American Airlines riporta i risultati finanziari del secondo trimestre 2024

American Airlines Group Inc. ha riportato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2024.

American ha riportato il fatturato trimestrale più alto di sempre, pari a 14,3 miliardi di dollari.

Second-quarter net income pari a 717 milioni di dollari, ovvero 1,01 dollari per diluted share. Escludendo i net special items, second-quarter net income pari a 774 milioni di dollari, ovvero 1,09 dollari per diluted share.

Nel secondo trimestre la compagnia ha generato un operating cash flow di circa 1,1 miliardi di dollari e un free cash flow di circa 850 milioni di dollari.

Riduzione del debito totale di circa 680 milioni di dollari nel secondo trimestre.

American si aspetta un full-year adjusted earnings per diluted share compreso tra 0,70 e 1,30 dollari.

“American ha una flotta, una rete e un prodotto costruiti per fornire risultati, ma durante il secondo trimestre non abbiamo soddisfatto le nostre aspettative iniziali a causa della nostra precedente strategia di vendita e distribuzione e di uno squilibrio tra domanda e offerta domestica”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Stiamo affrontando questa sfida a testa alta, con azioni chiare e decisive per realizzare una strategia che massimizzi i nostri ricavi e la nostra redditività e, soprattutto, che renda facile per i clienti fare affari con American. Quando torneremo al livello di generazione di ricavi che sappiamo di poter raggiungere, unendo questo alla nostra affidabilità operativa e alla migliore gestione dei costi della categoria, sbloccheremo un valore significativo”.

American ha prodotto un fatturato trimestrale record di 14,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con un incremento del 2% su base annua. Sia su base GAAP che escludendo l’impatto dei net special items, la compagnia ha prodotto un margine operativo del 9,7% nel trimestre.

American resta impegnata a rafforzare il proprio bilancio. Nel secondo trimestre, la società ha ridotto il debito totale di circa 680 milioni di dollari e ora ha superato i 13 miliardi di dollari, ovvero circa l’87%, verso l’obiettivo di ridurre il debito totale di 15 miliardi di dollari entro la fine del 2025.

American ha intrapreso un’azione aggressiva per migliorare la performance dei ricavi, tuttavia, la precedente strategia di vendita e distribuzione continuerà a influenzare le performance dei ricavi e gli utili per il resto dell’anno. Tenendo conto di questi impatti e sulla base delle attuali tendenze della domanda, delle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l’impatto di voci straordinarie, la compagnia prevede che i suoi third-quarter 2024 adjusted earnings per diluted share saranno approssimativamente in pareggio. La compagnia prevede ora che i suoi full-year 2024 adjusted earnings per diluted share saranno compresi tra 0,70 e 1,30 dollari.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)