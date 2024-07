KLM Royal Dutch Airlines e BCG estendono la partnership per Digital Airline Operations

In un ambiente sempre più complesso e volatile, prestazioni operative affidabili rappresentano un elemento di differenziazione per le compagnie aeree. KLM Royal Dutch Airlines e Boston Consulting Group (BCG), una delle principali società di consulenza gestionale al mondo, hanno annunciato oggi un’ulteriore estensione della loro partnership, volta a migliorare le operazioni in tutto il mondo. La partnership è stata istituita per la prima volta nel 2018 ed è stata precedentemente prorogata nel 2021.

“Negli ultimi sei anni, KLM e BCG hanno sviluppato una suite completa di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per digitalizzare e ottimizzare le operazioni della compagnia aerea. Questi strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono adattati alle esigenze in evoluzione, in particolare dopo la pandemia, poiché le compagnie aeree devono essere resilienti di fronte a una volatilità senza precedenti del mercato e delle operazioni. Coprendo tutti gli orizzonti di pianificazione, dalla giornata operativa alla pianificazione strategica a lungo termine, questi prodotti aiutano le compagnie aeree ad affrontare decisioni complesse in tutte le aree funzionali, inclusi ground, fleet and maintenance, crew, and network departments.

Le compagnie aeree devono continuamente scendere a compromessi che incidono sui voli, sull’equipaggio, sul personale di terra, sull’esperienza del cliente e sulla redditività. Sfortunatamente, questi compromessi si basano spesso su informazioni isolate. Le soluzioni interne completamente personalizzate di KLM e BCG misurano costantemente le prestazioni in tempo reale e offrono supporto decisionale attorno a un’unica fonte nei dati. Questo approccio consente al personale operativo in prima linea di avere un quadro completo e prendere decisioni informate, coerenti e basate sui dati, con una chiara idea di come si svilupperanno nella rete”, afferma KLM.

“L’implementazione di queste soluzioni ha portato a miglioramenti nelle operazioni di KLM in tutte le sue funzioni, dall’aumento dell’efficienza operativa al miglioramento della gestione delle interruzioni, alla pianificazione integrale delle risorse basata sui dati.

Oggi, la partnership KLM-BCG serve un’importante rete di vettori di tutte le dimensioni, modelli di business e aree geografiche”, prosegue KLM.

“La nostra partnership con BCG continua a essere uno degli elementi fondamentali a supporto delle operazioni di KLM che apportano valore ai nostri clienti. Grazie alla continua estensione della nostra suite di strumenti e alle capacità interne di KLM che abbiamo sviluppato negli ultimi anni e al nostro personale di livello mondiale, KLM è stata in grado di trarre molto valore dal suo set di strumenti di supporto alle decisioni operative. KLM è entusiasta di continuare a innovare e migliorare attraverso questa collaborazione unica con BCG”, afferma Maarten Stienen, COO KLM

“Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con KLM. Insieme, negli ultimi sei anni, abbiamo consolidato la nostra posizione di attore leader in digital airline operations. Man mano che le esigenze delle compagnie aeree si evolvono, siamo entusiasti di continuare a collaborare e innovare con i principali vettori mondiali e a supportare la trasformazione digitale e l’ottimizzazione delle loro operazioni”, afferma Maarten Molenaar, BCG managing director and senior partner.

(Ufficio Stampa KLM)