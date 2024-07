Airbus: gli ordini e gli accordi durante il secondo giorno del Farnborough Airshow

Japan Airlines finalizza l’ordine per gli A350-900 e A321neo

Japan Airlines (JAL) ha siglato un ordine fermo con Airbus per 20 aeromobili widebody A350-900 e 11 A321neo a corridoio singolo, finalizzando un impegno annunciato all’inizio di quest’anno.

L’ordine è stato annunciato al Farnborough Air Show 2024 durante una cerimonia di firma con Yukio Nakagawa, Executive Officer and Senior Vice President Procurement of Japan Airlines, e Christian Scherer, Chief Executive Officer of Airbus Commercial Aircraft business.

I nuovi A350-900 si uniranno alla flotta A350 del vettore che serve rotte internazionali, mentre l’A321neo opererà su servizi domestici all’interno del Giappone. Ad oggi JAL ha ordinato un totale di 52 A350, di cui 18 in servizio. Il contratto per l’A321neo rappresenta il primo ordine di JAL per la linea di prodotti Airbus a corridoio singolo.

Yukio Nakagawa, Executive Officer e Senior Vice President Procurement, Japan Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver firmato l’ordine fermo per l’introduzione di ulteriori A350 e nuovi A321. Accelereremo l’introduzione di aeromobili all’avanguardia e a basso consumo di carburante per fornire ai nostri passeggeri un servizio eccellente e ridurre le emissioni di CO2. Riteniamo che questa ulteriore introduzione di aeromobili Airbus rafforzerà ulteriormente la nostra partnership”.

Christian Scherer, Chief Executive Officer of the Commercial Aircraft business, Airbus, ha dichiarato: “Ringraziamo Japan Airlines per aver riposto ancora una volta la sua fiducia nell’A350. Inoltre, celebriamo una nuova pietra miliare nella nostra partnership con la compagnia aerea a seguito dell’ordine per l’A321neo. Ci impegniamo a fornire il nostro pieno supporto a Japan Airlines poiché la sua flotta in crescita viene impiegata su più rotte attraverso la sua rete, sia a livello domestico che internazionale”.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e il leader nel lungo raggio nella categoria da 300-410 posti. Il nuovo design dell’A350 include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che garantiscono standard ineguagliabili di efficienza e comfort. Alla fine di giugno 2024, la Famiglia A350 aveva ottenuto più di 1.300 ordini fermi da 60 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aerei widebody di maggior successo di sempre.

L’A321neo è il membro più grande della A320neo Family, offrendo autonomia e prestazioni senza pari. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e di CO2 superiore al 20% rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia del cielo. Ad oggi sono stati ordinati più di 6.400 A321neo da più di 90 clienti in tutto il mondo.

Come tutti gli aerei Airbus, l’aereo A350 è già in grado di operare con fino al 50% di SAF. Airbus punta a far sì che i suoi aerei abbiano una capacità fino a 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

Virgin Atlantic ordina sette ulteriori A330neo per completare la trasformazione della flotta

Virgin Atlantic ha effettuato un ordine fermo per sette aeromobili A330neo, come parte della più ampia trasformazione della flotta. L’accordo porta l’impegno di Virgin Atlantic per l’A330neo a 19 aeromobili in totale.

L’ordine è stato annunciato durante il Farnborough Airshow a bordo dell’A330neo di Virgin Atlantic, denominato “Ruby Rebel”, con amrche di registrazione GB-VSRB in onore del fondatore Sir Richard Branson, per celebrare il 40° anniversario della compagnia aerea.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha dichiarato: “Oggi completiamo la trasformazione della nostra flotta, con l’acquisto di sette ulteriori A330-900, che sappiamo che i nostri clienti e il nostro personale amano. Volare con la flotta più giovane è la leva più facilmente disponibile e significativa verso la decarbonizzazione dell’aviazione a lungo raggio e siamo orgogliosi di gestire già una delle flotte più giovani ed efficienti attraverso l’Atlantico”.

“La nostra speciale partnership con Airbus è iniziata con l’arrivo di ‘Lady in Red’ nel 1993, con il nostro arrivo più recente, ‘Ruby Rebel’, che quest’anno celebra il nostro 40esimo compleanno. Virgin Atlantic ha volato con più di 60 Airbus negli ultimi tre decenni. Anche se non sono stati i primi alla festa, sono stati i nostri principali partner di ballo, facendo sorridere i nostri clienti da allora”.

Christian Scherer, Airbus Chief Executive Officer, Commercial Aircraft, ha dichiarato: “Siamo grati per la decisione di Virgin Atlantic di espandere la sua flotta A330neo come parte della sua strategia per avere la flotta più giovane attraverso l’Atlantico. L’A330neo non solo offre un costo operativo imbattibile e un’esperienza eccezionale per i passeggeri, ma migliora anche notevolmente l’efficienza della flotta di Virgin Atlantic e contribuisce al loro percorso di sostenibilità. Ci auguriamo di poter continuare questa collaborazione fluida e di successo per molti anni a venire”.

“L’A330neo è dotato della pluripremiata cabina Airspace, che offre ai passeggeri un’esperienza unica, un elevato livello di comfort, atmosfera e design. Ciò include più spazio individuale, cappelliere più ampie, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività a bordo.

Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 è in grado di volare per 7.200 nm / 13.300 km senza sosta. Alla fine di giugno 2024, la Famiglia A330 aveva accumulato 1.798 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo, inclusi 319 A330neo da 30 clienti.

Come tutti gli aeromobili Airbus, la famiglia A330 è già in grado di operare con fino al 50% di SAF. Il produttore punta a far sì che i suoi aerei abbiano una capacità fino a 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

Airbus e i suoi partner investono nel fondo finanziario Sustainable Aviation Fuel

Airbus, Air France-KLM Group, Associated Energy Group, LLC, BNP Paribas, Burnham Sterling, Mitsubishi HC Capital Inc. e Qantas Airways Limited hanno co-investito in un Sustainable Aviation Fuel (SAF) financing fund per accelerare la produzione di SAF.

I partner aziendali hanno collaborato con l’investment manager Burnham Sterling Asset Management per stabilire un Sustainable Aviation Fuel Financing Alliance (SAFFA) investment fund di cui Airbus è l’Anchor Investor. L’impegno dei sette partner ammonta complessivamente a circa 200 milioni di dollari.

Ciascun partner apporta esperienza e competenza al fondo, con l’ambizione di accelerare la disponibilità di SAF, investendo principalmente in progetti di produzione di SAF tecnologicamente maturi utilizzando, ad esempio, materie prime basate sui rifiuti. Gli investimenti saranno diversificati tra i vari percorsi produttivi dei SAF e anche per regione.

Ciascun partner potrà quindi stipulare contratti prioritari per garantire i prelievi di SAF dai vari progetti in cui SAFFA investirà, per i volumi assegnati. SAFFA si sta concentrando sui SAF idonei alla certificazione RefuelEU Aviation o CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

SAFFA ha effettuato il suo primo investimento in Crysalis Biosciences, una società tecnologica impegnata nel rinnovamento delle infrastrutture di produzione chimica degli Stati Uniti con tecnologie innovative per la produzione di combustibili e prodotti chimici.

I recenti successi dell’azienda includono l’acquisizione e la ristrutturazione della Monarch facility, un ethanol plan situato a Sauget, Illinois, USA, che è stato chiuso nel 2019. A partire dal primo trimestre 2024, l’impianto ha completato gli aggiornamenti e ha ricevuto le necessarie misure ambientali autorizzazioni per riprendere le attività con l’obiettivo di produrre SAF e prodotti biochimici a bassa intensità di carbonio.

Berniq Airways ordina sei aeromobili della Famiglia A320neo per sostenere la crescita

Berniq Airways ha effettuato un ordine fermo con Airbus per sei aeromobili della famiglia A320neo. La compagnia aerea opera già sei A320 e intende sviluppare ulteriormente le sue rotte regionali e internazionali con ulteriori aeromobili della Famiglia A320neo.

Waseem Ezzway, Presidente di Berniq Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea in Libia a ordinare l’avanzato aeromobile della Famiglia A320neo. Questo investimento significativo segna un nuovo capitolo per Berniq Airways mentre continuiamo a essere all’avanguardia nella modernizzazione della nostra flotta e migliorare la nostra offerta di servizi”.

Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales of the Commercial Aircraft business, ha dichiarato: “È un piacere vedere Berniq Airways espandere la sua flotta con i migliori aerei a corridoio singolo del mondo. La famiglia A320neo consentirà a Berniq Airways di offrire ai propri clienti un comfort senza precedenti offrendo alla compagnia aerea eccezionali vantaggi economici”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)