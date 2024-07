Air Thaiti ordina ulteriori quattro ATR 72-600 e rinnova il Global Maintenance Agreement

ATR ha annunciato la firma di un ordine per quattro velivoli ATR 72-600 con Air Tahiti, insieme a un eight-year Global Maintenance Agreement (GMA). Le consegne sono previste tra il 2025 e il 2028, evidenziando la visione a lungo termine di Air Tahiti e la fiducia nei prodotti ATR per connettere e servire le comunità dell’arcipelago in modo responsabile.

In qualità di utilizzatore dedicato di aerei ATR da quasi 40 anni, Air Tahiti ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire connettività essenziale alle comunità di Tahiti e delle sue isole. La compagnia aerea attualmente opera una flotta di 11 aeromobili, composta da nove ATR 72-600 e due ATR 42-600. L’introduzione di questi nuovi aeromobili consentirà ad Air Tahiti di migliorare sia la frequenza che la capacità dei voli, migliorando ulteriormente la propria offerta di servizi e l’esperienza dei passeggeri.

Il GMA, pay-by-the-hour maintenance package, rinnovato per otto anni, sfrutterà l’esperienza di ATR sia come produttore di aeromobili che come fornitore di servizi per ottimizzare ulteriormente le operazioni, migliorare le prestazioni e razionalizzare i costi. In base a questo accordo globale, ATR fornirà repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units, garantendo che Air Tahiti mantenga i più alti standard di affidabilità ed efficienza.

Edouard Wong Fat, Air Tahiti’s Chief Executive Officer, ha sottolineato: “Air Tahiti è stata una pietra miliare a Tahiti e nelle sue isole per più di 65 anni, facilitando non solo i viaggi ma una migliore qualità della vita. Garantendo alle nostre comunità un facile accesso ai servizi essenziali beni, servizi ed esperienze culturali, abbiamo anche contribuito a rilanciare l’economia e il turismo locali. La flotta ATR è stata fondamentale in questi sforzi e continuerà a consentirci di offrire una connettività affidabile e responsabile”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha sottolineato: “La continua fiducia di Air Tahiti, guadagnata nel corso di molti anni, è una testimonianza del nostro impegno nel fornire gli aerei regionali più efficienti, confortevoli e a basse emissioni. Nella Polinesia francese, dove i servizi aerei sono particolarmente vitali, i nostri aerei, che emettono il 45% in meno di CO2 rispetto ai jet regionali di dimensioni simili, sono ideali per viaggi responsabili. Questa regione, con il volo ATR più breve e uno dei più lunghi, sottolinea l’importanza della nostra missione ATR, ci concentriamo sul sostegno alla mobilità regionale a prezzi accessibili, allineandoci al tempo stesso agli obiettivi di sostenibilità”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)