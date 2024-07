Il nuovo E-Freighter di Embraer ottiene la Type Certification

L’ultimo velivolo di Embraer, il 190F E-Freighter, passenger to full cargo conversion, è stato certificato dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC).

“L’aereo, che ha fatto il suo debutto pubblico questa settimana al Farnborough Air Show, è stato sviluppato per colmare una lacuna nell’air cargo market e per sostituire i vecchi modelli meno efficienti.

L’E-Freighter riceverà la certificazione EASA e FAA entro la fine dell’anno e quella per il Cargo Loading System poco dopo.

L’E190F, che ha effettuato il suo primo volo all’inizio di quest’anno, è un aereo passeggeri convertito in operazioni cargo e sarà conosciuto come E-Freighter. L’E190F è stato lanciato nel 2022 per soddisfare le mutevoli esigenze dell’e-commerce e del commercio moderno, che richiedono consegne rapide e operazioni decentralizzate”, afferma Embraer.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “L’E-Freighter segna il primo passo di Embraer nel mercato cargo. Dopo aver celebrato il primo volo in aprile, è un ulteriore stimolo ricevere ora la certificazione di tipo per il nostro nuovo programma. L’aereo è stato accolto molto bene questa settimana dai potenziali clienti che hanno visto il nostro E-Freighter per la prima volta a Farnborough. Questo è un segmento che ha un enorme potenziale e dà una nuova vita ai primi E-Jet che stanno entrando proprio ora nella tipica fase di sostituzione”.

“Siamo molto soddisfatti della certificazione ANAC per l’E-Freighter. Questo importante passo dimostra che Embraer possiede le competenze di ingegneria e MRO necessarie per presentare prodotti e servizi eccezionali per i nostri clienti. Siamo pronti a supportare gli operatori interessati ad espandere la loro attività nel mercato cargo con il miglior servizio della categoria”, afferma Carlos Naufel, CEO and President, Embraer Services & Support

“Gli E-Jets converted to freighters avranno oltre il 40% in più di capacità di volume, tre volte il range dei large cargo turboprops e costi operativi fino al 30% inferiori rispetto ai narrowbody più grandi. Se si combina la capacità sotto il pavimento e nel main deck, il maximum structural payload è di 13.500 kg per l’E190F“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)