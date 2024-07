Air France-KLM Group riporta i risultati del secondo trimestre 2024

Air France-KLM Group ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2024.

La capacità del Gruppo è aumentata del 4,1% rispetto allo scorso anno, con un load factor dell’88%

Group revenues pari a 7,9 miliardi di euro, in crescita del 4,3% rispetto allo scorso anno.

Operating result pari a 513 milioni di euro, con margine operativo del 6,5%. I Giochi Olimpici incidono per 40 milioni di euro.

Half-Year Recurring adjusted operating free cash flow positivo per 134 milioni di euro.

Benjamin Smith, Group CEO, ha dichiarato: “Il secondo trimestre 2024 ha confermato un contesto sempre più difficile per l’aviazione, con l’aumento dei prezzi del carburante e una continua pressione sui costi. In questo contesto, KLM e Transavia hanno registrato una performance stabile ma fiacca, mentre Air France è stata inoltre influenzata da eventi eccezionali, tra cui l’effetto negativo dei Giochi Olimpici di giugno. Il Gruppo ha già adottato misure forti per adattarsi a questa situazione, incluso un congelamento delle assunzioni e ulteriori tagli ai costi. Il Gruppo sta preservando i suoi importanti investimenti per rinnovare la propria flotta, che costituisce una leva strategica per migliorare le nostre performance finanziarie e ambientali. Andando avanti, continueremo a farlo, eseguendo la nostra strategia e implementando il nostro piano di trasformazione. Il nostro modello di business è solido e resiliente e rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi a medio e lungo termine, in particolare sfruttando i nostri forti assets e la posizione competitiva unica”.

“Nel secondo trimestre 2024 Air France-KLM ha accolto 25,7 milioni di passeggeri, pari a una crescita del 4,4% rispetto allo scorso anno. Poiché la capacità è aumentata del 4,1% e il traffico è cresciuto del 4,1%, il load factor è rimasto stabile rispetto allo scorso anno, all’88%.

I Group passenger unit revenue per ASK sono aumentati del +0,2% a valuta costante rispetto al precedente anno, nonostante il minor traffico internazionale in entrata verso Parigi a seguito dei Giochi Olimpici.

Il risultato operativo è stato inferiore di 220 milioni di euro rispetto allo scorso anno, attestandosi a 513 milioni di euro, ed è stato principalmente influenzato da un aumento degli ex fuel unit costs (109 milioni di euro), da un aumento dei costi del carburante (73 milioni di euro) e da un decremento delle cargo unit revenues (21 milioni di euro).

Air France-KLM Group prevede che la sua capacità in Available Seat Kilometers, compresa Transavia, aumenterà del 4% nel 2024 rispetto al 2023 (stima precedente: +5% rispetto al 2023).

Q3 unit cost attesi al +2% comparati con l’anno precedente.

Per l’intero anno 2024 il Gruppo prevede unit cost al +2% rispetto al 2023 (precedentemente +1% – 2% rispetto al 2023)”, afferma Air France-KLM Group.

KLM Group: risultati deludenti a causa dei costi elevati

KLM Group ha registrato una perdita operativa di 31 milioni di euro per la prima metà del 2024. Sebbene i ricavi siano stati superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i costi elevati hanno causato un ritardo nei risultati.

“Senza misure, la situazione non migliorerà. KLM valuterà quindi criticamente i propri investimenti, i risparmi sui costi e le opportunità di generare maggiori ricavi. Dopo l’estate KLM presenterà nuove misure”, afferma KLM.

“I nostri risultati sono stati inferiori alle aspettative a causa dei costi notevolmente più elevati. L’operazione era più stabile, ma la capacità non poteva ancora essere completamente utilizzata. Non è stato possibile operare completamente la flotta. Abbiamo un numero insufficiente di piloti e personale tecnico e dobbiamo affrontare lunghi tempi di consegna dei pezzi di ricambio. Nel periodo a venire, l’attenzione sarà focalizzata sul controllo dei costi e sul miglioramento della nostra performance finanziaria. Presto annunceremo ulteriori misure per l’intera azienda. Questo è un messaggio difficile ma essenziale per il futuro di KLM”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM.

“Stiamo volando di più rispetto allo scorso anno, ma i costi stanno aumentando più velocemente dei ricavi. Questo è decisamente deludente. Il margine deve migliorare. Stiamo già lavorando su iniziative per lavorare in modo più efficiente, generare maggiori ricavi e ridurre i costi. Accelereremo ed espanderemo tutto questo. Ciò significa, tra l’altro, rinviare il progetto della nuova sede di KLM. Inoltre, stiamo esaminando criticamente altri investimenti. Continueremo inoltre a ridurre la crescita del personale indiretto”, afferma Bas Brouns, CFO KLM.

“I risultati operativi per la prima metà dell’anno ammontano a -31 milioni di euro, rispetto a +129 milioni di euro nello stesso periodo del 2023. I ricavi sono stati pari a 6 miliardi di euro, rispetto a 5,6 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2023. KLM ha accolto favorevolmente quasi 16 milioni di passeggeri a bordo nella prima metà dell’anno.

Durante il secondo trimestre le operazioni sono state più stabili e i clienti hanno quindi subito meno interruzioni grazie a un pacchetto di misure operative, tra cui la disponibilità di una flotta di riserva e l’assunzione di un numero sufficiente di colleghi a livello aziendale.

KLM Group ha registrato operational results di 260 milioni di euro per il secondo trimestre 2024, con ricavi di 3,2 miliardi di euro. Il risultato è inferiore alle aspettative a causa dei costi elevati.

Per Engineering & Maintenance, i ricavi nella prima metà dell’anno sono stati superiori rispetto allo stesso periodo del 2023.

Per Cargo, la maggiore domanda di trasporto merci sostiene la ripresa dei ricavi e degli utili. Tuttavia, la ripresa è ancora sotto pressione a causa dei problemi legati alla catena di approvvigionamento globale. Al fine di stabilizzare ulteriormente la rete, è stata creata una maggiore capacità di riserva, con conseguente riduzione del fleet deployment.

Anche Transavia ha registrato ricavi in aumento nella prima metà dell’anno. Transavia è riuscita a consentire ai vacanzieri di viaggiare in modo conveniente in condizioni difficili, generando risultati positivi nel secondo trimestre. In totale, nei primi sei mesi del 2024 hanno viaggiato con Transavia quasi 4,5 milioni di passeggeri”, conclude KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM – Photo Credits: Air France-KLM)