e quale posto migliore per eseguire questa prossima fase di test se non in una delle strutture della NASA. È un’impresa davvero notevole passare, in pochi anni, dalla fase di progettazione concettuale al test completo dei motori con idrogeno al 100%, aiutandoci ad avvicinarci ulteriormente alla nostra visione di utilizzare negli anni una tecnologia aeronautica a zero emissioni di carbonio alimentata a idrogeno”

John Bailey, NASA Stennis Director, ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’opportunità di collaborare con Rolls-Royce nel suo nuovo progetto di test. Rolls-Royce è presente a NASA Stennis da molti anni e non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro in questa impresa degna di nota”.

Regu Ayyaswamy, Senior Vice President and Global Head of IoT & Digital Engineering, at TCS, ha affermato: “La partecipazione di TCS al programma si basa su una partnership decennale di eccellenza ingegneristica. Continueremo a sfruttare la nostra esperienza tecnologica per la ricerca di Rolls-Royce di un’alternativa priva di emissioni al tradizionale jet fuel. La tecnologia sarà una leva chiave nello sviluppo di hydrogen fuel systems e TCS è orgogliosa di essere un partner in questo viaggio per l’aviazione sostenibile”.

I test previsti per NASA Stennis rappresentano il culmine di un programma globale completo volto a dimostrare che l’idrogeno può fornire energia in modo sicuro ed efficiente agli aerospace engines.

Rolls-Royce riceve anche supporto per la ricerca sull’idrogeno attraverso gli UK’s Aerospace Technology Institute HyEST, RACHEL and LH2GT programs, il Germany’s LUFO 6 WOTAN program e l’European Union’s Clean Aviation CAVENDISH program.

Nel 2022 easyJet e Rolls-Royce hanno stabilito un primato mondiale facendo funzionare con successo un moderno motore aeronautico, il Rolls-Royce AE2100, con 100% green hydrogen a Boscombe Down, Regno Unito.

L’anno scorso Rolls-Royce ha ottenuto un altro primato mondiale, quando i test su un full annular combustor di un motore Rolls-Royce Pearl presso il German Aerospace Centre (DLR) a Colonia, Germania, con idrogeno al 100%, hanno dimostrato che il carburante può essere bruciato a condizioni che rappresentano la maximum take-off thrust.

Insieme, Rolls-Royce e easyJet si impegnano a essere in prima linea nello sviluppo della hydrogen combustion engine technology in grado di alimentare una gamma di aeromobili, compresi quelli nel narrowbody market segment, dalla metà degli anni 2030 in poi.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – easyJet)