News Brevi – 29.07.2024

IL FILM DI ANIMAZIONE “BUFFALO KIDS” VINCE IL PREMIO EASYJET AL GIFFONI FILM FESTIVAL – È “Buffalo Kids” il lungometraggio vincitore del Premio easyJet nella cornice della 54esima edizione del Giffoni Film Festival, l’evento cinematografico dedicato alle nuove generazioni che dal 19 al 28 luglio ha animato il comune di Giffoni Valle Piana nella provincia di Salerno. “A motivare la scelta della compagnia – quest’anno main partner dell’evento – è stata la vicinanza del film d’animazione alla metafora del viaggio, attraverso la quale i due registi spagnoli Pedro Solís García e Juan Jesús García Galocha hanno affrontato temi rilevanti e attuali, oltre che in linea con i valori di easyJet. Come evidenziato dalla compagnia, “Buffalo Kids” tratta infatti con delicatezza questioni legate all’inclusione e alla diversità, spaziando dalle persone con disabilità all’accettazione di diverse culture e comunità, fino ai bambini in situazioni familiari fragili. Spunti, questi ultimi, molto vicini alla cultura di easyJet, che ha fatto della diversità e inclusione due dei valori fondanti del proprio DNA e che da sempre attribuisce grande importanza alla creazione di un ambiente aperto e accogliente nei confronti di tutte le persone e delle loro caratteristiche. Nonostante la complessità dei temi, inoltre, il film riesce a mantenere un tono dinamico, leggero e ottimista, a cui si affiancano una buona realizzazione tecnica e una buona qualità del doppiaggio”, afferma easyJet. “Consegnato nella serata di ieri, 28 luglio, nella Sala Truffaut del festival, il premio easyJet è stato dedicato dalla compagnia a Daniela Procida, una collega venuta a mancare due anni fa, che ha lavorato tutta la vita tra gli aeroporti di Napoli e Venezia. Originaria proprio di Giffoni, in gioventù Daniela era stata parte della giuria del festival nel corso di numerose edizioni”, conclude easyJet.

EGYPTAIR: TARIFFE SPECIALI PER VIAGGIARE IN EGITTO E IN AFRICA – Egyptair informa: “L’Africa rientra sempre più tra le destinazioni maggiormente desiderate dagli italiani per i loro viaggi e le loro vacanze. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, l’Africa raddoppierà il numero dei viaggiatori stranieri entro il 2030 grazie a diverse mete calde e affascinanti che offrono esperienze e opportunità di visita tutto l’anno. Per chi è ancora in cerca di un last minute per agosto, per sfruttare le tariffe speciali per viaggiare in Egitto a partire da €410 e in tutta l’Africa da €460, o per chi sta pianificando un viaggio da pianificando un viaggio da settembre in poi, sono tante le mete africane che si potranno raggiungere dall’Italia grazie al network offerto da EGYPTAIR, la compagnia di bandiera dell’Egitto recentemente eletta “Most Improved Airline” in Africa nel 2024 agli SKYTRAX Award, grazie al suo hub a Il Cairo, vera porta per l’Africa”. “Grazie a EGYPTAIR è possibile volare senza pensieri per il bagaglio in tutto il Continente. I passeggeri che volano in Economy Class possono infatti portarne gratuitamente fino a due in stiva oltre a uno a mano rispettivamente dal peso di 23 kg e 8 kg per un totale di 54 kg a persona. Per chi sceglie la Business Class, invece, i 2 bagagli da stiva potranno arrivare a 32 kg ciascuno per un totale di 72 kg a persona. Via libera anche alle attrezzature sportive come quelle per surf, wakeboard, kitesurf e golf, che possono essere portate gratuitamente come bagaglio, all’interno dei limiti indicati, con un peso massimo di 5 kg a persona, su tutti i voli internazionali operati da EGYPTAIR”, conclude Egyptair.

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON PAXPORT, CHE DIVENTA IL PRIMO PARTNER “APPROVED OTA AGGREGATOR” DELLA COMPAGNIA – Ryanair ha annunciato la prima partnership “Approved OTA Aggregator” con Paxport, che sarà ora autorizzata a offrire i voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner OTA. “Siamo lieti di annunciare la nostra prima partnership “Approved OTA Aggregator” con Paxport. Grazie a questo nuovo accordo, Paxport sarà autorizzata a offrire i voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner OTA, a condizione che forniscano la massima trasparenza sui prezzi. Questo accordo garantisce inoltre che i clienti che prenotano un volo Ryanair tramite uno dei partner OTA di Paxport abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica cliente di Ryanair e ricevano direttamente tutti gli aggiornamenti essenziali sui voli. Non vediamo l’ora di lavorare con Paxport nei prossimi mesi e anni”. Simon Taylor, Head of Commercial di Paxport ha affermato: “Paxport è entusiasta di collaborare con Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Europa. Fornendo una tecnologia di distribuzione aerea leader, Paxport supporterà la strategia di partnership commerciale di Ryanair facilitando la distribuzione controllata agli abbonati approvati da Paxport. Questa è un traguardo significativo per entrambe le parti, con Paxport che diventa la prima azienda di aggregazione di voli a stipulare un accordo del genere. Non vediamo l’ora di sviluppare questa partnership e supportare sia Ryanair che il settore dei viaggi in generale”.

SITA RIVOLUZIONA L’ESPERIENZA DEI VIAGGIATORI ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI SHANGHAI PUDONG CON SOLUZIONI SELF SERVICE ALL’AVANGUARDIA – SITA, fornitore globale di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, installerà le sue soluzioni all’avanguardia per il controllo e il check-in dei passeggeri all’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong per migliorare significativamente l’esperienza dei viaggiatori nello scalo. Grazie a questa partnership, SITA implementerà postazioni di consegna bagagli self-service common-use e chioschi per le compagnie aeree straniere e i loro passeggeri all’Aeroporto Pudong, rendendo il passaggio attraverso il terminal molto più semplice ed efficiente. L’Aeroporto Pudong è l’hub internazionale più trafficato della Cina, con metà del traffico totale dei passeggeri costituito da viaggiatori internazionali e, con la riapertura di un maggior numero di rotte internazionali dopo la pandemia, si prevede un aumento dei voli e dei passeggeri. Per soddisfare l’esigenza di velocizzare e semplificare le operazioni nell’aeroporto, SITA ha installato 52 chioschi e 14 postazioni di consegna bagagli self-service in tutto l’aeroporto, consentendo ai passeggeri internazionali di effettuare il check-in in autonomia prima che aprano i banchi di accettazione. I viaggiatori eviteranno lunghe code e ingorghi, beneficiando di un’esperienza di check-in e verifica fluida e senza intoppi. Come passo successivo, SITA lavorerà insieme all’Aeroporto Pudong per migliorare i servizi self-service end-to-end attraverso un ambiente sicuro e a basso contatto, in linea con la strategia di trasformazione digitale dell’aeroporto.

RAYTHEON SI AGGIUDICA DUE MENTOR PROTEGE AGREEMENTS – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata due strategic Mentor-Protégé Agreement initiatives dal Department of the Navy Office of Small Business Programs, per supportare lo sviluppo di operational Artificial Intelligence for Department of Defense platforms and programs. Grazie alla sponsorizzazione congiunta di NAVAIR e dell’Office of Naval Research, Raytheon sarà mentore di Anacapa Micro Products, Inc. e Nara Logics, Inc. In base a due contratti triennali individuali, Raytheon fornirà tutoraggio per operational AI riguardo system design, software architecture, systems integration, IT security constraints and authority-to-operate requirements in un collaborative environment. Questa collaborazione fa parte del programma Mentor-Protégé del DoD. Istituito nel 1990, è il più antico continuously operating federal mentor-protégé program esistente. Raytheon partecipa attivamente al programma dal 1991.

AVOLON SELEZIONA IL GE AEROSPACE ASSET TRANSFER SYSTEM PER INCREMENTARE L’EFFICIENZA NEL FLEET MANAGEMENT – GE Aerospace ha annunciato che Avolon, leading global aviation finance company, ha firmato un accordo per implementare Asset Transfer System (ATS) nella sua flotta di oltre 1.000 assets utilizzati da 142 compagnie aeree in 63 paesi, tra cui Airbus, Boeing ed Embraer. Avolon sfrutterà la GE Aerospace best-in-class records management solution per gestire in modo efficiente aircraft and engine maintenance records e consentire un processo di transizione e gestione degli assets più fluido. La collaudata piattaforma ATS fornirà visibilità e accesso in tempo reale ai maintenance records tramite un’interfaccia digitale intuitiva, una enhanced OCR search e una facile collaborazione con terze parti per la revisione e la condivisione dei records, consentendo agli utenti di ridurre i tempi, aumentare l’accuratezza e semplificare il modo in cui la leased asset documentation viene gestita tra l’ecosystem di airlines, maintenance, repairs, and overhauls (MROs), lessors e i loro rappresentanti. “Avolon è uno dei principali lessors al mondo e sta alzando ulteriormente l’asticella con l’adozione di ATS. Siamo entusiasti di essere i loro compagni di squadra in questo progetto e siamo entusiasti di vedere le efficienze che li aiutiamo a creare nel loro asset management department”, afferma Andrew Coleman, General Manager of GE Aerospace, Software as a Service. “Il GE Aerospace Asset Transfer System si è distinto come la soluzione più efficace per le nostre esigenze di records management. Non vediamo l’ora di sfruttare questo sistema per mantenere e migliorare gli elevati livelli di operational efficiency and customer service che sono fondamentali per il nostro approccio”, ha affermato Felipe Campos, Chief Operating Officer, Avolon.

THAI ESTENDE IL TRUCHOICE SERVICE AGREEMENT PER LA GE90 ENGINE FLEET – GE Aerospace ha annunciato che Thai Airways International Public Company Limited (THAI) ha firmato un accordo di sei anni per estendere il suo TrueChoice™ Service con GE Aerospace che copre la manutenzione, la riparazione e la revisione della flotta Boeing 777 con motori GE90 della compagnia aerea. “GE Aerospace è onorata che THAI Airways continui a sceglierci per mantenere la sua flotta GE90 operativa in modo sicuro e affidabile”, ha affermato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services for GE Aerospace. “Apprezziamo molto la loro partnership ed è un privilegio continuare a fornire servizi e assistenza eccezionali”. “GE Aerospace continua a dimostrare di essere il giusto fornitore di manutenzione per i nostri motori GE90. Questa estensione dell’accordo garantisce una copertura completa per i nostri motori anche nel futuro”, ha affermato Mr. Chai Eamsiri, THAI CEO. THAI e GE Aerospace hanno annunciato di recente un ordine GEnx per l’espansione della flotta 787 Dreamliner di THAI. La compagnia aerea prevede inoltre di utilizzare l’Airbus 321neo con motori CFM LEAP.

GE AEROSPACE E RIYADH AIR SIGLANO UNA 5-YEAR PARTNERSHIP PER GUIDARE LA DIGITAL AIRLINE VISION DELLA COMPAGNIA AEREA – GE Aerospace ha annunciato un accordo quinquennale con Riyadh Air per l’adozione della sua suite di flight operations software solutions: Safety Insight, Fuel Insight, FlightPulse®. Questa partnership strategica doterà la nuova compagnia aerea saudita di analisi basate sui dati per ottimizzare il consumo di carburante, migliorare le safety measures e rafforzare le sue iniziative di sostenibilità. Con Fuel Insight integrato nelle sue operazioni, Riyadh Air mira a posizionarsi come leader nelle pratiche di aviazione sostenibile. La compagnia aerea sfrutterà le Safety Insight real-time Flight Data Monitoring (FDM) and Flight Operations Quality Assurance (FOQA) solutions per garantire i più elevati standard di sicurezza e qualità in tutta la sua flotta. FlightPulse® fornirà ai piloti di Riyadh Air la tecnologia per esplorare e ottenere informazioni in modo interattivo dalle proprie esperienze di volo e dalle prestazioni operative. Attraverso l’applicazione, i piloti possono identificare opportunità di miglioramento e contribuire a mantenere le migliori pratiche in termini di sicurezza ed efficienza in tutte le operazioni di volo della compagnia aerea. “In GE Aerospace ci impegniamo a guidare una trasformazione digitale nell’aviazione, trovando soluzioni migliori e creando efficienze che risolvano i maggiori punti deboli del nostro settore”, ha affermato Andrew Coleman, General Manager, GE Aerospace, Software. “Con un partner incredibile come Riyadh Air, siamo entusiasti di vedere i nostri decenni di ricerca, sviluppo e innovazione potenziare il loro viaggio digitale trasformativo, per aiutarli a stabilire nuovi parametri di riferimento per l’eccellenza operativa, gli standard di sicurezza e una maggiore sostenibilità”.

LUFTHANSA TECHNIK E GUANGXI BEIBU GULF AIRLINES SIGLANO UN ENGINE MAINTENANCE SERVICE CONTRACT – Lufthansa Technik e Guangxi Beibu Gulf Airlines, compagnia aerea cinese con base presso il Nanning Wuxu International Airport in Guangxi, hanno annunciato un accordo per la manutenzione dei motori CFM-LEAP. Si tratta del primo CFM-LEAP service contract di Lufthansa Technik in Cina, che consolida la posizione dell’azienda come partner affidabile nell’aviation industry della regione. L’accordo, che arriva dopo aver ottenuto l’approved maintenance organization certificate dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC) per i CFM LEAP-1A services all’inizio di quest’anno, autorizza Lufthansa Technik a fornire un supporto tecnico completo sui motori LEAP-1A a un maggior numero di clienti cinesi. “È con grande fiducia che affidiamo a Lufthansa Technik gli engine services per la nostra flotta A320neo”, ha affermato Mr. Gao Yukun, President at Guangxi Beibu Gulf Airlines. “L’azienda ha già una vasta esperienza con i motori LEAP-1A, servendo una varietà di clienti. Non vediamo l’ora che Lufthansa Technik sviluppi conoscenze e metodi per restituirci i motori con il più alto ritorno sull’investimento possibile”. “Siamo entusiasti di aver chiuso con successo il primo contratto in Cina per questo servizio”, ha affermato Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific, Lufthansa Technik. “Siamo stati il primo independent MRO provider al mondo a firmare un CFM Branded Service Agreement (CBSA) sia per i motori LEAP-1A che LEAP-1B e i primi a completare una Performance Restoration Shop Visit su un motore LEAP-1A, per ripristinare le prestazioni originali del motore. Quindi questo accordo è la prossima pietra miliare, che sottolinea il nostro impegno a fornire MRO services affidabili e di alta qualità ai nostri clienti in Cina e oltre”. Lufthansa Technik è un authorized service provider con licenza di CFM International per i motori LEAP-1A e LEAP-1B.

TEXTRON AVIATION E GAMA AVIATION (UK) LIMITED SIGLANO UN ACCORDO PER TRE BEECHCRAFT KING AIR 360C PER AIR AMBULANCE SERVICE IN SCOZIA – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato un accordo con Gama Aviation (UK) Limited per l’acquisto di tre cargo door-equipped Beechcraft King Air 360C aircraft, la cui consegna è prevista per il 2025. L’accordo, siglato al Farnborough International Airshow (FIA), modernizza la flotta di Gama Aviation e supporta la missione dello Scottish Ambulance Service (SAS). “Fornendo un’ampia gamma di servizi sanitari essenziali alle comunità regionali, rurali e remote, l’ambito della missione dello Scottish Air Ambulance richiede una disponibilità operativa 24 ore al giorno, sette giorni su sette”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales, Textron Aviation. “Continuare a essere il fornitore di scelta per i servizi di emergenza in Scozia è una testimonianza delle performance del King Air quando ogni secondo conta”. SAS equipaggia la mainland Scotland e le sue isole con un national air ambulance service. Unico air ambulance service interamente finanziato con fondi pubblici nel Regno Unito, SAS offre una risorsa inestimabile al pubblico scozzese. Gama Aviation è provider di air ambulance services per SAS da oltre 30 anni, con il King Air come pilastro della fixed wing fleet dell’azienda. Insieme, SAS fornisce il personale clinico, mentre aircraft, flight crew (pilots) and engineering support sono forniti da Gama Aviation su managed service basis. “Il nostro team ha lavorato a stretto contatto con gli esperti di Textron Aviation per specificare i Beechcraft King Air 360C per il nostro contratto recentemente assegnato in Scozia”, ha affermato Marwan Khalek, Group CEO, Gama Aviation. “Strategicamente, il KA360C colpisce nel segno, fornendo buoni costi operativi diretti e flight performance, con una highly scalable mission platform che modificheremo presso Gama Aviation. L’aeromobile completato, all’entrata in servizio, rappresenterà un sostanziale passo avanti nella fornitura di pre- and intra-hospital care per la popolazione scozzese”. Le soluzioni aeronautiche di Textron Aviation forniscono le elevate prestazioni e le caratteristiche di volo richieste per affrontare le sfide uniche delle special missions operations. I prodotti Textron Aviation sono ideali per air ambulance; intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR); utility transport; aerial survey; flight inspection; training e altre special operations.

LOCKHEED MARTIN: STATI UNITI E PAESI BASSI FIRMANO ACCORDO PER JASSM-ER MISSILES – I funzionari degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi hanno formalizzato un Letter of Offer and Acceptance (LoA) agreement per l’acquisto del Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) di Lockheed Martin. Con questo accordo, i Paesi Bassi diventano il quinto cliente internazionale del JASSM. “Siamo onorati di collaborare con il governo degli Stati Uniti per fornire alle forze armate olandesi un sistema d’arma collaudato ed efficace, per soddisfare le loro esigenze di difesa strategica in continua evoluzione”, ha affermato Scott Redmerski, JASSM program director at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. L’ultima generazione di JASSM-ER include miglioramenti all’hardware e al software, offrendo maggiori capacità e opzioni più flessibili per adattarsi ai set di missioni in continua evoluzione. JASSM vanta oltre 20 anni di partnership di successo con l’U.S. Air Force.