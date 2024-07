Embraer annuncia la vendita di sei A-29 Super Tucano a Farnborough

Embraer ha annunciato oggi durante il Farnborough International Airshow la vendita di sei aerei A-29 Super Tucano alla Paraguayan Air Force (FAP).

L’operazione, con consegne previste a partire dal 2025, comprende attrezzature di missione e un accordo per servizi logistici integrati.

“Siamo onorati della decisione della FAP e molto lieti di poter annunciare ulteriori vendite dell’A-29 Super Tucano, che è un aereo leader nel mercato internazionale nel suo segmento. Siamo fiduciosi che l’A-29 soddisfi le esigenze attuali e future della FAP”, afferma Fabio Caparica, Commercial Vice President for Latin America at Embraer Defense & Security.

L’Air General Júlio Rubén Fullaondo Céspedes, Commander of the Paraguayan Air Force, afferma: “Per far fronte alle minacce emergenti, stiamo modernizzando le nostre capacità aeree e di rilevamento e intendiamo essere all’altezza degli standard tecnologici”.

“L’A-29 Super Tucano è leader mondiale nella sua categoria, vantando oltre 260 ordini, superando le 550.000 ore di volo. Il numero di forze aeree che utilizzano l’A-29 Super Tucano è in costante espansione grazie alla sua combinazione di caratteristiche che lo rendono la scelta più conveniente, accessibile e versatile.

L’A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni come close air support, air patrol, special operations, air interdiction, JTAC, forward air controller (FAC), air and tactical coordinator (TAC), Armed ISR, border surveillance, reconnaissance, air escort, basic, operational and advanced training, transition to air superiority fighters, JTAC/LIFT and FAC training”, afferma Embraer.

“L’A-29 Super Tucano è l’aereo multi-missione più efficace della sua categoria, dotato di tecnologia all’avanguardia e una suite di comunicazioni completa. Le sue capacità sono ulteriormente migliorate da avanzati sistemi avionici integrati in una robusta cellula in grado di operare da piste non asfaltate, in ambienti austeri e senza infrastrutture. Inoltre, l’aereo ha un concetto di manutenzione semplice, che offre elevati livelli di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale, con bassi costi del ciclo di vita”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)