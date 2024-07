Air France inaugura domani il suo pop-up restaurant al Palais de Tokyo

Air France informa: “A partire da domani, tutti sono invitati a scoprire il mondo di Air France al Palais de Tokyo, una famosa istituzione culturale nel cuore di Parigi, situata vicino alle sedi che ospitano diversi eventi olimpici. Tra due eventi o durante una visita alla capitale francese, i visitatori di tutte le età potranno accedere gratuitamente al sito e passeggiare al proprio ritmo e con la propria comodità in un’area di oltre 850 m2 dedicata alla compagnia”.

“Al centro di questo vasto spazio, l’Air France pop-up restaurant aprirà appositamente per l’occasione. Con una capienza di 80 ospiti, offrirà un’esperienza culinaria unica, ‘just like on board’. Il pop-up restaurant offrirà le stesse delizie culinarie solitamente servite esclusivamente nella cabina Business a lungo raggio di Air France.

Lo chef francese Arnaud Lallement, tre volte stellato Michelin, ha creato i gustosi piatti del menu del ristorante. Con carne, pollo, pesce e un’opzione vegetariana, i piatti del menu del ristorante di luglio cambieranno ad agosto. I dessert saranno caratterizzati dalle creazioni culinarie di Nina Métayer, recentemente eletta ‘World’s Best Pastry Chef 2024’ nel World’s 50 Best Restaurants ranking. Saranno inoltre disponibili una selezione di vini, champagne e un’ampia scelta di bevande alcoliche e analcoliche. Ogni pasto in stile francese includerà appetizer, starter, main course, cheese and dessert, e sarà servito nelle stoviglie create appositamente per Air France dal designer Jean-Marie Massaud, in un ambiente in stile aeronautico che integra il Business meal tray della compagnia aerea”, prosegue Air France.

“Nelle aree espositive, i visitatori potranno ammirare l’iconico abito rosso con uno strascico infinito, disegnato da Rabih Kayrouz e presente nell’Air France brand video. Potranno anche provare l’ultima cabina Business della compagnia, dotata di una nuova porta scorrevole e che offre maggiore comfort e privacy. Sarà anche possibile visitare il cockpit di un Airbus A350, l’ammiraglia della flotta a lungo raggio della compagnia aerea, in una divertente esperienza di realtà virtuale.

Air France installerà anche grandi schermi informativi per consentire ai visitatori di saperne di più sugli impegni di sviluppo sostenibile della compagnia e capire cosa sta facendo per decarbonizzare le sue attività, in particolare attraverso l’aumento dell’uso di sustainable aviation fuel, il rinnovo della flotta, le pratiche di eco-pilotaggio e l’intermodalità.

Ci sarà anche un concorso per vincere due biglietti a lungo raggio in classe Business per una destinazione nella rete della compagnia.

In questa zona dello spazio espositivo, i visitatori potranno scoprire una nuova collezione di articoli a marchio Air France, in vendita esclusivamente al Palais de Tokyo da domani e disponibili anche su shopping.airfrance.com dal 29 luglio 2024.

Air France ha collaborato con Weturn, azienda francese leader nel recupero e riciclaggio di tessuti, e Lynx Studios, specialista nella moda circolare e sostenibile, per creare un originale paio di sneaker nei colori della compagnia aerea. Realizzate in Portogallo, queste sneaker sono state realizzate con tessuti riciclati, inizialmente destinati al rinnovo delle fodere dei sedili dell’Airbus A380 operato da Air France fino al 2020. Le “I used to be an airplane seat” sneakers, limited edition, sono disponibili esclusivamente al Palais de Tokyo, taglia 34-46, 179 euro.

Una nuova gamma di articoli da collezione presenta anche la campagna pubblicitaria di Air France, progettata per accogliere con orgoglio tutti i delegati nazionali in viaggio verso Parigi e la Francia per questo evento speciale. La campagna presenta una giovane donna truccata con i colori della bandiera francese, accompagnata da un messaggio di benvenuto da parte dei 39.000 dipendenti di Air France.

Articoli riciclati, oggetti di design, accessori da viaggio e da spiaggia, valigie, giocattoli, modellini di aeroplani, quaderni e altro ancora. Un’ampia selezione di articoli adatti a tutte le età, in vendita da domani al Palais de Tokyo o su shopping.airfrance.com“, prosegue Air France.

“Air France al Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75016 Paris. Ingresso gratuito dalle 10.30 alle 18.00, dal 27 luglio all’11 agosto 2024. L’Air France restaurant è aperto dalle 11.30 alle 15.00. Menù unico a 85 euro, bevande alcoliche e analcoliche incluse. Prenotazione obbligatoria.

Dal 28 agosto all’8 settembre 2024, Air France continuerà a presentare il meglio dei suoi prodotti e servizi presso SPOT24, il sito che ospita la “sport and urban cultures” exhibition e il “Paris je t’aime” Paris tourism office’s tourist information centre, situato accanto alla Torre Eiffel”, conclude Air France

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)