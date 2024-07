Airbus: gli accordi di oggi al Farnborough Airshow riguardo la sostenibilità

Airbus annuncia una partnership con Avolon per esplorare il futuro dell’hydrogen aviation

Airbus ha annunciato una nuova partnership con l’aircraft lessor Avolon, per studiare il potenziale degli hydrogen-powered aircraft, segnando la prima collaborazione del progetto ZEROe con un lessor operativo.

Annunciato al Farnborough Airshow, Airbus e Avolon studieranno come i futuri aerei alimentati a idrogeno potrebbero essere finanziati e commercializzati e come potrebbero essere supportati dal leasing business model.

Airbus sta investendo risorse significative nell’esplorazione di come l’industria possa introdurre hydrogen-powered aircraft e come essi possano operare a terra con aeroporti e compagnie aeree. Lo sviluppo di un hydrogen ecosystem sostenibile è un fattore chiave per raggiungere l’obiettivo del settore di raggiungere emissioni prossime allo zero.

Paul Geaney, Presidente e Chief Commercial Officer di Avolon, ha commentato: “L’adesione al progetto ZEROe rappresenta un altro passo nel percorso di sostenibilità di Avolon e non vediamo l’ora di consolidare la nostra partnership di lunga data con Airbus per considerare come verrà finanziata e commercializzata la prossima generazione di aeromobili. Ci vorrà un ampio ecosistema di contributori per superare le sfide dell’hydrogen powered commercial flight e Airbus sta svolgendo un ruolo cruciale nel riunire i partner. Mentre continuiamo a concentrarci sul supportare i nostri clienti nella modernizzazione delle loro flotte con aerei a basse emissioni, è anche fondamentale guardare oltre a ciò che può guidare ulteriormente la decarbonizzazione del nostro settore”.

Glenn Llewellyn, Airbus Vice President ZEROe Project, ha dichiarato: “C’è un valore reale nel riunire gli attori del settore per aiutare a risolvere le sfide che l’aviazione deve affrontare. Sappiamo che non possiamo risolvere il problema della decarbonizzazione da soli e accogliamo con favore l’esperienza e la leadership mondiale di Avolon nell’aircraft leasing business. Lavorare insieme per considerare come la transizione può essere commercializzata e finanziata per i clienti delle compagnie aeree è fondamentale per il successo”.

Airbus promuoverà la produzione di sustainable aviation fuel attraverso l’investimento in LanzaJet

Airbus sta investendo in LanzaJet, azienda e produttore leader di tecnologie per carburanti sostenibili, in linea con la sua ambizione di fungere da catalizzatore per lo sviluppo globale di sustainable aviation fuel (SAF).

Questo investimento supporterà lo sviluppo del percorso Alcohol-to-Jet (ATJ), un passo importante necessario per produrre SAF su larga scala, consentendo a LanzaJet di espandere ulteriormente le proprie capacità e di adattare la sua Ethanol to Sustainable Aviation Fuel (SAF) process technology proprietaria.

“I SAF sono una delle leve più importanti a disposizione per decarbonizzare l’aviazione, ma la loro produzione è ancora limitata. La nostra partnership con LanzaJet dimostra l’impegno di Airbus a collaborare con i principali fornitori di tecnologie energetiche per esplorare percorsi di produzione innovativi e scalare i SAF”, ha affermato Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer, Airbus. “Questa importante partnership con LanzaJet sottolinea l’importanza delle nuove tecnologie e della cross-sector collaboration per raggiungere net-zero CO2 emissions entro il 2050”.

“LanzaJet ha intenzionalmente sviluppato un portafoglio diversificato di investitori strategici costituito da aziende leader a livello globale per garantire di avere l’ecosistema necessario per ampliare il settore dei SAF”, ha affermato Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer of LanzaJet. “Questo importante investimento da parte di Airbus sostiene la crescita della nostra azienda, consentendo a LanzaJet di ampliare la produzione e l’implementazione di SAF, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’aviazione e sviluppare un’industria più sostenibile”.

La tecnologia di LanzaJet utilizza etanolo a basse emissioni di carbonio per creare SAF che riduce le emissioni di gas serra di oltre il 70% rispetto ai combustibili fossili in base al ciclo di vita e può ridurre ulteriormente le emissioni con una suite di carbon reduction technologies. Il SAF prodotto attraverso la tecnologia ATJ di LanzaJet è un carburante drop-in approvato compatibile con i motori aeronautici esistenti e le infrastrutture associate.

LanzaJet sta attualmente avviando la prima produzione su scala commerciale al mondo di ethanol-to-SAF presso LanzaJet Freedom Pines Fuels. Situato negli Stati Uniti, l’impianto produrrà SAF e diesel rinnovabile da etanolo sostenibile e a basse emissioni di carbonio e funge da modello per espandere la produzione di SAF. Con progetti in 25 paesi e 5 continenti, LanzaJet sta lavorando per espandere l’ethanol-to-jet a livello globale e collaborando con attori chiave lungo la catena del valore SAF.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)