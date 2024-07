Aeronautica Militare: cambio comando al 4° Stormo di Grosseto

Giovedì 25 luglio, presso l’aeroporto militare “Corrado Baccarini” di Grosseto, sede del 4° Stormo, ha avuto luogo l’avvicendamento al comando tra il Colonnello Filippo Monti, Comandante uscente, ed il Colonnello Vincenzo Sirico, Comandante entrante.

La cerimonia, presieduta dal Comandante della 1ª Regione Aerea e del Comando Forze da Combattimento di Milano, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, si è svolta alla presenza di tutto il personale della Base schierato e di una nutrita rappresentanza di Autorità religiose, civili e militari del territorio maremmano.

A sugellare il passaggio del testimone tra i due Comandanti, il tradizionale quanto suggestivo passaggio di mano della Bandiera di Guerra del Reparto, decorata di Medaglio d’Oro e d’Argento al Valor Militare e dell’Ordine Militare d’Italia.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Monti ha innanzitutto rivolto un deferente saluto alla Bandiera di Guerra dello Stormo per poi indirizzare un cordiale benvenuto alle Autorità militari e civili convenute. Facendo riferimento al suo periodo alla guida del glorioso 4° Stormo, dove nel 1998 è iniziata la sua carriera operativa con l’F-104 per svolgere poi, negli anni a venire, anche l’incarico di Comandante del 20° Gruppo, si è rivolto a tutto il personale del Reparto esprimendo sentita gratitudine con le seguenti parole: “Tutti i miei uomini e donne del 4° Stormo … mi hanno fatto un regalo che raramente ho visto nella mia carriera: servire il Paese con passione e professionalità per il bene comune della difesa e non per meri e non produttivi ritorni individuali”. Ha poi così voluto ringraziare le Superiori Autorità: “Grazie per avermi affidato un incarico che mi ha insegnato che essere d’esempio per il proprio personale non è uno slogan pubblicitario ma una missione morale quotidiana”. Infine ha augurato buon lavoro al collega subentratogli al comando di una splendida realtà operativa quale è il 4° Stormo.

Il Colonnello Sirico, nel ringraziare le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli ed il suo predecessore per tutto il lavoro svolto e per la squadra che ha creato, ha con queste parole espresso il suo sentito apprezzamento: “Tanta tradizione mi ha riempito di onore ed emozione, consapevole che l’Aeronautica mi ha affidato uno Stormo di punta, costituito da professionisti di inestimabile valore”. Ha concluso rivolgendosi poi direttamente al personale del 4° Stormo: “Sugello, sin dal primo giorno, il mio patto con tutti voi: darò il massimo e andrò oltre, per entrare a far parte di un team che continuerà a garantire la sicurezza dei cieli italiani, superando ogni ostacolo e operando nell’eccellenza”.

Ha chiuso gli interventi il Generale Del Bene che, dopo aver indirizzato un ossequioso saluto alla pluridecorata Bandiera di Guerra del 4° Stormo ed espresso un pensiero commosso ai caduti che l’hanno onorata, ha ringraziato le Autorità convenute: “La vostra presenza, oggi, ha impreziosito un momento che segna, con cadenza biennale, la vita degli Stormi dell’Aeronautica Militare”. Rivolgendosi poi al personale del Reparto ha continuato: “Ci viene chiesto un tale sforzo, in Patria e fuori dai confini nazionali, per assicurare continuità nella missione. Nel farvi trovare sempre pronti ed addestrati al meglio delle vostre possibilità, lo avete fatto egregiamente, sia in ambito NATO nelle attività di Air Policying nell’Est d’Europa, sia in supporto ad Operation Inherent Resolve in Kuwait e Iraq. Con la stessa efficacia vi siete adoperati anche in tutti i maggiori eventi esercitativi. Con l’F-104 prima e l’EFA oggi, state spingendo l’Aeronautica a standard operativi sempre crescenti, conseguendo invidiabili livelli di interoperabilità con i nostri partner internazionali di maggiore rilievo. Ben fatto. È un privilegio avervi alle dipendenze”.

Infine, al Colonnello Sirico ha così augurato un sincero in bocca al lupo: “Competenza e coraggio devono caratterizzare l’azione di chi guida; aggiungo però che serve soprattutto il cuore perché è quello che fa la differenza nei momenti più complessi e difficili. Con le tue indiscusse capacità, doti umane e all’indispensabile supporto del personale, sono certo raggiungerai tutti gli obiettivi previsti”.

Il 4° Stormo dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento. Ha il compito di assicurare la difesa aerea dell’area d’interesse nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo di pace, dello spazio aereo di competenza e di effettuare operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate, nell’ambito delle operazioni internazionali di prevenzione e gestione delle crisi. Nello specifico il Reparto è impegnato nel Servizio di allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter. Inoltre, il 4° Stormo si occupa di assicurare la conversione operativa dei piloti della Forza Armata da impiegare nella linea Eurofighter F-2000.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)