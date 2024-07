News Brevi – 23.07.2024

BRITISH AIRWAYS HA RILASCIATO IL SUO NUOVO SAFETY VIDEO – British Airways presenta in anteprima il suo nuovo Safety Video, “A British Original Period Drama”, ispirato ad alcuni dei famosi libri, TV e film d’epoca britannici e interpretato da più di 40 colleghi della compagnia aerea. La compagnia aerea sta aggiornando il video per mantenere i clienti coinvolti negli importanti messaggi di sicurezza trasmessi. Conoscendo la popolarità dei British dramas nel Regno Unito e all’estero, la compagnia aerea ha scelto questo genere per entrare in risonanza con il suo pubblico globale. “Il video ritrae dame e signori, così come governanti e maggiordomi, mentre svolgono la loro vita quotidiana nell’epoca britannica, prima di essere bruscamente interrotti dai colleghi di British Airways che mostrano il briefing sulla sicurezza. Ad un certo punto del video, una persona mondana del 19° secolo si meraviglia di fronte a un’immagine in movimento, più comunemente conosciuta nel 21° secolo come un laptop, prima che le venga ricordato di riporre i dispositivi elettronici personali prima del decollo. I personaggi continuano a essere disorientati dagli oggetti moderni e quando viene loro posta la domanda “È una creatura alata dell’aria o, forse, un congegno celeste che naviga nei cieli?” Ellis Brett, apprendista in manutenzione aeronautica, risponde con “No, signora. È un A350 British Airways”. Il video presenta più di 40 colleghi provenienti da tutta la compagnia aerea, piloti, personale di cabina, ingegneri e colleghi aeroportuali, che interpretano se stessi nel film, oltre a personaggi in costume. Per quanto riguarda la location, la compagnia aerea ha selezionato grandi tenute di campagna britanniche, tra cui Hatfield House nell’Hertfordshire ed Englefield House Estate nel Berkshire per girare il video”, afferma British Airways. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che questi video forniscono informazioni vitali sulla sicurezza ed è così importante che facciamo tutto il possibile per mantenere i nostri clienti coinvolti durante tutto il viaggio. Quando si è trattato di selezionare un genere, volevamo qualcosa che ci permettesse di farlo, risuonando al contempo con il pubblico globale, quindi un dramma in costume con un po’ di umorismo sembrava la soluzione perfetta. Abbiamo creato qualcosa di veramente originale e divertente che celebra ciò che rende unica la Gran Bretagna e British Airways, comunicando allo stesso tempo l’importanza della sicurezza a bordo”.

EASA: DRONE SAFETY DURANTE LE OLIMPIADI DI PARIGI – EASA informa: “I droni forniscono prospettive aeree uniche in molte situazioni. Sono sempre più numerose le segnalazioni di persone che fanno volare droni illegalmente in occasione di grandi eventi come eventi sportivi, festival musicali, incontri culturali e persino occasioni statali. Queste violazioni possono potenzialmente causare rischi significativi per la sicurezza delle persone a terra e degli altri aerei che operano nell’area. Con gli imminenti Giochi Olimpici di Parigi e un gran numero di sport diversi praticati in luoghi in Francia, l’EASA desidera ricordare che è importante non far volare il tuo drone vicino a nessun importante evento pubblico. Tieniti aggiornato sulle restrizioni dello spazio aereo francese a seguito delle Olimpiadi utilizzando il DGAC online service(FR). Ogni volta che voli con il tuo drone, dovresti controllare le local airspace restrictions con la tua local drone airspace App o controllare l’EASA webpage per informazioni su come sapere dove si può far volare un drone nel tuo paese”.

AGGIORNAMENTO DALL’AEROPORTO DI CATANIA – SAC informa: “SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Pertanto, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni”.

IBERIA E REPSOL SIGLANO UN ACCORDO SAF CON INDITEX – Repsol e Iberia hanno firmato un accordo con Inditex per l’acquisto di SAF. Il SAF utilizzato rappresenta il 5% del carburante che Iberia utilizza per trasportare le merci di Inditex sui suoi voli. Iberia ha effettuato la prima acquisizione di SAF per Inditex cargo, che Repsol fornirà direttamente all’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas. L’utilizzo di questo carburante comporta una riduzione delle emissioni di oltre l’80% rispetto al cherosene che sostituisce, quindi questo accordo rappresenta un altro passo negli obiettivi di decarbonizzazione delle tre società. Iberia, Repsol e Inditex si impegnano a favore del SAF come strumento chiave per contribuire alla decarbonizzazione del settore dell’aviazione. “Il SAF è la soluzione migliore e più immediata per promuovere la decarbonizzazione del settore dell’aviazione. Questo accordo con Inditex fa parte del nostro impegno per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. È una grande sfida che deve essere affrontata su scala globale e che potrà essere raggiunta solo grazie a collaborazioni come questa che Iberia e Inditex hanno appena siglato”, ha affermato Teresa Parejo, direttrice della sostenibilità, Iberia.

CIRRUS CELEBRA LE 10.000 SR SERIES DELIVERIES CON UN LIMITED EDITION AIRCRAFT – Cirrus ha presentato un Limited-Edition SR Series aircraft, unico nel suo genere, per commemorare le 10.000 consegne della SR Series. Il 10.000th SR Series aircraft celebra il passato, il presente e il futuro di Cirrus, nonché il team che ha reso possibile questo traguardo. “La SR Series ha raggiunto un risultato monumentale, con 10.000 consegne e proprietari che vivono la Cirrus Life”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer. “Dal Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) al Perspective Touch+ flight deck, Cirrus innova continuamente per fornire ai proprietari personal aircraft che stabiliscono lo standard del settore per la sicurezza aerea, il lusso, la comodità. Siamo onorati di celebrare le 10.000 consegne di aeromobili della SR Series con i membri del nostro team, i partner e le parti interessate”. La SR Series continua ad essere da 22 anni il best-selling high-performance single-engine piston aircraft. Cirrus ha raggiunto il traguardo del 10.000esimo aeromobile grazie alla sua incessante innovazione e alla capacità di creare prodotti e servizi leader del settore. Nel gennaio 2024 Cirrus ha annunciato la nuova SR Series G7 con Perspective Touch+ di Garmin e molteplici perfezionamenti apportati a tutto il velivolo, oltre a interni completamente nuovi. La Limited Edition 10.000 è caratterizzata da una vernice opaca blu e bianca personalizzata con un design distintivo.

PIPER AIRCRAFT: PERFORMANCE IN AUMENTO NELLA PRIMA META’ DEL 2024 – Piper Aircraft ha sostenuto solide consegne di nuovi aeromobili e revenue performance durante tutta la prima metà del 2024. Riflettendo una forte domanda globale, Piper è sulla buona strada per consegnare circa 300 aeromobili quest’anno, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Le consegne nella prima metà del 2024 sono aumentate del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante un calo marginale nel primo trimestre del 2024, attribuibile al lancio e alla certificazione FAA tardiva della nuova ammiraglia di Piper, M700 FURY, il secondo trimestre ha visto le consegne aumentare del 30% e ricavi quasi del 9%. Tra i circa 300 velivoli previsti per quest’anno, Piper è pronta a consegnare quasi 50 dei suoi nuovi velivoli M700 FURY, con convalide e certificazioni internazionali che dovrebbero incrementare ulteriormente le consegne nella seconda metà dell’anno. “I nostri trainer and M-Class markets rimangono solidi, siamo soddisfatti delle nostre prestazioni di consegna quest’anno e dell’accoglienza positiva da parte dei nostri clienti con il lancio dell’M700 FURY”, ha affermato Ron Gunnarson, VP of Marketing, Sales & Customer Support, Piper Aereo. “La dedizione del nostro dealer and factory team all’eccellenza e la nostra attenzione alla soddisfazione del cliente sono stati i fattori chiave del nostro successo”. Mentre Piper Aircraft prosegue ad espandere le proprie attività e le proprie offerte di prodotti, continua a impegnarsi a fornire valore e performance ai propri clienti in tutto il mondo.

PIPER INDUSTRIES MANUFACTURING COMPANY (PIMCO) COMPLETA L’AS9100 STAGE 1 AUDIT – Piper Industrial Manufacturing Company (PIMCO), fondata lo scorso anno, sta facendo passi avanti in termini di qualità e sicurezza nei settori aerospaziale e della difesa. Sin dalla sua nascita, PIMCO ha raggiunto diversi traguardi chiave e ne sta perseguendo attivamente altri. PIMCO ha completato con successo lo Stage 1 dell’AS9100 Rev D quality system certification audit, uno standard riconosciuto a livello mondiale nel settore aerospaziale. Il final Stage 2 audit è previsto per il quarto trimestre di quest’anno. Questa certificazione sottolinea l’impegno di Piper verso prodotti e servizi di alta qualità, basandosi sulla sua eredità di 87 anni nel campo della General Aviation e della FAA compliance. “AS9100 non solo aprirà le porte a PIMCO, ma migliorerà anche la qualità di Piper”, ha affermato Stuart McSorley, Sr. Director of Production Compliance & Oversight at Piper Aircraft. “Questo risultato migliorerà l’esperienza del cliente e consentirà nuove partnership nei settori aerospaziale e della difesa, sfruttando le capacità di lavorazione e fabbricazione di PIMCO”. PIMCO si sta inoltre preparando per la Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0, che entrerà in vigore all’inizio del 2025. Il Dipartimento della Difesa (DoD) prevede di includere i requisiti CMMC in tutte le richieste emesse a partire dal 1° ottobre 2026, rafforzando la strategia dell’azienda verso solide misure di sicurezza informatica. PIMCO si impegna a costruire solide relazioni e infrastrutture per garantire il successo a lungo termine e soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti. Questi traguardi evidenziano l’impegno dell’azienda verso la qualità, la consegna, l’efficienza dei costi e l’innovazione nei settori aerospaziale e della difesa. “Siamo orgogliosi dei progressi compiuti dalla creazione di PIMCO lo scorso anno”, ha affermato Ron Gunnarson, VP of Sales, Marketing & Customer Support at Piper. “Tutti questi sforzi hanno contribuito allo sviluppo di una solida base di clienti, con conseguenti cifre sui ricavi che superano le proiezioni iniziali. Il rapido successo di PIMCO testimonia la sua visione strategica e la sua eccellenza operativa”.

EnB AIR ACQUISIRA’ IL SUO PRIMO BELL 505 IN COREA DEL SUD – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che EnB AIR Co., Ltd. ha firmato un accordo per l’acquisto di un elicottero Bell 505 in Corea del Sud Si tratta della prima vendita di elicotteri Bell 505 a un’entità commerciale in Corea del Sud, dopo che la Republic of Korea’s Defense Acquisition Program Administration ha selezionato il Bell 505 come nuovo military helicopter trainer nel 2022. “Siamo onorati che EnB AIR abbia firmato un accordo di acquisto per il loro primo elicottero Bell 505 e non vediamo l’ora di garantire una consegna regolare e di supportarli mentre iniziano le operazioni”, ha affermato Cho Choon Ho, regional sales manager, Korea, Bell. “Con oltre 100.000 ore di volo in tutto il mondo, il Bell 505 continua a stabilire lo standard come next generation light single helicopter per molteplici missioni. Siamo fiduciosi che gli operatori coreani apprezzeranno il valore che offre”. Fondata nel 2020, EnB AIR fornisce vari helicopter services. Al momento della consegna il Bell 505 diventerà il primo elicottero Bell della flotta EnB AIR. Con oltre 500 consegne in tutto il mondo, il Bell 505 program ha raggiunto complessivamente più di 100.000 ore di volo. Nel febbraio 2023 un Bell 505 è diventato il primo single engine helicopter a volare con 100% sustainable aviation fuel. Il Bell 505 a cinque posti è dotato di una Garmin G1000H NXi avionics suite e di Safran Arrius 2R engine con dual-channel FADEC.

TEXTRON AVIATION ANNUNCIA MIGLIORAMENTI AL FLIGHT DECK DEI CESSNA CARAVAN E GRAND CARAVAN EX – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi miglioramenti significativi ai suoi Cessna Caravan and Cessna Grand Caravan EX turboprop aircraft. Un flight deck più luminoso e modernizzato con nuovi pannelli retroilluminati, insieme ad altri servizi progettati per migliorare l’esperienza del pilota, sono il risultato diretto di continue conversazioni con i clienti. I miglioramenti, che dovrebbero essere disponibili nel 2025, saranno di serie su tutti i nuovi velivoli Caravan e Grand Caravan EX. “I miglioramenti al Cessna Caravan flight deck dimostrano il nostro continuo impegno nel fornire la migliore esperienza di volo possibile ai nostri clienti”, ha affermato Christopher Crow, vice president, Piston and Utility Sales. “I nostri continui investimenti in questa famiglia di velivoli continuano a consolidare la storia di successo di quasi 40 anni del Caravan come utility aircraft preferito dai clienti di tutto il mondo”. Uno dei cambiamenti più notevoli di entrambi gli aerei sono i nuovi black cockpit panels, che creano un aspetto più contemporaneo. Il Caravan sarà inoltre dotato di Electroluminescent Lighting panels per abbinarsi agli attuali modelli Grand Caravan EX, fornendo ulteriore retroilluminazione per una maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati.

LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® E KX DANNO FORMA AL FUTURO DELLE OPEN MISSION SYSTEM ARCHITECTURES – Al Farnborough Air Show, Skunk Works®, la Advanced Development Programs division di Lockheed Martin e KX, global leader in vector-based, time-series data management, hanno annunciato una nuova collaborazione focalizzata sull’evoluzione delle Open Mission System architectures. KX si è impegnata con Skunk Works per combinare kdb+, il database analitico più veloce al mondo per time-series data, con le next-generation AI and data tooling technologies di Lockheed Martin. KX ha sedi nel Regno Unito e la collaborazione formale creerà un real-time situational awareness model nel Regno Unito, che può essere applicato a tutte le forze armate per combined joint all-domain command and control (CJADC2), che consentirà maggiore connettività, coordinamento e accesso più rapido ai dati per una migliore agilità operativa e decisionale. Le due organizzazioni hanno sperimentato e dimostrato innovazione e vantaggio competitivo nella fornitura di real-time, data-driven decision-making capabilities, che consentono agli utenti operativi di rispondere più rapidamente alle minacce sul campo.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2024 – Lockheed Martin Corporation ha riportato second quarter 2024 net sales pari a 18,1 miliardi di dollari, rispetto ai 16,7 miliardi di dollari del secondo trimestre 2023. Net earnings nel secondo trimestre 2024 pari a 1,6 miliardi di dollari, o 6,85 dollari per azione, rispetto a 1,7 miliardi di dollari, o 6,63 dollari per azione, nel secondo trimestre 2023. La liquidità derivante dalle operazioni è stata di 1,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024, rispetto a 1,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2023. Il free cash flow è stato di 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024, rispetto a 771 milioni di dollari nel secondo trimestre 2023. “Negli ultimi mesi, il personale, i sistemi e le piattaforme di Lockheed Martin hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di migliorare la sicurezza nell’Europa orientale, nel Mar Rosso e nel Medio Oriente. Dal ruolo critico del PAC-3 nella difesa aerea, all’Aegis Combat System with AI augmentation, all’F-35 con le sue funzionalità avanzate di gestione dei dati e dei sensori, la nostra azienda ha dato un contributo importante alla difesa degli alleati e dei partner. Continuiamo a dimostrare l’impatto della nostra 21st Century Security® strategy sfruttando le ultime tecnologie, per migliorare continuamente l’efficacia delle missioni, rafforzando e ampliando il sistema di produzione ed espandendo la cooperazione industriale tra i nostri partner. Di conseguenza, la domanda per le nostre soluzioni tecnologiche per la difesa rimane solida, con un backlog di quasi 160 miliardi di dollari, superiore al doppio del fatturato annuo”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO.

ETHIOPIAN AIRLINES AUMENTA LA FREQUENZA DEI VOLI DA ROMA – Ethiopian Airlines annuncia che a partire dal 1° dicembre aumenterà le sue operazioni da Roma, da 7 a 10 voli settimanali. “Proprio in tempo per le festività natalizie, i passeggeri in cerca di destinazioni per le vacanze o che desiderano ricongiungersi con la famiglia e gli amici, potranno avvalersi di più opzioni al momento della prenotazione. Maggiore connettività verso Accra, Asmara, Delhi, Gibuti, Entebbe, Garowe, Hargeisa, Johannesburg, Juba, Kigali, Mogadiscio, Mombasa. Il potenziamento della connettività con la sua rete globale di oltre 150 destinazioni sottolinea l’impegno di Ethiopian a soddisfare la crescente domanda di viaggi tra l’Africa e l’Europa, rafforzando la missione di collegare persone, culture ed economie attraverso le regioni”, afferma Ethiopian Airlines.

LOCKHEED MARTIN: ARRIVANO IN SLOVACCHIA I PRIMI F-16 BLOCK 70 – Lockheed Martin e la Slovak Republic hanno annunciato l’arrivo dei primi F-16 Block 70 in Slovacchia. Gli F-16 Block 70 consentiranno alla Slovak Republic di garantire la protezione del proprio spazio aereo e di rafforzare la cooperazione europea in materia di sicurezza. Lockheed Martin ha prodotto fino ad oggi cinque jet F-16 Block 70 per la Slovacchia, con i restanti nove jet tutti in produzione. Tutti i 14 F-16 della Slovacchia saranno consegnati entro la fine del 2025. OJ Sanchez, vice president and general manager of the Integrated Fighter Group at Lockheed Martin, ha sottolineato: “La Slovacchia è in prima linea nell’adozione dell’Europe’s most advanced 4th Generation fighter, l’F-16 Block 70. Questi jet non solo rappresentano un’alleanza più forte tra la Slovacchia, gli Stati Uniti e gli alleati NATO, ma dotano la Slovak Air Force di capacità avanzate”. I jet F-16 Block 70 sono equipaggiati con il radar AESA Northrop Grumman APG-83, avionica avanzata, una extended structural service life di 12.000 ore e critical safety features, come l’Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto GCAS). Lockheed Martin ha un backlog di 128 F-16 Block 70/72 jets da produrre a Greenville, Carolina del Sud, con un totale di 12 jets consegnati fino ad oggi per partner internazionali. All’inizio di questo mese, la società ha consegnato il 4.600° F-16, a testimonianza della continua rilevanza dell’aereo.

TEXTRON AVIATION: BEECHCRAFT KING AIR SPECIAL “CRIMSON EDITION” PER IL 60° ANNIVERSARIO – Textron Aviation Inc. ha annunciato un’edizione speciale per il 60° anniversario dei Beechcraft King Air 260 e 360 turboprop. Il nuovo King Air “Crimson Edition” presenta nuovi interni e un vivace schema di verniciatura esterna rosso e argento, ispirato a sessant’anni di clienti e operatori Beechcraft. Il portafoglio ordini è aperto per l’aereo in edizione speciale, con consegne a partire dal 2025. “La Crimson Edition del King Air offre ai clienti un’esperienza coinvolgente che rende omaggio alla rinomata eredità del turboelica, presentando anche lusso e aggiornamenti che mostrano la continua evoluzione dell’aereo”, ha affermato Christi Tannahill, senior vice president, Customer Experience. “Siamo onorati di celebrare un aereo prestigioso, amato da così tanti clienti in tutto il mondo”. “I King Air series aircraft sono tra i preferiti dai clienti sin dalla loro introduzione nel 1964. Il leggendario turboprop è sinonimo di affidabilità, prestazioni e versatilità senza pari, guadagnandosi la fiducia e la preferenza degli operatori di tutto il mondo”, conclude Textron Aviation.