La startup airline airHaifa riceve il primo di due ATR 72-600

ATR e airHaifa, nuova startup airline israeliana, hanno annunciato oggi la consegna del primo dei due ATR 72-600, a seguito di un ordine fermo effettuato nel 2023.

“Questa prima consegna apre la strada ad airHaifa per avviare operazioni commerciali dall’Haifa International Airport. Con l’obiettivo di migliorare la comodità per circa tre milioni di residenti nel nord di Israele, che sono più vicini ad Haifa che al Ben Gurion International Airport, airHaifa offrirà collegamenti regolari e convenienti verso destinazioni molto richieste nel Mediterraneo e nel Mar Rosso.

L’aereo ATR 72-600 è equipaggiato con i più recenti motori PW127XT-M, che ottimizzano l’affidabilità, il comfort dei passeggeri, i costi operativi e le emissioni di CO2. L’avanzata tecnologia del motore consente un risparmio delle emissioni di CO2 del 45% rispetto ai regional jet di dimensioni simili, emettendo solo 69 g di CO2 per posto per chilometro”, afferma ATR.

“Gli aerei ATR, progettati specificatamente per le operazioni regionali, sono la scelta ideale per le startup airlines che desiderano sviluppare la connettività regionale gestendo in modo efficace le spese e generando profitti. Nel 2023 hanno aperto 160 nuove rotte, posizionandosi ulteriormente come la spina dorsale delle flotte domestiche e regionali in tutto il mondo. Con costi operativi inferiori e un’efficienza in termini di costi maggiore del 40% rispetto ai jet regionali, la proposta di valore unica di ATR offre alle startup il vantaggio di mitigare i costi e ottenere un basso costo per viaggio”, prosegue ATR.

Gonen Usishkin, Chief Executive Officer of airHaifa, ha dichiarato: “Siamo più che entusiasti di prendere in consegna il primo aereo della nostra flotta e di raggiungere un traguardo importante mentre ci accingiamo a fornire servizi commerciali. Ci concentriamo sullo sviluppo sostenibile, sulla soddisfazione dei passeggeri e sulla connettività regionale. Costruendo la nostra flotta attorno agli aerei ATR 72-600, continueremo a contribuire attivamente alla prosperità economica della nostra regione e a fornire ai nostri clienti mezzi di trasporto convenienti, affidabili, convenienti e socialmente responsabili”.

“Questo nuovo ordine da parte di airHaifa per due ATR 72-600, di cui uno consegnato oggi e il secondo previsto per il 2025, segna un’importante pietra miliare nei nostri sforzi per migliorare la connettività regionale in tutto il mondo”, ha commentato Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer. “ATR ha una solida reputazione e una comprovata esperienza nel regional aircraft market, che la rendono il partner ideale per le startup airlines che desiderano beneficiare della competenza, dell’esperienza e del supporto di un affermato produttore di aeromobili, che sono preziosi durante le fasi iniziali delle operazioni di lancio”.

“ATR si impegna a lavorare a stretto contatto con airHaifa oltre il processo di consegna dell’aeromobile, fornendo supporto completo e competenze per garantire il successo del lancio delle operazioni”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)