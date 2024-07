Bombardier registra una crescita su parametri chiave tra cui consegne, ricavi, servizi e redditività

Bombardier Inc. ha riportato ottimi risultati finanziari per il secondo trimestre 2024. Con una crescita significativa a due cifre anno su anno attraverso parametri chiave tra cui consegne, ricavi, servizi e redditività, l’azienda è sulla buona strada per soddisfare la guidance per l’intero anno 2024.

“L’intero team Bombardier si esibisce costantemente ad un livello estremamente elevato. Mentre l’azienda entra nel quarto anno del nostro viaggio incentrato sulla business aviation, la nostra capacità di registrare una crescita a due cifre anno su anno sottolinea il nostro modello di business mirato, la forza del nostro piano e l’incrollabile capacità di esecuzione del team”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Continuiamo a dimostrare la nostra competenza e ingegnosità uniche quando si tratta di mantenere il più solido track record del settore per la gestione della supply chain. Sono orgoglioso di aver dimostrato, più e più volte, la nostra agilità, resilienza e capacità di prosperare in tutti gli ambienti che affrontiamo, il che ci ha permesso di rimanere sulla buona strada per soddisfare la guidance per l’intero anno”.

I ricavi per il secondo trimestre 2024 sono saliti a 2,2 miliardi di dollari, in crescita del 32% su base annua, spinti da maggiori consegne di aeromobili e da un costante aumento dei ricavi dei servizi. Le consegne di aeromobili hanno raggiunto le 39 unità nel trimestre, con un aumento del 34% su base annua, ovvero dieci aeromobili in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Con le sue ottime prestazioni di consegna in questo trimestre, Bombardier ha una chiara visione per raggiungere la sua previsione per l’intero anno, compresa tra 150 e 155 aerei.

Martel ha aggiunto: “Poiché il mercato della business aviation rimane forte in tutto il mondo, siamo ben posizionati per soddisfare la domanda con la nostra impressionante gamma di prodotti e i nostri crescenti Services and Defense streams. L’attenta diversificazione del nostro portafoglio ci ha permesso di fare un importante cambiamento nel modo in cui operiamo e, mantenendo una forte attenzione alla qualità in tutti i nostri processi produttivi, siamo in grado di coltivare nuove opportunità e tracciare un chiaro percorso da seguire”.

Il services business dell’azienda ha continuato a registrare solide prestazioni, mentre rende pienamente operativo il suo network recentemente ampliato. I servizi hanno contribuito con 507 milioni di dollari ai ricavi totali, rappresentando un aumento impressionante del 18% su base annua. Il business dei servizi continua la sua notevole serie di crescita ed è sulla buona strada per raggiungere ritmi di esercizio che supportano l’obiettivo dell’azienda di raggiungere 2 miliardi di dollari di ricavi entro il 2025.

Bombardier ha continuato il suo percorso di crescita redditizia nel secondo trimestre 2024, con un adjusted EBITDA di 335 milioni di dollari, in crescita del 22% su base annua, guidato da un sano mix di consegne e da un forte Services business. L’adjusted EBITDA margin è stato del 15,2% in questo trimestre, in calo di 120 punti base su base annua. L’adjusted EBIT per il secondo trimestre 2024 è stato di 216 milioni di dollari, con un aumento del 14% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. L’ adjusted EBIT margin è diminuito di 150 punti base rispetto all’anno precedente. Adjusted EPS per il secondo trimestre pari a 1,04 dollari, rispetto a 0,72 dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso.

Il free cash flow usage di 68 milioni di dollari per il trimestre è stato in linea con le aspettative, con un miglioramento di 154 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2023.

(Ufficio Stampa Bombardier)