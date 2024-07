Qatar Airways annuncia un ordine per altri 20 Boeing 777-9

Boeing e Qatar Airways hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha effettuato un ordine per altri 20 777-9. L’ordine, che espande il portafoglio ordini del 777X del vettore a quasi 100 aerei, è stato finalizzato quest’anno ed elencato come non identificato sul Boeing’s Orders & Deliveries website.

La compagnia aerea ha contribuito al lancio del programma 777X e ora ha ordinato 60 aerei 777-9. Qatar Airways è anche il cliente di lancio inaugurale del 777-8 Freighter e ha ordinato 34 aerei cargo di nuova generazione.

“Qatar Airways è orgogliosa di annunciare un’espansione dell’attuale ordine di aeromobili Boeing 777X con altri 20, per un totale di 94 aeromobili Boeing 777X”, ha affermato il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer. “Noi, in qualità di migliore compagnia aerea al mondo, siamo leader del settore e gestiamo una delle flotte più giovani, offrendo innovazione e qualità senza pari. Tenendo un occhio al futuro, continuiamo a garantire che tutti i passeggeri di Qatar Airways ricevano solo i migliori prodotti e servizi disponibili nel settore.”

“Basato sulla popolare famiglia Boeing 777 e con le tecnologie avanzate del 787 Dreamliner, il programma 777X è progettato per stabilire nuovi standard di efficienza, prestazioni ambientali ed esperienza per i passeggeri. Il 777-9 è il più grande della famiglia e aiuterà gli operatori ad aprire nuove opportunità di crescita, con una capacità di 426 passeggeri in una tipica configurazione a due classi e un’autonomia di 7.295 miglia nautiche (13.510 km).

All’inizio di questo mese Boeing ha iniziato i test di volo per la certificazione del 777-9, che offrirà un nuovo livello di comfort con una cabina spaziosa, una migliore umidità, un ambiente silenzioso e una maggiore luce naturale”, afferma Boeing.

“Qatar Airways è leader nel nostro settore e siamo onorati che la compagnia aerea abbia aggiunto altri 20 777-9 al suo ampio portafoglio ordini Boeing”, ha affermato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Apprezziamo la loro fiducia nel fatto che la famiglia widebody leader di mercato di Boeing fornirà un’eccezionale efficienza nei consumi e un’esperienza superiore per i passeggeri per le sue operazioni globali”.

Oltre alla famiglia 777X, Qatar Airways ha ordinato 12 787 Dreamliner e 25 737 MAX.

Il Commercial Market Outlook 2024 di Boeing prevede che i jet twin-aisle come il 777X e il 787 Dreamliner costituiranno il 44% della flotta della regione tra gli operatori del Medio Oriente nei prossimi 20 anni.

Nel secondo giorno del Farnborough International Airshow 2024, Qatar Airways ha annunciato che il suo significativo ordine di aerei Boeing 777X è stato ampliato per includere 20 Boeing 777-9. Ciò si aggiunge all’ordine esistente di 40 aerei Boeing 777-9, portando il totale a 94 commercial and cargo Boeing 777X aircraft. L’annuncio include anche un impegno per 40 ulteriori motori GE9X e motori di riserva, nonché un accordo di servizi a lungo termine.

“Il primo giorno del Farnborough Airshow 2024, Qatar Airways ha presentato Qsuite Next Gen (leggi anche qui), l’ultima versione della World’s Best Business Class, che sarà presente, tra gli altri, sul ventesimo ordine aggiuntivo del Boeing 777-9“, afferma Qatar Airways.

Russell Stokes, Presidente e CEO di GE Aerospace, Commercial Engines and Services, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Qatar Airways per sostenere l’impegno della compagnia aerea verso un’eccellente esperienza del cliente e la migliore efficienza della categoria. Il GE9X è il turbofan più potente ed efficiente al mondo e non vediamo l’ora di continuare a supportare la crescita della famiglia Qatar Airways con questa tecnologia”.

“Qatar Airways continua a guidare il settore con una delle flotte più giovani e quest’ultima aggiunta all’ordine del Boeing 777X garantisce ai futuri passeggeri un viaggio senza interruzioni sulla rete in continua crescita di oltre 170 destinazioni in tutto il mondo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Boeing – Qatar Airways – GE Aerospace – Photo Credits: Boeing – Qatar Airways)