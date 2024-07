Gli Aerospace Technology Leaders chiedono di espandere la ricerca sulle non-CO2 Emissions

I Chief Technology Officer di Airbus, Boeing, Dassault, GE Aerospace, Rolls-Royce, RTX e Safran si sono riuniti al Farnborough Airshow per sostenere i programmi di ricerca governativi che migliorano la comprensione scientifica degli aviation non-CO2 effects, come contrails, ossidi di azoto (NOx), zolfo, aerosol e fuliggine.

Mentre l’industria lavora attivamente per migliorare la comprensione delle non-CO2 emissions in collaborazione con istituti di ricerca, università e altre parti interessate, la coalizione ha rilasciato una dichiarazione congiunta in un appello unificato per maggiori finanziamenti alla ricerca, per sviluppare la scienza necessaria a sostenere le scelte tecnologiche, le strategie operative e le decisioni politiche.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)