KLM e ZeroAvia pianificano un Zero-Emission Demonstration Flight con Liquid Hydrogen

ZeroAvia e KLM Royal Dutch Airlines hanno annunciato che lavoreranno per un volo dimostrativo utilizzando gli ZeroAvia ZA2000 zero-emission, hydrogen-electric engines for large regional turboprop.

“Gli hydrogen-electric engines utilizzano l’idrogeno nelle fuel cells per generare elettricità, che viene poi utilizzata per alimentare i motori elettrici che azionano le eliche dell’aereo. L’unica emissione è vapore acqueo a bassa temperatura, pertanto gli studi stimano una riduzione fino al 90% dell’impatto climatico rispetto ai tipici voli alimentati a cherosene.

Come primo importante traguardo, le aziende mirano a condurre una dimostrazione iniziale di volo da A a B tra due aeroporti nel 2026. Oltre a identificare la coppia di aeroporti ottimale, i flussi di lavoro immediati lavoreranno verso i permessi normativi per volare e garantire la fornitura di liquid hydrogen fuel e la realizzazione delle infrastrutture di supporto per il rifornimento degli aeromobili.

Con questa collaborazione, KLM e ZeroAvia stanno fornendo la base di prove per l’adozione di voli più puliti sul network KLM. Inoltre, il progetto dimostrativo accelererà lo sviluppo di concepts of operations for hydrogen aircraft in tutta l’UE.

KLM mira a essere una compagnia aerea più sostenibile. Il sostegno a tecnologie avanzate come l’idrogeno e l’aviazione elettrica è uno dei tre pilastri per aiutare il settore dell’aviazione a decarbonizzare. Le maintenance divisions di KLM e Air France hanno già lavorato con ZeroAvia per costruire la base di conoscenze per efficaci MRO operations for hydrogen fuel cell planes”, afferma KLM.

“Le più grandi compagnie aeree del mondo stanno esplorando l’hydrogen-electric come potenziale soluzione. Non vediamo l’ora di lavorare con KLM, essendo una compagnia aerea con una storia così ricca, mentre guardiamo verso un futuro pulito per il settore”, afferma Sergey Kiselev, Chief Business Officer, ZeroAvia.

“KLM mira ad essere un pioniere nel viaggio verso un futuro più sostenibile nel settore dell’aviazione. Ecco perché supportiamo e incoraggiamo attivamente l’innovazione per guidare il cambiamento del settore. Quando si tratta del futuro dei voli a emissioni zero, KLM supporta contemporaneamente diverse tecnologie e innovazioni. Insieme ai nostri partner di settore, stiamo conducendo ricerche su electric, hydrogen, and hybrid-powered flights ed esplorando modi per accelerare questi progressi”, afferma Maarten Koopmans, Managing Director KLM Cityhopper.

“ZeroAvia ha già ampiamente testato un prototipo del suo primo motore ZA600 a bordo di un Dornier 228 nella sua base nel Regno Unito. L’azienda ha inoltre eseguito test a terra avanzati negli Stati Uniti e nel Regno Unito per le tecnologie fondamentali dello ZA2000 system, inclusi cryogenic tanks or LH2 e proprietary high-temperature PEM fuel cell and electric propulsion systems. Lo ZA2000 supporterà 80 seat regional turboprop aircraft come l’ATR 72 o il Dash 8-400“, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)