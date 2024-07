Airbus guiderà il NATO NGRC concept study

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha assegnato un contratto ad Airbus Helicopters per guidare un concept study nell’ambito del Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) project, in base al quale i partecipanti uniscono gli sforzi per lavorare alla progettazione, allo sviluppo e alla consegna di un medium multi-role helicopter. Airbus collabora con Collins Aerospace e Raytheon di RTX e MBDA per lo studio di 13 mesi, che analizzerà due integrated concepts di un next generation military rotorcraft.

“Partecipare a questo NATO study per next generation military rotorcraft offre un’opportunità unica per sfruttare la nostra esperienza di lavoro con le diverse forze armate europee”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Il nostro obiettivo, insieme ai nostri partner altamente qualificati, è sviluppare una soluzione europea, un concetto che soddisfi sia le esigenze delle forze armate della NATO, sia la garanzia della sovranità industriale per le nostre nazioni europee e il mantenimento delle competenze ingegneristiche chiave”, ha aggiunto. “Questo progetto sarà completamente interoperabile con altri mezzi NATO. Con la nostra esperienza nella progettazione di elicotteri sia civili che militari, siamo convinti di avere le giuste soluzioni convenienti, ad alte prestazioni e operativamente efficienti presso Airbus Helicopters per la prossima generazione di elicotteri militari”.

Ms Stacy A. Cummings, NSPA General Manager, ha affermato: “Il lancio del Concept Study #5 è una pietra miliare significativa per le NGRC concept stage activities e dimostra la dedizione della NSPA nell’affrontare la sfida del next generation medium lift per le nazioni partecipanti. La strategia di lancio di 3 parallel contracts assegnati tramite concorso rispetta il nostro impegno a massimizzare l’esperienza del settore, le opportunità e l’impegno nel programma e fornirà un’ampia gamma di potenziali concepts nei risultati dello studio per i nostri multinational customers”.

“Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda e Italia sono coinvolte nel progetto tramite le diverse aziende partner. Ogni partner contribuirà allo studio nel suo ambito di competenza: helicopter design, systems integration, connectivity, weapons and effectors, avionics and sensors. Lo studio si concentrerà su high performance rotorcraft. I concepts saranno modular and multi-mission, completamente interoperabili con gli standard NATO, con un elevato grado di connettività e un communication system resiliente”, afferma Airbus.

“Oltre 140 forze armate in tutto il mondo ripongono la loro fiducia negli elicotteri Airbus, rendendo Airbus uno dei maggiori fornitori al mondo di elicotteri militari avanzati. La sua ampia gamma di elicotteri comprende dual platforms (come l’H225M e l’H145M) e specialised military helicopters come il Tiger e l’NH90. Airbus offre anche un’ampia gamma di unmanned systems e sta sviluppando il potenziale fornito da manned-unmanned teaming. Airbus ha una solida esperienza nell’unire attori europei e globali per realizzare progetti ambiziosi come il Next Generation Rotorcraft.

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) è l’organizzazione leader della NATO per multinational acquisition, support and sustainment in tutti i domini. La NSPA ha sede nel Granducato del Lussemburgo, con centri operativi principali in Francia, Ungheria e Italia. L’Agenzia impiega oltre 1.500 dipendenti e supervisiona oltre 500 appaltatori in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)