Air France inaugura una nuova esperienza per i passeggeri La Première in transito a Paris-Charles de Gaulle

Il 23 luglio 2024 Air France ha inaugurato un nuovo eccezionale airport journey a Paris-Charles de Gaulle per i suoi clienti La Première.

“A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, di cui Air France è partner ufficiale, la compagnia aerea continua a migliorare la sua offerta La Première con la creazione di una nuova check-in lobby e airport suites.

All’arrivo in aeroporto, ogni ospite La Première viene accolto calorosamente da un concierge dedicato che si occupa prontamente dei suoi bagagli. Gli ospiti vengono quindi guidati verso un’esclusiva lobby per il check-in di nuova creazione, che segna il primo passo nel loro viaggio personalizzato attraverso l’aeroporto. Qui, un attento team di Air France gestisce tutte le procedure relative alla partenza, dal check-in all’assistenza per i bagagli. Quest’area, arredata con 15 posti a sedere e due lounge private, garantisce una maggiore privacy agli ospiti. La check-in lobby è riservata anche ai passeggeri La Première in arrivo all’aeroporto. I clienti hanno la possibilità di rilassarsi dopo il volo, avvalersi delle docce se lo desiderano e recuperare il bagaglio registrato.

Agendo come un rifugio tranquillo nel vivace ambiente aeroportuale, questa lobby incarna l’eleganza e la raffinatezza francese. Realizzata meticolosamente dagli esperti di Air France in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, il suo design combina perfettamente spazi individualizzati, preservando un senso generale di espansività. Decorata in una tavolozza di bianco e grigio accentata con tocchi di rosso, la lobby vanta abbondante luce naturale e mette in mostra arredi di rinomati designer francesi come Pierre Paulin e Christophe Pillet”, afferma Air France.

“Una volta concluse le formalità, ogni ospite viene accompagnato alla lounge La Première attraverso un esclusivo passaggio privato dotato di un checkpoint di sicurezza dedicato. Lungo questo percorso, una serie di immagini che ritraggono l’iconico cavalluccio marino alato della compagnia aerea immergono gli ospiti nel mondo distintivo La Première, fungendo da accompagnamento durante il loro viaggio.

Realizzata dall’architetto Didier Lefort, la lounge Air France La Première incarna l’esclusività e si estende su ben 1.000 metri quadrati (10.700 piedi quadrati). Offre agli ospiti un ritiro tranquillo, con la promessa di un’esperienza straordinaria. La gastronomia è naturalmente al centro dell’attenzione, con un menu meticolosamente curato e una selezione di vini realizzata da Alain Ducasse e dal suo stimato team. Nel cuore della lounge si trova una lussuosa area spa e trattamenti di bellezza, gestita da Sisley.

Per la massima privacy prima di un viaggio o durante gli scali, i passeggeri La Première hanno ora la possibilità di prenotare suite esclusive di quasi 45 metri quadrati (quasi 500 piedi quadrati), situate adiacenti alla lounge La Première. Sono disponibili tre suite, con la possibilità di unirne due su richiesta.

All’arrivo, gli ospiti vengono guidati personalmente attraverso le opzioni e i servizi della suite da un maggiordomo dedicato. Ogni suite dispone di un ampio soggiorno, una camera con letto matrimoniale, un bagno ben arredato e un comodo patio esterno. Gli ospiti hanno l’opportunità di concedersi un menu appositamente curato realizzato da Alain Ducasse e il suo team per la lounge La Première, nonché di accedere alla rinomata spa Sisley.

In linea con lo stile architettonico della check-in hall e della lounge La Première, le suite incarnano una variazione di privacy. Ogni suite vanta un proprio carattere distinto, meticolosamente curato attraverso un arredamento progettato con cura. Air France ha selezionato meticolosamente esempi iconici del design francese.

Questo nuovo viaggio in aeroporto e l’accesso alla lounge La Première sono inclusi nel servizio La Première di Air France. Le suite aeroportuali sono offerte come optional a partire da 800 euro”, prosegue Air France.

“Durante la stagione invernale 2024-2025 Air France svelerà la sua cabina La Première completamente rinnovata. Definendo un nuovo standard in termini di lunghezza, questa cabina vanterà la configurazione più lunga sul mercato, offrendo cinque finestrini ai passeggeri. Inoltre, presenterà fino a tre spazi abitativi modulari e interamente privati, arricchendo il viaggio con un’esperienza di viaggio davvero eccezionale: un sedile, una chaise longue e un letto piano. Con questa configurazione innovativa, La Première sarà estesa su un numero maggiore di aeromobili rispetto al suo attuale impiego.

A partire dall’estate 2024, le suite La Première sono disponibili su 777-300ER selezionati, con voli verso Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tokyo-Haneda e Washington“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)