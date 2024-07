News Brevi – 26.07.2024

RACSA, PRATICA DI MARE: TERMINATO IL 14° CORSO AVVICINAMENTO PROCEDURALE PER STRANIERI – Si è svolta venerdì 12 luglio, presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) di Pratica di Mare, la cerimonia di chiusura del 14° corso Avvicinamento Procedurale Bis erogato a favore di 7 Ufficiali dell’Aviazione Militare Libica. Con il termine del 14° corso i partecipanti hanno completato un percorso formativo iniziato nel 2021 con il corso di aggiornamento per controllori di TWR (Modulo Refresher Controllo Aeroporto Strumentale). “Un iter formativo studiato ad hoc e tenuto totalmente in lingua inglese dagli istruttori del Reparto della durata di nove settimane durante le quali i frequentatori hanno seguito un programma di addestramento molto intenso, ma necessario a raggiungere, attraverso lezioni teoriche e prove pratiche effettuate ai simulatori, gli standard qualitativi richiesti per operare presso un Avvicinamento Procedurale in un contesto extra europeo”, ha spiegato il Colonnello Salmè, comandante del RACSA. Il corso, che è stato svolto in accordo a quanto previsto dalla normativa ICAO (International Civil Aviation Organization), nasce da una consolidata cooperazione internazionale tra l’Italia e la Libia, intrapresa da più di 6 anni. Dal 2018 a oggi sono stati più di 20 gli ufficiali libici che hanno frequentato iter addestrativi al RACSA. Terminato questo corso, i 7 Ufficiali dell’aviazione libica torneranno nel loro Paese per essere, dopo un ulteriore periodo di addestramento pratico, impiegati operativamente (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR 2024: L’AERONAUTICA MILITARE CONQUISTA DUE IMPORTANTI RICONOSCIMENTI – Il team dell’Aeronautica Militare, nell’ambito della quarta edizione del “Marina Militare – Nastro Rosa Tour Giro dell’Italia a vela”, organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e terminato lo scorso 20 luglio con una cerimonia di chiusura a Venezia, si è aggiudicato il “Giro d’Italia a Vela” nella disciplina “Figaro 3” e il “Trofeo Amerigo Vespucci – Campionato Italiano Interforze”. L’equipaggio, composto dal Luogotenente Giancarlo Simeoli, dal Graduato Aiutante Giovanni Bannetta e dal 1°Aviere Capo Niccolò Bertola, è stato ricevuto dal Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e dal Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER), che hanno avuto modo di congratularsi per il prestigioso risultato conseguito. Ad accompagnarli, il Colonnello Luigi Barbagallo, Comandante del Comando Aeroporto di Vigna di Valle/Centro Storiografico e Sportivo dell’AM, dal Tenente Colonnello Giancarlo Sergi, Comandante del Centro Sportivo AM e dal Sergente Maggiore Aiutante Carlo Diomaiuta, responsabile degli sport velici del Comando Aeroporto di Vigna di Valle/Centro Storiografico e Sportivo dell’AM (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: UNA DELEGAZIONE DELLA ROYAL SAUDI AIR FORCE (RSAF) VISITA IL REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI – Giovedì 4 luglio una delegazione della RSAF (Al-Quwwat al-Jawwiyya al-Sa’udiyya), guidata dal Generale di Brigata Fahad Dhafer Alqahtani, Capo della delegazione del Ministero della Difesa del Regno dell’Arabia Saudita, ha visitato il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (Re.S.I.A.) allo scopo di promuovere la cooperazione fra i due paesi, in particolare per quanto concerne l’Information Technology (IT) e gli strumenti e il know-how relativi alla cybersecurity. La visita conoscitiva, promossa dalla società ELT Group (Elettronica S.p.A.) e dalla sua controllata CY4GATE, conclude l’iter di incontri che la delegazione saudita ha intrapreso nel corso delle ultime settimane. Il Comandante, Colonnello Massimiliano Andreola, dopo aver accolto il Generale al-Karn e il suo entourage, ha illustrato le principali attività svolte dal Reparto in ambito di innovazione tecnologica e di contrasto alle minacce emergenti nel dominio del cyberspazio, dei più significativi progetti in corso sviluppati sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale e la potenza computazionale del Supercalcolatore in dotazione al Re.S.I.A., soffermandosi sui numerosi servizi IT erogati a beneficio dei Reparti operativi, garantendo al contempo la necessaria cornice di sicurezza cyber. Il Re.S.I.A., istituito nel 1988, opera alle dipendenze della 3ª Divisione del Comando Logistico, con la mission di progettare, realizzare e mantenere in esercizio i servizi e i sistemi per l’automazione IT delle aree funzionali e promuovere l’innovazione attraverso la sperimentazione delle nuove tecnologie di settore offerte dal mercato IT. Il Reparto, principale hub informatico e cibernetico dell’A.M., riveste un ruolo chiave nel costante processo di trasformazione digitale, garantendo al contempo la cornice di Cyber Security alle infrastrutture informatiche dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MOSTRA A MESAGNE ‘G7: SETTE SECOLI DI ARTE ITALIANA’ – A poco più di un mese dall’inaugurazione della mostra ‘G7: Sette secoli di Arte Italiana’ ospitata nel Castello Normanno Svevo di Mesagne, Aeroporti di Puglia e MICExperience Rete d’Imprese hanno siglato un Protocollo d’Intesa per promuovere l’arte, la cultura e migliorare l’esperienza dei passeggeri che transitato negli aeroporti pugliesi. Grazie alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa quindi, i passeggeri che arriveranno e partiranno dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, avranno diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto presentando il titolo di viaggio. Stessi vantaggi per i possessori di The Airport Pass che dovranno presentare la tessera e per i dipendenti di Aeroporti di Puglia che dovranno mostrare il tesserino all’ingresso della mostra. “Sono convinto che arte e cultura siano motore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un territorio. Per questo Aeroporti di Puglia da tempo sostiene iniziative di questo genere che valorizzano le eccellenze locali e rafforzano il legame tra il nostro territorio e il resto del mondo. Il G7 che si è tenuto il mese scorso in Puglia è stato vetrina d’eccezione per la nostra regione ed è bene che sul solco di questo successo Mesagne ospiti questa mostra, interessante opportunità per mostrare al mondo le meraviglie dell’arte italiana, ma soprattutto per capitalizzare tutto il lavoro fatto. Con il nostro sostegno, vogliamo ribadire il nostro impegno a promuovere l’arte e la cultura e sono convinto che i passeggeri in transito dai nostri aeroporti accoglieranno il nostro invito a visitare la mostra”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2023 al 30 giugno 2024, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 30 giugno 2024. Dal primo novembre 2023 al 30 giugno 2024, revenue pari a 27.927 mSEK (US$ 2,622 miliardi), net income per il periodo -3.366 mSEK (US$ -316 milioni)”. “Il 19 luglio 2024, SAS AB ha annunciato che la Stockholm District Court aveva confermato il piano di riorganizzazione della Società (“Reorganization Plan”) nel suo company reorganization proceeding in Svezia. Il comunicato stampa includeva informazioni che affermavano che i titolari di commercial hybrid bonds quotati della Società devono essere titolari di tali obbligazioni a partire da venerdì 26 luglio 2024 (“Record Date”) per avere diritto a ricevere distribuzioni ai sensi del Reorganization Plan. Per motivi pratici la Società ha concordato con Intertrust (Sweden AB), nella sua qualità di agente per i commercial hybrid bonds, di posticipare il Record Date fino a nuovo avviso. La nuova record date per i titolari di commercial hybrid bonds verrà comunicata separatamente in una fase successiva tramite un comunicato stampa. Il rinvio della Record Date non avrà alcun impatto sulla tempistica complessiva di uscita di SAS dalle sue procedure di ristrutturazione”, conclude SAS.

QATAR AIRWAYS ANNUNCIA LA SUA PARTNERSHIP COM IL THE BRITISH & IRISH LIONS TOUR AUSTRALIA 2025 – Qatar Airways annuncia la sua ultima partnership come Official Title Partner and Official Airline Partner of The Qatar Airways British & Irish Lions Tour to Australia 2025. “Il British & Irish Lions Tour è un evento molto atteso che si svolge ogni quattro anni. Il Tour vedrà i Lions, una squadra composta dai migliori giocatori di rugby di Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles, affrontare i Wallabies in una serie di Test matches e in una serie di partite contro squadre australiane. L’otto volte vincitore del premio Skytrax World’s Best Airline porterà la squadra dei Lions e il gruppo in tournée a competere la prossima estate nel Qatar Airways Lions Men’s Tour in Australia, che inizierà sabato 28 giugno 2025. La sponsorizzazione segue due Qatar Airways Cup International Test matches nel 2023 e nel 2024 tenutesi a Twickenham, rispettivamente tra Sud Africa e Nuova Zelanda e Sud Africa e Galles. Con la sua vasta rete in Australia, Qatar Airways darà il via al viaggio dei Lions nel continente, offrendo ai fan ampie opportunità di assistere in prima persona all’emozione del tour, collegando senza problemi i passeggeri a più gateway con 42 voli settimanali per Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney. La compagnia aerea rimane impegnata nel mercato australiano, dimostrando inoltre la sua passione per lo sport attraverso la sponsorizzazione della squadra di football australiana Sydney Swans, del F1® Australian Grand Prix e del Qatar Airways Australian MotoGP in Phillip Island”, afferma Qatar Airways. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Stiamo portando il nostro impegno per lo sport del rugby a un livello superiore, facendo volare alcuni dei migliori atleti, allenatori e dirigenti del mondo per competere nel Qatar Airways British & Irish Lions Tour in Australia 2025. La nostra rete di oltre 170 destinazioni fungerà da mezzo perfetto per far volare i fan da tutto il mondo e sperimentare il servizio che ci è valso lo Skytrax World’s Best Airline award per un record di otto volte”.

AIR CANADA PORTA A PARIGI PER LE OLIMPIADI GLI ATLETI DEL TEAM CANADA – Ieri sera all’aeroporto internazionale di Toronto Pearson, Air Canada ha ospitato la cerimonia ufficiale per gli atleti del Team Canada e i membri della delegazione, ora in viaggio per le Olimpiadi di Parigi 2024 a bordo di un Boeing 777 con una speciale livrea celebrativa per il Team Canada. Inoltre, sono in corso i piani per la prossima cerimonia, che avrà luogo quando gli atleti del Team Canada e i membri della delegazione per i Giochi Paralimpici partiranno prima della cerimonia di apertura del 28 agosto. Air Canada offrirà un’esperienza di viaggio eccezionale per il Team Canada da e per i Giochi, assicurando che gli atleti arrivino riposati e pronti a competere al meglio. Il programma prevede il lavoro di oltre 250 dipendenti di Air Canada che lavorano in 20 filiali e il coordinamento di più aeroporti in tutta la sua rete globale, tutti insieme per garantire un’esperienza di viaggio fluida ed efficiente per il Team Canada. “Il Team Canada rappresenta il meglio di ciò che siamo come paese e ispira tutti noi canadesi a perseguire i nostri sogni”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand of Air Canada. “Mentre intensifichiamo i festeggiamenti per questi atleti straordinari, Air Canada è entusiasta di unire i fan canadesi a Parigi, in patria e in tutto il mondo con una serie di attivazioni che celebrano il perseguimento da parte del Team Canada dei propri sogni olimpici e paralimpici quest’estate”. Il nuovo spot pubblicitario ispiratore della compagnia aerea, Ticket to Dream, è stato rilasciato sulle piattaforme social il 17 luglio e sarà presentato in anteprima in TV, al cinema e online il 26 luglio. Lo spot collega le storie di due generazioni di una famiglia canadese e onora la perseveranza e la resilienza degli atleti del Team Canada nel loro viaggio per rappresentare il loro paese ai Giochi.

DELTA: GLI IMPATTI DELL’INTERRUZIONE IT DI VBENERDI’ SCORSO SONO ALLE SPALLE – Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines, ha affermato: “Dall’interruzione di CrowdStrike alla fine della scorsa settimana, il team Delta composto dai migliori professionisti del settore ha lavorato 24 ore su 24 per ripristinare l’affidabilità e la puntualità delle operazioni. Sebbene i nostri sforzi iniziali per stabilizzare le operazioni siano stati difficili, lenti e complessi, abbiamo fatto buoni progressi questa settimana e gli impatti peggiori dell’interruzione causata da CrowdStrike sono chiaramente alle nostre spalle. So che gli ultimi giorni sono stati difficili. Ai nostri clienti che sono stati colpiti, voglio ringraziarvi per la pazienza e scusarmi ancora per l’interruzione del vostro viaggio. Sappiamo quanto sia importante viaggiare nelle vostre vite e rimaniamo impegnati a prenderci cura di coloro i cui voli potrebbero essere ancora interessati, con pasti, sistemazioni in hotel e trasporto via terra offerti tramite voucher e rimborsi. Stiamo inoltre fornendo ai clienti interessati Delta SkyMiles e voucher di viaggio come ulteriore gesto di scuse. Voglio anche estendere i miei ringraziamenti e la mia gratitudine al fantastico team di 100.000 professionisti dell’aviazione di Delta, che hanno lavorato instancabilmente per prendersi cura dei nostri clienti e garantire la loro sicurezza in un ambiente operativo difficile. Continueremo a tenervi informati tramite delta.com e l’app Fly Delta per le ultime informazioni sul vostro itinerario”.

INTERMARINE E LEONARDO: FIRMATO CON NAVARM CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE PER LA MARINA MILITARE ITALIANA – Intermarine S.p.A. (Gruppo industriale IMMSI – IMS.MI) e Leonardo S.p.a. (LDO.MI) hanno sottoscritto – nella forma di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa – con NAVARM – Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, un contratto per la fornitura di unità navali per la ricerca e la bonifica delle mine – Cacciamine Nuova Generazione Costieri (CNG/C) e relativo supporto logistico integrato, del valore di 1,6 miliardi per la realizzazione di 5 Unità e di circa 1 miliardo in opzioni per il completamento del programma. Con riferimento alla “tranche” base, la quota di Intermarine è di 1,165 miliardi di euro, corrispondente a circa il 73% e quella di Leonardo è di 0,430 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 27%. Una ripartizione analoga vale anche per le “tranches” opzionali. Intermarine ha il ruolo di mandataria, sarà la design authority delle Unità Navali e fornirà il sistema di piattaforma; Leonardo ha il ruolo di mandante, design autority e fornitore del sistema di combattimento. Il contratto sottoscritto quest’oggi è il risultato di un percorso caratterizzato da importanti investimenti in attività di R&D su nuovi materiali e su tecnologie di produzione innovative e all’avanguardia. In particolare, esso fa seguito ad una intensa attività di studi preliminari condotta a fronte del contratto sottoscritto nel 2021 tra Intermarine e NAVARM incentrato sugli “Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto di Unità CNG”. L’avvio del programma consentirà alla Marina Militare Italiana di dotarsi di cacciamine altamente innovativi che, grazie alle più moderne tecniche costruttive e ad avanzate soluzioni del sistema di combattimento in grado di garantire un livello elevato di integrazione e di automazione delle operazioni, rappresenteranno un unicum mondiale per capacità operative espresse e per tecnologie all’avanguardia nello specialistico settore di assetti per il controllo, la difesa dei fondali e delle infrastrutture critiche subacquee. Le unità navali saranno prodotte presso i cantieri navali di Intermarine a Sarzana (La Spezia), con rilevanti ricadute occupazionali che vedranno un aumento significativo dell’organico aziendale. L’intero sistema di combattimento, composto dal sistema di comando e controllo SADOC 4 cyber-resilient, da avanzati sensori radar ed elettro-ottici, da un nuovo sonar a banda larga con capacità di scoperta e classifica mine, nonché da un sistema integrato multi-banda di comunicazioni e data link per assicurare il livello più alto ed efficace di interoperabilità, sarà prodotto e fornito da Leonardo.

PIPER CONSEGNA QUATTRO PIPER PILOT 100i AL FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Piper Aircraft, Inc. annuncia la consegna di quattro nuovi velivoli Piper Pilot 100i al Florida Institute of Technology (FIT) di Melbourne, Florida. Questi quattro velivoli fanno parte degli otto programmati per la consegna quest’anno. FIT attualmente opera una flotta all-Piper di Archer, Seminole e Warrior. “Alla Florida Tech, i nostri studenti imparano facendo e non vediamo l’ora di farli salire nei cockpit di questi Piper Pilot all’avanguardia per iniziare a imparare con i nostri fantastici istruttori di volo”, ha affermato John Nicklow, President of Florida Tech. “Ciò che rende tutto questo ancora più significativo è che una dozzina di nostri ex studenti che lavorano in Piper hanno contribuito a costruire questi aerei. È un esempio lampante della potenza della Florida Tech education in azione”. Durante la open house in FIT, il team Piper ha condotto un’intera giornata di voli dimostrativi con il Pilot 100i. I rappresentanti della FIT, tra cui studenti piloti e istruttori di volo certificati, hanno avuto l’opportunità di provare l’aereo in prima persona. Il feedback è stato estremamente positivo, evidenziando la facilità di volo, il design intuitivo e l’avionica. “È un onore continuare a fornire aerei al nostro membro storico della Flight School Alliance, FIT. Il loro programma è uno dei migliori e lo sappiamo per esperienza diretta poiché abbiamo diversi laureati FIT che lavorano presso Piper”, ha affermato Ron Gunnarson, VP of Marketing, Sales & Customer Support. “Siamo orgogliosi che i trainer Piper siano noti per la loro facilità d’uso e affidabilità e sappiamo che è ciò che ci rende la scelta migliore per le esigenze di formazione delle scuole di volo, oltre al nostro eccezionale supporto clienti”.

PIPER AIRCRAFT ESPANDE IL DISTRIBUTION AGREEMENT ESCLUSIVO CON BOEING – Piper Aircraft annuncia il rinnovo della partnership con Boeing. Ciò stabilisce Boeing Aircraft come distributore esclusivo di key aviation components and parts prodotte da Piper per i prossimi cinque anni. In base all’accordo, Boeing gestirà la distribuzione di critical Piper parts, garantendo una disponibilità e un supporto senza interruzioni al global network di Piper. Boeing attualmente mantiene oltre $22 milioni in inventario di parti Piper. Ulteriori inventari si estendono attraverso il Piper Global Service network, incluso un deposito da $1,5 milioni presso Piper Germania per servire il mercato europeo, con un magazzino Boeing a DFW che si dimostra vantaggioso per le spedizioni internazionali. Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa per entrambe le aziende, sfruttando le solide capacità di distribuzione di Boeing con le tecnologie all’avanguardia di Piper. “Siamo entusiasti di far crescere questa partnership con Boeing”, ha affermato Ron Gunnarson, VP of Sales, Marketing & Customer Support, Piper Aircraft. “Questo accordo sottolinea l’impegno di Piper Aircraft nel fornire qualità e servizio eccezionali nel settore dell’aviazione. Nel prossimo anno aspettatevi tempi di risposta migliorati e assistenza dedicata e specifica per Piper”. Boeing (ex Aviall) è il primary spares depot di Piper dal 2010. La dedizione dell’azienda alla soddisfazione del cliente si allinea perfettamente con l’impegno di Piper per l’innovazione e l’affidabilità. La partnership tra Piper Aircraft e Boeing esemplifica un impegno condiviso per l’eccellenza, l’innovazione e la soddisfazione del cliente nel settore dell’aviazione. Insieme, entrambe le aziende sono pronte a stabilire nuovi standard in aerospace distribution and service.

EMIRATES: L’IN-FLIGHT MEALS PRE-ORDERING SERVICE E’ ORA DISPONIBILE IN TUTTI I GATEWAY TEDESCHI – I passeggeri Business Class di Emirates possono ora selezionare il loro hot main meal tra 14 giorni e 24 ore prima della partenza in tutti e quattro i gateway tedeschi della compagnia aerea. Ciò consente ulteriormente alla compagnia aerea di garantire che gli ospiti ricevano sempre i loro pasti preferiti. L’anno scorso Emirates ha introdotto il servizio per i passeggeri di Business Class sulle sue rotte più trafficate, tra cui Amburgo, e da allora ha ampliato l’offerta a più punti della sua rete globale. I clienti della Business Class di Emirates possono ora prenotare i pasti in volo sui voli in partenza da Amburgo, Francoforte, Monaco e Düsseldorf. Il servizio è ora disponibile su oltre 100 rotte in tutto il mondo. Ad oggi, sono già stati consegnati oltre 135.000 pre-ordini su oltre 30.000 voli. Ogni giorno, i clienti Emirates prenotano oltre 400 pasti. Da 14 giorni fino a 24 ore prima della partenza, gli ospiti possono visualizzare il menu per il loro volo online su emirates.de o tramite l’app Emirates e scegliere tra una gamma di piatti di ispirazione regionale con ingredienti locali. È possibile prenotare anche pasti speciali, che soddisfano preferenze dietetiche, religiose o nutrizionali. Le offerte culinarie di Emirates per i passeggeri della Business Class che volano tra Germania e Dubai includono varie ricette regionali. I passeggeri possono anche scegliere tra oltre 300 piatti vegani nel menu in continua evoluzione. I preordini vengono aggiunti agli esistenti AI-supported data per tracciare le preferenze dei clienti e alle informazioni del personale di cabina, che consentono la pianificazione del menu e il caricamento ottimale dell’aeromobile con il cibo. A bordo il personale di cabina utilizza un’app sviluppata appositamente per visualizzare la selezione del pasto e servire all’ospite il piatto desiderato. La nuova offerta è un’ulteriore iniziativa di servizio per la comodità dei passeggeri durante il viaggio. Oltre al check-in tramite sito Web e app, all’opzione di una carta d’imbarco digitale e alla gestione dell’itinerario, i clienti di Emirates possono accedere in anticipo ai menu digitali, registrarsi al programma frequent flyer Skywards o creare una playlist personale di film, serie e brani musicali per l’intrattenimento in volo prima dei loro voli, che viene sincronizzata con lo schermo personale tramite l’app.

BELL TEXTRON: LA AICHI PREFECTURAL POLICE SELEZIONA IL BELL 505 – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato che la polizia della prefettura di Aichi in Giappone ha ordinato l’elicottero Bell 505 per airborne law enforcement. Una volta consegnato, la prefettura di Aichi sarà la prima nell’area Asia-Pacifico a utilizzare il Bell 505 per le attività di polizia. “Il Bell 505 segna un nuovo capitolo nelle missioni delle forze dell’ordine nella regione. Sebbene si tratti di un velivolo monomotore, l’efficienza e l’utilità del Bell 505 non possono essere sottovalutate per i ruoli parapubblici e delle forze dell’ordine. Migliora le capacità di risposta in qualsiasi situazione o ambiente”, ha affermato Takuya Masamura, country manager, Japan, Bell. “Non vediamo l’ora di consegnare i Bell 505 alla polizia della prefettura di Aichi”. Dalla sua introduzione nel 2017, ci sono oltre un centinaio di Bell 505 in volo nell’area Asia-Pacifico e Bell ha consegnato più di 505 Bell 505 in tutto il mondo, che hanno totalizzato più di 100.000 ore di volo globali. La sua avionica integrata e il dual channel FADEC controlled engine forniscono ai piloti una maggiore situational awareness e un carico di lavoro ridotto, consentendo operazioni efficaci in diverse condizioni.

IL BELL 505 INCREMENTA IL SUO SUCCESSO NEL CORPORATE SEGMENT IN EUROPA – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato oggi di aver firmato accordi di acquisto per cinque Bell 505 per operatori privati in tutta Europa. Gli ordini sono stati effettuati da clienti in Spagna, Svizzera, Polonia, Regno Unito ed Estonia, a dimostrazione del continuo interesse per la piattaforma in tutta la regione. “A livello globale, il Bell 505 ha avuto un successo diffuso nel corporate market e ha fatto passi da gigante qui in Europa”, ha affermato Danny Maldonado, chief commercial officer, Commercial Sales. “L’anno scorso Bell ha consegnato il 505° Bell 505. Siamo entusiasti di consolidare questo progresso e continuare a mettere in risalto la piattaforma in questa regione chiave”. Il Bell 505 sfrutta un Safran Arrius 2R engine, dual channel FADEC, una Garmin G1000H NXi avionics suite e una cabina ampia e personalizzabile, per offrire un’esperienza di livello superiore. Offre una visibilità ottimale attraverso il suo glass cockpit, con comodi posti a sedere in cui le file posteriori sono leggermente sollevate rispetto alla parte anteriore. La visibilità migliorata consente all’aeromobile di fungere da piattaforma ideale per private flight, pilot training or aerial utility missions. A HAI Heli-Expo 2024, Bell ha annunciato che l’EASA ha certificato il Garmin GFC™ 600H flight control system sul Bell 505, consentendo ai clienti europei di sfruttare le autopilot capabilities per questa piattaforma. Oltre all’approvazione EASA, Bell ha ricevuto un supplemental type certificate dalla FAA per un auxiliary fuel system nel febbraio 2024.

LUFTHANSA TECHNIK VINCE DUE RED DOT DESIGN AWARDS – Lufthansa Technik ha vinto due prestigiosi Red Dot Design Awards per i suoi product designs. L'”Omni-Fi” sound experience è tra i vincitori nella categoria “Best of the Best: Design Concept”. Il VIP design concept “CelestialSTAR” per il BBJ 777-9 è stato premiato nella categoria “Product Design” nel concorso di design di quest’anno. La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà a Singapore a ottobre. Con l’ultimo sviluppo degli altoparlanti Omni-Fi, Lufthansa Technik sta portando sul mercato un’esperienza audio completamente invisibile per varie posizioni di installazione sia nelle cabine VIP che in quelle dei business jet. La tecnologia Ring-mode Converter/Transducer con licenza esclusiva di Omni-Fi consente un design estremamente elegante che non compromette la qualità del suono, grazie alla dispersione omnidirezionale ottimale. In questo modo, Omni-Fi non solo può offrire ai passeggeri un’esperienza di ascolto immersiva, ma apre anche nuovi gradi di libertà per i progettisti di cabine, grazie alla sua profondità di installazione inferiore a 20 millimetri e a un peso inferiore a 300 grammi (<0,6 libbre). Il design CelestialSTAR VIP per il BBJ 777-9 privilegia versatilità e multifunzionalità. Presenta una serie di straordinarie caratteristiche e inoltre massimizza spazio, comfort e incorpora elementi tradizionali del patrimonio culturale mediorientale con un tocco moderno. Andrew Muirhead, Vice President OEM and Engineering Services and Head of the Original Equipment & Special Aircraft Services segment at Lufthansa Technik, ha affermato: “Il Red Dot Design Award è uno dei concorsi di design più rinomati al mondo e premia i migliori nel design e nel business. Ci sentiamo molto onorati di essere riusciti a convincere la giuria con due dei nostri prodotti eccezionali. Vincere questi premi non solo significa il massimo livello di competenza nel design, ma sottolinea anche l’impegno della nostra azienda verso l’eccellenza, l’innovazione e la qualità nel design dei prodotti e stabilisce un punto di riferimento per le innovazioni future”.

LOCKHEED MARTIN CELEBRA I PRIMI PILOTI GRADUATI ALL’EUROPEAN F-16 TRAINING CENTER – Lockheed Martin informa: “I primi piloti di F-16 pronti per la missione che si sono graduati presso l’European F-16 Training Center (EFTC) in Romania sono stati riconosciuti oggi. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra Lockheed Martin e i governi dei Paesi Bassi e della Romania. L’EFTC ha ampliato la sua flotta di addestramento a 14 F-16 olandesi, conducendo con successo night training missions e air-to-air training exercises con altre forze aeree della NATO. Questi progressi migliorano la competenza tattica e la prontezza operativa dei piloti rumeni, rafforzando la leadership di Lockheed Martin nell’addestramento e il suo ruolo nel rafforzare le capacità di difesa aerea della nazione”. OJ Sanchez, vice president and general manager of the Integrated Fighter Group at Lockheed Martin, ha dichiarato: “Questo traguardo migliora le capacità di difesa aerea della Romania con le nostre 21st Century Security® training solutions. Apprezziamo la fiducia della Romania in noi e ci impegniamo a supportare i loro sforzi pionieristici, tra cui ospitare il primo European F-16 Training Center, che sottolinea la loro importanza strategica”. I nuovi corsi sono iniziati all’inizio di luglio, con il prossimo che inizierà a settembre. Questa iniziativa è in collaborazione con i subcontractors Daedalus Aviation Group, Draken International, GFD (subsidiary of Airbus Defence and Space), ILIAS Solutions, BGI, LLC.

SCHIPHOL E KLM TESTANO UN SELF-DRIVING SHUTTLE SERVICE FOR FLIGHT CREW – La seconda fase della sperimentazione di un electric self-driving bus inizia oggi a Schiphol Airport. Durante questa fase, l’aeroporto, insieme a KLM Cityhopper e a KLM Ground services, sta testando una fixed, pre-programmed route da e per l’apron. L’equipaggio di KLM Cityhopper in arrivo a Schiphol può utilizzare la navetta. All’inizio di quest’anno Schiphol ha condotto una sperimentazione iniziale di successo di questi autobus a guida autonoma dal fornitore Ohmio. Durante la prima fase della sperimentazione, l’attenzione si è concentrata sul test delle caratteristiche tecniche e sulla facilità d’uso. La fase attuale si svolgerà nel piazzale, un ambiente ancora più complesso in cui c’è sempre molta attività simultanea. Diverse volte al giorno, fino alla fine di luglio, l’autobus andrà a prendere l’equipaggio di KLM Cityhopper dal piazzale A, dove gli aerei di KLM Cityhopper parcheggiano prima della partenza e all’arrivo a Schiphol. L’autobus a guida autonoma lascia poi l’equipaggio di volo al terminal. Il veicolo è dotato di sensori e telecamere speciali e utilizza il GPS per manovrare. L’autobus ha una visuale a 360 gradi perché è dotato di tecnologia LIDAR. Ciò consente al veicolo di rilevare oggetti situati fino a 30 metri di distanza. Entro il 2050 Royal Schiphol Group mira a gestire gli aeroporti più sostenibili al mondo. Parte del piano prevede il raggiungimento di operazioni a terra più sostenibili e senza emissioni. Royal Schiphol Group prevede che entro il 2050 tutti i veicoli saranno sostituiti da una flotta di autonomous, zero-emission vehicles e che tutti i processi associati saranno automatizzati.