Austrian Airlines e Schönbrunn Group nominano il Dreamliner OE-LPM “Schönbrunn Palace”

Austrian Airlines e Schönbrunn Group collaborano alla denominazione del Dreamliner con marche di registrazione OE-LPM nella Austrian Airlines livery, lanciando così il nuovo naming concept “Highlights of Vienna”.

Il Boeing 787-9 ora porta il nome “Schönbrunn Palace” sulla sua fusoliera e quindi porta l’attrazione austriaca nel mondo. Con oltre tre milioni di visitatori all’anno, lo Schönbrunn Palace è l’attrazione più visitata dell’Austria. Lo Schönbrunn Palace e numerose altre attrazioni viennesi sono un motivo importante per molti turisti che si recano a Vienna. Schönbrunn Group e Austrian Airlines possono già vantare una partnership di lunga data su vari progetti e ora stanno ponendo un’altra pietra miliare nella loro collaborazione con la denominazione di OE-LPM.

Michael Trestl, Chief Commercial Officer, Austrian Airlines, è entusiasta della cooperazione: “Con Schönbrunn Group, abbiamo un partner che si adatta perfettamente al nostro marchio e al nostro posizionamento come compagnia aerea nazionale austriaca. È un ottimo inizio per il nostro nuovo naming concept. Siamo lieti di portare un pezzo di storia austriaca nel mondo con OE-LPM ‘Schönbrunn Palace’”.

Klaus Panholzer, CEO/Managing Director of the Schönbrunn Group, è molto soddisfatto della significativa collaborazione: “Schönbrunn Group è lieto della collaborazione con Austrian Airlines. Il branding dell’Austrian Airlines Dreamliner è un’altra pietra miliare nella nostra identità aziendale. Auguriamo a tutti i passeggeri e ai crew embers ‘safe flight and happy landings’ con Schönbrunn Palace”.

Dopo OE-LPM, anche i futuri Boeing 787-9 saranno chiamati con i nomi delle attrazioni locali, per sottolineare lo stretto legame di Austrian Airlines con il turismo austriaco e il fascino delle attrazioni di Vienna. Austrian Airlines vola verso oltre 125 destinazioni in tutto il mondo, avvicinando i turisti da tutto il mondo al fascino e ai tesori turistici dell’Austria.

Michael Trestl, CCO Austrian Airlines, riassume: “Ci sono molte attrazioni famose in tutto il mondo a Vienna che sono l’ideale per volare da tutto il mondo insieme al nostro brand e rafforzare ulteriormente la nostra identità austriaca. Con Schönbrunn Group, non potremmo immaginare un partner migliore per lanciare l’‘Highlights of Vienna’ naming concept. Non vediamo l’ora di avere molti altri cooperation partners entusiasmanti che vogliono decollare con noi e portare il fascino austriaco nel mondo”.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: APA Fotoservice / Krisztian Juhasz – Austrian Airlines)