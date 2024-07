News Brevi – 24.07.2024

PITCH BLACK 2024: PILOTA ITALIANO SI EIETTA, E’ IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE – L’Aeronautica Militare informa: “Un velivolo EFA 2000 dell’Aeronautica Militare, nel corso di un volo addestrativo sui cieli del Northern Territory (Australia), è precipitato al suolo per cause al momento non note. Il pilota si è prontamente eiettato. È in buone condizioni di salute e sta ultimando gli accertamenti medici presso una struttura ospedaliera. Nessun danno ulteriore è stato registrato” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO HH-139B SU NAVE COSTA SMERALDA – Durante la notte un elicottero HH-139B dell’82° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Trapani è decollato per soccorrere un uomo colto da malore a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, a 240 Km dalle coste Siciliane, in pieno Mar Tirreno Meridionale. La richiesta di missione MEDEVAC (Medical Evacuation) è stata attivata dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) su richiesta del MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) della Capitaneria di Porto di Palermo. L’elicottero è decollato all’una di notte e dopo 40 minuti di navigazione, ha raggiunto la nave e iniziato le operazioni di soccorso. L’equipaggio ha calato l’aerosoccorritore e la barella sul ponte della nave, soccorrendo il paziente in collaborazione col medico di bordo. Una volta messo in sicurezza sulla barella, il paziente e l’aerosoccorritore sono stati recuperati dall’operatore di bordo all’interno dell’elicottero. Con un verricello successivo, l’aerosoccorritore ha recuperato dalla nave il medico e la figlia del paziente, completando tutte le operazioni in sicurezza in un totale di circa 40 minuti. L’equipaggio ha lasciato la zona di intervento alle ore 2:20 e si è diretto all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove ha affidato il paziente alle cure del servizio medico, completando le operazioni in due ore di volo. L’elicottero è successivamente rientrato presso la base aerea di Trapani, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale. L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito proprio su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP “APPROVED OTA” CON BRAGANZA – Ryanair ha annunciato la sua nuova partnership “Approved OTA” con Braganza – la società madre della OTA nordeuropea Ticket e del tour operator Escapeaway – che sarà ora autorizzata a vendere i voli a basso costo di Ryanair come parte dei propri pacchetti vacanza. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership “Approved OTA” con Braganza e le sue OTA controllate, Ticket ed Escapeaway, che consentirà ai loro clienti di prenotare i voli low-cost di Ryanair come parte di un pacchetto, con la garanzia della piena trasparenza dei prezzi e l’accesso alla loro prenotazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Braganza, in particolare con le sue OTA sussidiarie, Ticket ed Escapeaway, negli anni a venire e di portare i loro clienti a bordo del nostro network leader di mercato Ryanair”. Il CEO di Braganza, Per G Braathen, ha dichiarato: “Sono molto lieto di poter includere la più grande compagnia aerea europea Ryanair nella nostra offerta attraverso Ticket, Solfaktor ed Escapeaway”.

SITA MIGLIORA LA GESTIONE DEI BAGAGLI ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI SAN FRANCISCO – SITA, fornitore globale di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, ha annunciato il completamento dei test di consegna delle sue moderne unità Swift Drop Self-Bag Drop (SBD) nella nuova sede di Alaska Airlines nel Terminal 1 Harvey Milk all’interno dell’aeroporto internazionale di San Francisco (SFO). Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia di gestione dei passeggeri, che porterà a migliorare l’esperienza aeroportuale per milioni di viaggiatori. A seguito di un progetto di trasferimento di due anni dal Terminal 2 al nuovo Terminal 1 per Alaska Airlines, questa operazione supporterà la gestione dei passeggeri dello scalo. La soluzione di SITA rappresenta la prima postazione self-bag conforme alle norme ADA (Americans with Disabilities Act) per gli agenti negli Stati Uniti, stabilendo un nuovo standard per l’accessibilità nella tecnologia aeroportuale.

SOPRALLUOGO DEI VERTICI ENAC AL CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DI VIALE CASTRO PRETORIO – l’Enac informa: “Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta e il Direttore Centrale Risorse Umane, Economiche e Benessere Organizzativo Maria Elena Taormina, accompagnati dal Responsabile Unico del Progetto arch. Ferdinando Lombardi, in visita al cantiere dei lavori di ristrutturazione del palazzo Enac, in Viale Castro Pretorio, iniziati nel luglio 2023 dall’impresa Fidea Srl e che si prevede siano ultimati nell’aprile 2025, con la consegna periodica, a partire dal prossimo ottobre, di piani prontamente utilizzabili per l’allocazione di uffici. La sfida dell’Enac è quella di ammodernare la sede principale dell’Autorità, realizzando un edificio che, concretamente, sia il simbolo della riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, in una moderna concezione degli spazi lavorativi e, soprattutto, garantendo l’efficientamento energetico dell’immobile con la certificazione LEED, standard mondiale per le costruzioni eco-compatibili. L’Enac è impegnato su più fronti con progetti che, a partire dalla propria sede, contribuiranno, su una scala molto più ampia, a ridurre l’impatto ambientale, con un nuovo approccio culturale: sostenibile, resiliente ed intermodale”.

BRITISH AIRWAYS INVESTE 21 MILIONI DI STERLINE IN UN FONDO PER 200 ASPIRANTI PILOTI – British Airways ha annunciato un investimento di 21 milioni di sterline per dare a un massimo di 200 potenziali piloti la possibilità di seguire il loro sogno di volare per una compagnia aerea commerciale, senza la preoccupazione di autofinanziare il costo di formazione di 100.000 sterline, aprendo così le porte a più persone che mai. “La Speedbird Pilot Academy mira ad attrarre i migliori talenti per la futura generazione di piloti, promuovendo al contempo la mobilità sociale e la diversità all’interno della comunità dei piloti della compagnia aerea. La compagnia aerea collabora con gruppi della comunità per incoraggiare i candidati che in precedenza potrebbero essere stati scoraggiati dal presentare domanda a causa dei costi. Lanciata lo scorso anno e aperta ogni anno alle richieste, l’Accademia sta già formando 100 futuri piloti British Airways, che sono riusciti a sconfiggere la concorrenza di oltre 20.000 candidati e a farsi pagare il costo delle lezioni dalla compagnia aerea. Erano disponibili finanziamenti per i primi 100 posti del 2025 programme, che ora sono stati aumentati a 200. Sono necessari due anni per completare la formazione e diventare un Primo Ufficiale qualificato presso la compagnia aerea. British Airways impiega attualmente circa 4.000 piloti. British Airways ha dato l’annuncio durante la presenza della compagnia aerea al Farnborough International Airshow, dove espone un nuovo aereo A320neo completo di nuovi interni. L’aereo è volato allo spettacolo alimentato per oltre il 35% da SAF”, afferma British Airways. Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso della Speedbird Pilot Academy e dell’opportunità che offre agli individui di talento che hanno avuto l’ambizione di una vita di diventare un pilota di linea commerciale, ma forse hanno trovato difficile finanziare autonomamente la propria formazione. Lo standard dei candidati che vediamo per questo programma è costantemente elevato, quindi, come parte del nostro impegno volto ad attrarre i migliori candidati da tutta la società, abbiamo aumentato il gruppo nel 2025 per dare a quante più persone possibile la possibilità di realizzare il proprio sogno”.

AMERICAN AIRLINES DIVENTA LA PRIMA US AIRLINE A LANCIARE AUTOMATED TAG PER MOBILITY DEVICES – American Airlines è la prima compagnia aerea statunitense a lanciare un automated tag for mobility devices, parte di un impegno costante per migliorare il wheelchair and mobility device handling attraverso la sua rete. Sviluppati internamente dal team Technology di American, i tag sono attualmente utilizzati negli aeroporti in cui operano American e i suoi partner regionali. “American è impegnata a migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti che utilizzano wheelchairs and mobility devices”, afferma Julie Rath, American’s Senior Vice President of Airports, Reservations and Service Recovery. “Semplificare il check-in and tagging processè uno sforzo leader del settore che ci aiuterà a migliorare ulteriormente il modo in cui gestiamo le wheelchairs per i nostri clienti, che ci affidano il trasporto dei loro dispositivi durante il viaggio”. Nuovi tag automatizzati, che sostituiscono i precedenti tag manuali, presentano dati specifici del cliente e del dispositivo come itinerari, punti di consegna, peso del dispositivo, tipo di batteria e numero di articoli rimossi e caricati a bordo. Queste informazioni aggiuntive garantiranno informazioni più accurate e coerenti per i membri del team che gestiscono i dispositivi e forniranno una migliore visibilità dei dispositivi durante i viaggi dei clienti. L’automazione consente inoltre di condividere più facilmente le informazioni del dispositivo tra le applicazioni dei membri del team in prima linea, garantendo che i membri del team abbiano le informazioni giuste al momento giusto. American ha lanciato numerosi miglioramenti in tutta la sua attività per offrire un’esperienza di viaggio positiva e più fluida ai clienti con wheelchairs and mobility devices. Queste azioni hanno aiutato American a migliorare la gestione di questi dispositivi.

SAAB: NUOVO LARGE ORDER PER DEFENSE EQUIPMENT – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine per una serie di efence systems and equipment dal governo di un paese occidentale. Il valore dell’ordine è di circa 6,6 miliardi di corone svedesi, con consegne previste nel 2027-2028. L’ordine comprende sistemi e equipaggiamenti delle business areas Dynamics and Surveillance di Saab. A causa della natura del settore, non verranno fornite ulteriori informazioni relative a questo ordine o al cliente”.

AEROPORTO DI CATANIA: SCALO RIAPERTO IERI SERA – SAC informa: “SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che l’Unità di crisi ha disposto la riapertura totale e completa dello scalo a partire dalle ore 20.00 locali di ieri. In stretta collaborazione con le compagnie aeree e tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di scalo, SAC confida nel ripristino di tutti i servizi e dei regolari collegamenti aerei nel più breve tempo possibile”.

NUOVA NOMINA PER JEBLUE AIRWAYS – JetBlue Airways Corp. ha annunciato la nomina di Eileen McCarthy come prossimo general counsel and corporate secretary della compagnia, a partire dal 5 agosto 2024. McCarthy supervisionerà i legal, ethics and compliance, ESG and sustainability efforts, nonché gestirà il rapporto della compagnia con il suo board of directors. Riporterà a Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer. Succede a Brandon Nelson, leader di lunga data nel team legale di JetBlue dal 2005, che ricopre il ruolo di general counsel and corporate secretary dal 2018.

RYANAIR CELEBRA 35 MILIONI DI PASSEGGERI A LONDON LUTON – Ryanair ha celebrato oltre 35 milioni di passeggeri attraverso London Luton Airport. Ryanair è stata la prima compagnia aerea low cost ad operare all’aeroporto di London Luton, a partire dal suo primo volo dall’aeroporto di Dublino nel 1986. Ryanair ora opera 29 rotte da/per London Luton, collegando 10 paesi in tutta Europa con i suoi 7 aerei basati nell’aeroporto. Quest’estate Ryanair opera il suo programma più ampio di sempre da/per London Luton, con oltre 300 voli settimanali su 29 rotte, incluse 2 nuove rotte per Palma di Maiorca e Treviso.

QANTAS SI UNISCE ALLA NUOVA ALLEANZA PER ACCELERARE LA FORNITURA GLOBALE DI SAF – Qantas ha aderito ad un’alleanza tra compagnie aeree, un produttore di aeromobili e società energetiche e finanziarie per contribuire ad accelerare la produzione globale di biocarburante per l’aviazione. Il Sustainable Aviation Fuel Financing Alliance (SAFFA) fund è stato costituito con l’investitore principale Airbus, nonché Air France-KLM, Mitsubishi HC Capital Inc., BNP Paribas, Associated Energy Group e Burnham Sterling Asset Management (come gestore del fondo). I partner iniziali si sono impegnati per circa 200 milioni di dollari, con Qantas che inizialmente si è impegnata a impegnare 50 milioni di dollari (75 milioni di dollari australiani1) dal suo Fondo per il clima, che è stato istituito nel 2023 e comprende la Sustainable Aviation Fuel (SAF) partnership con Airbus. Attraverso SAFFA, i partner investiranno in progetti di sviluppo della tecnologia SAF, con un focus iniziale sulle opportunità di riutilizzo delle infrastrutture esistenti. Gli investimenti saranno inizialmente concentrati negli Stati Uniti, ma col tempo si prevede che saranno diversificati tra vari percorsi e regioni di produzione di SAF.

IL COMITATO PARALIMPICO SPAGNOLO VIAGGERA’ CON IBERIA AI GIOCHI DI PARIGI 2024 – Iberia è sponsor della squadra paralimpica spagnola per i Giochi di Parigi 2024, grazie al rinnovo dell’accordo firmato presso la sede di Iberia a Madrid. Il presidente di Iberia, Marco Sansavini, e il presidente del Comitato Paralimpico spagnolo, Miguel Carballeda, hanno ratificato l’accordo con il quale la compagnia aerea faciliterà i trasferimenti degli atleti e del resto dei membri della delegazione nei loro viaggi alle Paralimpiadi. Questa delegazione sarà composta da circa 300 persone tra atleti, allenatori, medici, fisioterapisti e personale di supporto. Il grande evento paralimpico si terrà tra il 28 agosto e l’8 settembre negli stessi luoghi e strutture di quello olimpico, a solo un paio di settimane dalla sua chiusura. La storia tra Iberia e il Comitato Paralimpico Spagnolo celebra ormai 28 anni. Da allora, la compagnia aerea ha trasportato la delegazione paralimpica ad ogni edizione dei Giochi.

IL PIPISTREL VELIS ELECTRO SARA’ ESPOSTO ALLO SMITHSONIAN’S NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM – Textron eAviation Inc., una società Textron Inc., ha annunciato che presterà un Pipistrel Velis Electro allo Smithsonian’s National Air and Space Museum. Il Velis Electro, prodotto da Pipistrel, parte del business segment Textron eAviation, è il primo velivolo type certified electric powered aircraft al mondo, avendo ricevuto la certificazione EASA nel 2020 e la light-sport aircraft airworthiness (LSA) exemption dalla Federal Aviation Administration (FAA) nel marzo 2024. Il Velis Electro, in prestito per i prossimi tre anni, sarà esposto in una prossima mostra presso la sede del Museo a Washington, D.C. “Celebriamo l’impegno del National Air and Space Museum nel dare forma al futuro dell’aviazione attraverso collaborazioni innovative e iniziative educative”, ha affermato Kriya Shortt, Presidente e CEO di Textron eAviation. “Questo contributo rappresenta un’importante pietra miliare nella promozione attiva della tecnologia aeronautica sostenibile per educare la prossima generazione di aviatori”. Il Pipistrel Velis Electro sarà esposto al National Air and Space Museum dello Smithsonian il prossimo anno.

LOCKHEED MARTIN E LUFTHANSA TECHNIK ESPANDONO LA LORO COLLABORAZIONE – Lockheed Martin e Lufthansa Technik hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) di collaborazione a Farnborough International Airshow. Intervenendo all’evento della firma, Michael Williamson, presidente di Lockheed Martin International, ha dichiarato: “Il protocollo d’intesa di oggi riunisce le competenze di due leader mondiali dell’aviazione. Sono entusiasta del potenziale che questa cooperazione racchiude, permettendoci di fornire una gamma di soluzioni di sostenibilità convenienti e di alta qualità ai nostri clienti internazionali. Questo passo riafferma il nostro impegno a collaborare con l’industria europea per migliorare la resilienza della base industriale della difesa”. Il dottor William Willms, chief financial officer of Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della nostra futura più stretta collaborazione con Lockheed Martin, un’azienda leader nel settore della difesa. Sono fermamente convinto che possiamo ottenere molto insieme perché i nostri modi di pensare sono molto simili. Lufthansa Technik è sinonimo di disponibilità di aeromobili in tutto il mondo, quindi la nostra rete internazionale è un importante fattore di successo in questa cooperazione”.

LUFTHANSA TECHNIK: TOTAL COMPONENT SUPPORT PER VIETJET – Vietjet, la nuova compagnia aerea in Vietnam, ha stipulato un exclusive Total Component Support (TCS) con Lufthansa Technik. La cerimonia della firma dell’accordo si è svolta al Farnborough International Airshow nel Regno Unito, segnando una pietra miliare significativa nella partnership di lunga data tra le due società. Questo accordo pluriennale globale per 184 aeromobili della famiglia Airbus A320 e 9 aeromobili Airbus A330 comprende extensive component services per la flotta in crescita di Vietjet, garantendo l’eccellenza operativa della compagnia aerea e i più elevati standard di manutenzione a partire da ottobre 2024. “Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Vietjet attraverso questo importante accordo TCS”, ha affermato Johanna Koch, Vice President Corporate Sales Southeast Asia and Indian Subcontinent, Lufthansa Technik. “Il nostro rapporto, costruito sulla fiducia e sul rispetto reciproco negli ultimi dieci anni, è stato determinante nel raggiungimento di questo traguardo. Siamo grati che Vietjet ci abbia scelto ancora una volta come partner di fiducia per accompagnare la compagnia aerea nel suo percorso di crescita futuro”. Michael Hickey, Chief Operating Officer di Vietjet, ha commentato: “Abbiamo una partnership di successo con Lufthansa Technik dal 2014. Apprezziamo molto la competenza globale e i servizi MRO avanzati del fornitore tedesco, rinomato per il suo impegno verso gli standard più elevati a livello mondiale. L’accordo riflette anche la nostra visione strategica volta a migliorare l’affidabilità e le prestazioni della nostra flotta e siamo pronti a raggiungere nuovi traguardi in termini di efficienza operativa”.

LOCKHEED MARTIN INTEGRA LA SPAGNA NELLA SPY-7 SUPPLY CHAIN – Lockheed Martin ha assegnato a Indra, Escribano Mechanical and Engineering e ICM (Integral de Conexión y Montajes, S.L.) purchase orders per AN/SPY-7(V)2 components sulla F-110 frigate. Nell’ambito dell’impegno di Lockheed Martin volto ad espandere la propria catena di fornitura internazionale, questi ordini di acquisto mirano a integrare la Spagna nella global SPY-7 supply chain dell’azienda, migliorando la resilienza ed espandendo la capacità produttiva.

LOCKHEED MARTIN PRESENTA UN’INNOVAZIONE PER LO SNIPER® TARGETING POD – Un’innovazione di Lockheed Martin fornirà un’interoperabilità senza precedenti agli F-35 Lightning II e F-16, ai ground-based HIMARS e alla MLRS family of munitions. Gli ingegneri Lockheed Martin stanno trasformando lo Sniper® targeting pod, un punto fermo sui caccia di quarta generazione in tutto il mondo, in un nodo di comunicazione e calcolo all’avanguardia per consentire il comando e il controllo congiunti di tutti i domini. Sebbene l’F-35 sia dotato di interoperabilità, due miglioramenti tecnici in questo nuovo Sniper Networked Targeting Pod manterranno sincronizzati i caccia di quarta generazione e altre piattaforme legacy. Lockheed Martin ha dimostrato l’interoperabilità attraverso una serie di test e dimostrazioni in corso.

BELL TEXTRON CONSEGNA LE CONSEGNE DEI BELL 505 ALLA GIORDANIA – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc, annuncia la consegna con successo dei restanti cinque velivoli Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force (RJAF), completando i 10 Bell 505 in ordine. Questo traguardo significativo ha coinciso con la consegna del diploma dell’ultimo gruppo di cadetti piloti in una cerimonia tenutasi il 24 giugno 2024. “Siamo entusiasti di aver completato la consegna della Bell 505 fleet alla Royal Jordanian Air Force”, ha affermato Danny Maldonado, chief commercial officer, Bell. “Questa partnership sottolinea il nostro impegno nel fornire soluzioni di addestramento avanzate, affidabili ed efficienti ai nostri partner militari nella regione e costituisce una vera testimonianza delle capacità del Bell 505 come piattaforma di addestramento militare”. Il 6 luglio 2022 la RJAF ha firmato un accordo di acquisto per 10 elicotteri Bell 505, volto a migliorare le capacità di addestramento della RJAF. Bell ha lavorato a stretto contatto con il partner regionale, BGS Corporation Limited, per sostenere questa iniziativa con la RJAF. I primi cinque elicotteri sono stati consegnati nel novembre 2023. Il Bell 505 è un versatile aeromobile a cinque posti progettato per garantire affidabilità ed efficienza, dotato della tecnologia più recente per soddisfare le esigenze del moderno addestramento al volo.