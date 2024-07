Ethiopian MRO svilupperà ATR maintenance and repair capability

ATR e Ethiopian MRO, maintenance and training provider parte di Ethiopian Airlines Group, hanno annunciato la firma di una lettera di intenti finalizzata allo sviluppo di ATR aircraft maintenance and training capabilities. Questo accordo strategico segna una pietra miliare significativa nell’espansione della presenza di ATR in Africa e nel Medio Oriente, consentendo un maggiore supporto agli operatori locali e favorendo la crescita del mercato.

La cooperazione riguarderebbe lo sviluppo delle Ethiopian MRO’s maintenance capabilities per i tipi di aeromobili ATR e la creazione di uno stock locale di ricambi per ridurre i tempi di risposta per gli operatori ATR nella regione. Esplorerebbe anche modalità di collaborazione per addestrare nuovi piloti ATR con l’Ethiopian pilot academy.

Ethiopian MRO è un attore chiave nel mercato post-vendita e il partner locale ideale per soddisfare le esigenze delle 36 compagnie aeree che operano 131 aerei ATR in Africa e Medio Oriente.

Ato Mesfin Tasew Bekele, Ethiopian Airlines Group’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Questa partnership è in linea con la visione di Ethiopian Airlines Group di diventare un punto di riferimento leader nel settore dell’aviazione per il continente africano e il Medio Oriente. Il nostro obiettivo è condividere la nostra esperienza e apportare benefici all’intera comunità aeronautica africana e mediorientale. Questa collaborazione rafforza il posizionamento dell’Etiopia come hub chiave, e il fatto che un OEM affermato come ATR si avvicini a noi per sfruttare le nostre capacità per la loro flotta e i loro operatori è una testimonianza del riconoscimento che ci siamo guadagnati”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “I significativi investimenti di Ethiopian MRO negli ultimi anni per espandere le proprie strutture, combinati con la dedizione allo sviluppo delle proprie capacità, rappresentano un’opportunità tempestiva per ATR di fornire un migliore supporto ai nostri operatori africani e del Medio Oriente. Siamo fiduciosi che questa cooperazione contribuirà a potenziare l’aviazione regionale a livello locale e a sbloccare ulteriore potenziale di crescita per ATR. I nostri operatori beneficeranno di una migliore qualità del servizio, minori costi di manutenzione, minori tempi di inattività e minori emissioni, attraverso il supporto di un partner esperto vicino alle loro esigenze”.

(Ufficio Stampa ATR)